Newsblog zur US-Politik Trump droht mit Angriff – Nigeria reagiert überraschend
Nigeria würden einen US-Militäreinsatz begrüßen. Die Zustimmungswerte für den US-Präsidenten rutschen ab. Alle Nachrichten im Newsblog.
Embed
Sonntag, 2. November
Trump droht mit Angriff – Nigeria reagiert überraschend
Nigeria zeigt sich offen für Unterstützung der USA im Kampf gegen islamistische Aufständische. Solange die territoriale Integrität des Landes gewahrt bleibe, sei dies kein Problem, sagte ein Sprecher des nigerianischen Präsidenten am Sonntag. US-Präsident Donald Trump hatte zuvor mit militärischen Maßnahmen in dem westafrikanischen Land gedroht, sollte die Regierung nicht schnell etwas gegen die Tötung von Christen unternehmen. Er habe daher das Verteidigungsministerium angewiesen, sich auf einen möglichen schnellen Militäreinsatz in Nigeria vorzubereiten.
"Wir begrüßen die Hilfe der USA, solange sie unsere territoriale Integrität anerkennt", sagte der nigerianische Präsidenten-Sprecher Daniel Bwala der Nachrichtenagentur Reuters. "Ich bin sicher, dass wir, wenn diese beiden Staatschefs sich treffen und zusammensetzen, bessere Ergebnisse in unserem gemeinsamen Entschluss zur Bekämpfung des Terrorismus erzielen werden."
Präsident Bola Tinubu wies am Samstag Vorwürfe religiöser Intoleranz zurück und sprach von Bemühungen seines Landes zum Schutz der Religionsfreiheit. Nigeria ist das bevölkerungsreichste Land in Afrika mit mehr als 200 Millionen Einwohnern. Im Norden ist die Bevölkerung überwiegend muslimisch, im Süden überwiegend christlich. Gewalttätige Auseinandersetzungen mit islamistischen Gruppen gibt es seit rund 15 Jahren vor allem im Nordosten des Landes. Zwar wurden Experten zufolge dabei auch viele Christen getötet, doch die meisten Opfer sind demnach Muslime.
Syrien bestätigt geplante Reise von Al-Scharaa nach Washington
Syriens Außenminister Asaad al-Schaibani hat Staatsmedien zufolge eine anstehende Reise von Übergangspräsident Ahmed al-Scharaa in die USA bestätigt. Al-Scharaa werde im November nach Washington reisen, berichtet die staatliche Nachrichtenagentur Sana. Dabei soll es um den Wiederaufbau in Syrien gehen.
Zuvor hatten mehrere Medien über die geplante Reise berichtet. Dem Nachrichtenportal "Axios" zufolge wird erwartet, dass al-Scharaa im Weißen Haus eine Erklärung unterzeichnet, mit der Syrien offiziell der US-geführten Koalition zum Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) beitritt. Medienberichten zufolge soll der Besuch am 10. November stattfinden.
Rüstung und Sicherheit: USA und Vietnam vertiefen Zusammenarbeit
Die USA wollen die Rüstungskooperation mit dem kommunistischen Vietnam ausbauen. Das kündigte US-Verteidigungsminister Pete Hegseth am Sonntag zum Auftakt seines Besuchs in Hanoi an. "Eine vertiefte Zusammenarbeit wird unseren beiden Ländern zugutekommen", sagte er. Die USA hätten bereits drei Schiffe an die vietnamesische Küstenwache und drei T-6-Übungsflugzeuge geliefert und beabsichtigten, neun weitere Flugzeuge zu liefern. In einer Erklärung des vietnamesischen Verteidigungsministeriums hieß es, beide Seiten seien übereingekommen, die sicherheitspolitische Zusammenarbeit weiter zu fördern, auch in Bereichen wie der Rüstungsindustrie.
Vietnam ist Insidern zufolge dabei auch an C-130 Hercules Militärtransportflugzeugen und S-92-Hubschraubern von Lockheed Martin sowie Chinook-Helikoptern von Boeing interessiert. Es war zunächst unklar, ob am Sonntag auch ein Abkommen geschlossen wird. Hegseth soll vietnamesischen Regierungskreisen zufolge mit Präsident Luong Cuong, Verteidigungsminister Phan Van Giang und dem Chef der Kommunistischen Partei, To Lam, zusammentreffen.
Mehrheit der US-Bürger ist unzufrieden mit Trump
Einer Umfrage zufolge ist eine Mehrheit der Amerikaner unzufrieden mit US-Präsident Donald Trump. Wie das US-Medium "Washington Post" berichtet, geben insgesamt 59 Prozent der Befragten an, dass sie Trumps Arbeit ablehnen. 41 Prozent heißen sie gut. So schlecht waren die Zustimmungswerte für den US-Präsidenten seit dem Sturm auf das Kapitol in Washington im Januar 2021 nicht mehr, berichtet "Washington Post". Besonders starke Ablehnung erfährt der US-Präsident in folgendem Punkt: 64 Prozent der Befragten meinen, er gehe zu weit, wenn er "versucht, die Macht des Präsidentenamtes auszuweiten".
Unter den Anhängern der Republikaner bleibt Trumps Unterstützung mit insgesamt 86 Prozent stark, während 95 Prozent der Demokraten ihn ablehnen. Unter den Unabhängigen liegt Trumps Zustimmungsrate bei 30 Prozent, die Ablehnungsrate wiederum bei 69 Prozent. Die Umfrage wurde zwischen dem 24. und 28. Oktober 2025 von dem Marktforschungsinstitut Ipsos im Auftrag der "Washington Post" und dem Sender ABC News durchgeführt.
Weiteres Boot in der Karibik angegriffen
Das US-Militär hat erneut ein angeblich mit Drogen beladenes Boot in der Karibik angegriffen. Bei der Attacke in internationalen Gewässern seien drei Männer getötet worden, die sich auf dem Boot befanden, teilte Pentagon-Chef Pete Hegseth auf der Plattform X mit.
Obama schaltet sich in Wahlkampf ein
Der ehemalige US-Präsident Barack Obama hat vor den mit Spannung erwarteten Wahlen in den Bundesstaaten Virginia und New Jersey für die demokratischen Kandidatinnen geworben und vor den Gefahren für die US-Demokratie unter Präsident Donald Trump gewarnt. "New Jersey, es ist an der Zeit, Amerika in eine bessere Richtung zu lenken", sagte er am Samstag in Newark.
In New Jersey liegt die Kandidatin der Demokraten für das Gouverneursamt, Abigail Spanberger, in Umfragen deutlich vor ihrer republikanischen Rivalin Winsome Earle-Sears. In Virginia deutet sich ein engeres Rennen an zwischen der Demokratin Mikie Sherrill und dem Geschäftsmann Jack Ciattarelli an. Die Wahlen gelten als Stimmungstest für die Zwischenwahlen zum Kongress im kommenden Jahr.
China und USA wollen direkten Krisen-Draht
Die USA und China wollen direkte militärische Kommunikationskanäle einrichten, um das Konfliktrisiko zu verringern und mögliche Krisen zu deeskalieren. Dies teilte US-Verteidigungsminister Peter Hegseth am Samstag nach einem Treffen mit seinem chinesischen Amtskollegen Dong Jun in Malaysia mit. Zwischen den USA und der Sowjetunion hatte es einst einen heißen Draht gegeben, um im Krisenfall schnell miteinander reden zu können.
Auf der Plattform X schrieb Hegseth, sein Treffen mit Verteidigungsminister Admiral Dong Jun sei "ebenso positiv" gewesen wie die vorangegangene Begegnung von US-Präsident Donald Trump und dem chinesischen Staatschef Xi Jinping in Südkorea. Weitere Treffen zur Einrichtung besserer militärischer Kommunikation seien geplant, erklärte Hegseth weiter
Venezuelas Präsident: " Wir sind unschuldig"
Venezuelas Präsident Nicolás Maduro hat die Vorwürfe der US-Regierung zurückgewiesen, sein Land sei in den Drogenhandel verwickelt. "Venezuela ist unschuldig. Alles, was gegen Venezuela unternommen wird, dient nur dazu, einen Krieg und einen Regimewechsel zu rechtfertigen und uns unseren immensen Ölreichtum zu rauben", sagte der autoritär regierende südamerikanische Staatschef.
- Material der Nachrichtenagenturen Reuters, dpa und AFP
- Eigene Recherche