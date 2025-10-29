Newsblog zur US-Politik Trump droht mit Angriff – Nigeria reagiert überraschend

US-Präsident Donald Trump droht Nigeria mit einem Militäreinsatz gegen Islamisten. (Quelle: Evelyn Hockstein/reuters)

Nigeria würden einen US-Militäreinsatz begrüßen. Die Zustimmungswerte für den US-Präsidenten rutschen ab. Alle Nachrichten im Newsblog.

Sonntag, 2. November

Trump droht mit Angriff – Nigeria reagiert überraschend

Nigeria zeigt sich offen für Unterstützung der USA im Kampf gegen islamistische Aufständische. Solange die territoriale Integrität des Landes gewahrt bleibe, sei dies kein Problem, sagte ein Sprecher des nigerianischen Präsidenten am Sonntag. US-Präsident Donald Trump hatte zuvor mit militärischen Maßnahmen in dem westafrikanischen Land gedroht, sollte die Regierung nicht schnell etwas gegen die Tötung von Christen unternehmen. Er habe daher das Verteidigungsministerium angewiesen, sich auf einen möglichen schnellen Militäreinsatz in Nigeria vorzubereiten.

"Wir begrüßen die Hilfe der USA, solange sie unsere territoriale Integrität anerkennt", sagte der nigerianische Präsidenten-Sprecher Daniel Bwala der Nachrichtenagentur Reuters. "Ich bin sicher, dass wir, wenn diese beiden Staatschefs sich treffen und zusammensetzen, bessere Ergebnisse in unserem gemeinsamen Entschluss zur Bekämpfung des Terrorismus erzielen werden."

Präsident Bola Tinubu wies am Samstag Vorwürfe religiöser Intoleranz zurück und sprach von Bemühungen seines Landes zum Schutz der Religionsfreiheit. Nigeria ist das bevölkerungsreichste Land in Afrika mit mehr als 200 Millionen Einwohnern. Im Norden ist die Bevölkerung überwiegend muslimisch, im Süden überwiegend christlich. Gewalttätige Auseinandersetzungen mit islamistischen Gruppen gibt es seit rund 15 Jahren vor allem im Nordosten des Landes. Zwar wurden Experten zufolge dabei auch viele Christen getötet, doch die meisten Opfer sind demnach Muslime.

Syrien bestätigt geplante Reise von Al-Scharaa nach Washington

Syriens Außenminister Asaad al-Schaibani hat Staatsmedien zufolge eine anstehende Reise von Übergangspräsident Ahmed al-Scharaa in die USA bestätigt. Al-Scharaa werde im November nach Washington reisen, berichtet die staatliche Nachrichtenagentur Sana. Dabei soll es um den Wiederaufbau in Syrien gehen.