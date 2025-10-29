Er habe das Badezimmer in schwarz-weißem, poliertem Marmor gestalten lassen, schrieb Trump. Das passe gut zur Zeit des ehemaligen US-Präsidenten Abraham Lincoln (1861-65). Es "könnte sogar der Marmor sein, der ursprünglich dort war", fügte der US-Präsident hinzu.

Trump hatte in der vergangenen Woche bereits den kompletten Ostflügel des Weißen Hauses abreißen lassen, um Platz für einen pompösen Ballsaal zu schaffen. Die geschätzten Kosten für dieses Vorhaben stiegen auf rund 300 Millionen Dollar (216 Millionen Euro) an. Die oppositionellen Demokraten und Teile der Zivilgesellschaft kritisieren das Bauvorhaben scharf.

Die Renovierung des Lincoln-Badezimmers ist die erste größere Baumaßnahme, die an der Residenz des Präsidenten im Weißen Haus selbst ausgeführt wird. Das Badezimmer befindet sich in der Nähe des Lincoln-Schlafzimmers, eines prunkvollen Raums im zweiten Stock, in dem der Präsident wohnt.

Kanadas Premier entschuldigt sich bei Trump

Der kanadische Ministerpräsident Mark Carney hat sich bei US-Präsident Donald Trump für einen Werbespot gegen dessen Zollpolitik entschuldigt. Er habe die Entschuldigung Trump gegenüber privat bei einem Abendessen am Mittwoch im Vorfeld des Treffens der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec) in Südkorea ausgesprochen, sagte Carney am Samstag vor Journalisten zum Abschluss des Gipfels und bestätigte damit Äußerungen des US-Präsidenten von Freitag.

Zweiter Shutdown-Monat begonnen: Das sind die Konsequenzen

Seit einem Monat stehen die Regierungsgeschäfte in den USA in weiten Teilen still. Der Shutdown beeinflusst nicht nur das Leben der Amerikaner – auch Menschen aus dem Ausland bekommen die Haushaltssperre zu spüren. Das sind die Folgen des Shutdowns in den USA.

Trump bittet Gerichte um Klarheit

US-Präsident Donald Trump hat Gerichte aus den Bundesstaaten Massachusetts und Rhode Island angewiesen, Klarheit bei der Umsetzung des Programms SNAP zu schaffen. Mit diesem werden in den USA Lebensmittelhilfen für Millionen Amerikaner finanziert. Die Gerichte hatten die Regierung aufgefordert, die Hilfen trotz des Shutdown auszuzahlen. Trump schrieb auf seiner Plattform Truth Social, dass seine Anwälte der Meinung seien, dass die Regierung dafür keine Autorität habe. Sollten die Gerichte ihm rechtliche Hilfe bei der Lösung geben, sei es ihm eine Ehre, die Lebensmittelhilfen weiter zu finanzieren.

Importzölle für Lkw und Busse treten in Kraft

Neue US-Importzölle auf Lastkraftwagen und Busse sind am Samstag in Kraft getreten. Für Mittel- und Schwerlast-Lkw gilt ein Aufschlag von 25 Prozent, Busse werden mit zehn Prozent belegt. US-Präsident Donald Trump hatte die Maßnahme Anfang Oktober angekündigt. Die Zölle sollen US-Hersteller von Lkws und Bussen vor Konkurrenz vor allem aus den Nachbarländern Mexiko und Kanada schützen.