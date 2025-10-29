Newsblog zur US-Politik Trump fordert im Haushaltsstreit "nukleare Option"
Trump fordert im Haushaltsstreit eine drastische Maßnahme. Seine Regierung begrenzt die Aufnahme Geflüchteter. Alle Nachrichten im Newsblog.
Inhaltsverzeichnis
- Trump: Republikaner sollen bei Haushaltsstreit "nukleare Option" wählen
- Irans Außenminister: US-Pläne für Atomtests "unverantwortlich"
- Melania Trumps Halloween-Deko erntet scharfe Kritik
- Trump-Regierung: Nur noch 7.500 Flüchtlinge pro Jahr
- Senat stimmt gegen Trumps Zoll-Macht
- Trump kündigt Beginn neuer Atomwaffentests an
- Hegseth: Weiterer tödlicher Angriff im Pazifik
Freitag, 31. Oktober
Trump: Republikaner sollen bei Haushaltsstreit "nukleare Option" wählen
Der frühere US-Präsident Donald Trump hat die Republikaner im Senat am Donnerstag aufgefordert, den Regierungsstillstand einseitig zu beenden. In einem Beitrag auf seiner Plattform Truth Social verlangte er, das sogenannte Filibuster-Verfahren abzuschaffen. Damit solle die Mehrheit der Republikaner Gesetze ohne Unterstützung der Demokraten beschließen können.
Trump schrieb: "Es ist jetzt an der Zeit, dass die Republikaner ihre ‘TRUMP-KARTE’ ausspielen und zur sogenannten Nuklearoption greifen – den Filibuster abschaffen, und zwar JETZT!" Mit der Forderung würde eine zentrale Hürde im Gesetzgebungsprozess des US-Senats fallen, die bislang für parteiübergreifende Mehrheiten sorgt. Führende Republikaner im Senat haben bisher ausgeschlossen, die bestehenden Verfahrensregeln zu ändern.
Sie argumentieren, die Abschaffung des Filibusters könnte den Demokraten nutzen, wenn diese wieder die Mehrheit erlangen. Das sogenannte "Nuclear Option"-Verfahren gilt in den USA als drastische Maßnahme, da es den Minderheitenschutz im Senat schwächt. Eine Änderung der Regel würde die politische Polarisierung im Kongress weiter verschärfen.
Bericht: USA haben Ziele für Angriffe in Venezuela ausgewählt
Die Trump-Regierung hat Ziele in Venezuela identifiziert, darunter militärische Einrichtungen, die für den Drogenschmuggel genutzt werden, wie US-Beamte, die mit der Angelegenheit vertraut sind, dem "Wall Street Journal" mitteilten. Sollte Präsident Trump sich für Luftangriffe entscheiden, wolle er damit auch eine klare Botschaft an den venezolanischen Staatschef Nicolás Maduro senden, dass es Zeit sei, zurückzutreten. Trump hatte Venezuela mit militärischen Aktionen gedroht, bislang gab es aber keine Entscheidung für einen Angriff. Sollte dieser erfolgen, wird er sich gegen Häfen und Flughäfen richten, die angeblich von Drogenkartellen kontrolliert werden, so das WSJ.
Irans Außenminister: US-Pläne für Atomtests "unverantwortlich"
Der iranische Außenminister Abbas Araghtschi hat die Pläne der USA zur Wiederaufnahme von Atomtests als "rückschrittlich" und "unverantwortlich" bezeichnet. Der Schritt sei eine "ernsthafte Bedrohung" für den internationalen Frieden und die internationale Sicherheit, erklärte Araghtschi am Donnerstag in Onlinenetzwerken. US-Präsident Donald Trump hatte zuvor überraschend eine Wiederaufnahme von Atomwaffentests angekündigt.
Oberster Grenzschützer in Chicago muss sich bei Gericht melden
Donald Trump hat ihn selbst befördert, nun ist Greg Bovino bei der Grenzschutztruppe nicht nur in Los Angeles, sondern auch in Chicago im Einsatz. Er ist umstritten, eine Richterin forderte ihn wegen seiner aggressiven Methoden auf, ihr täglich Bericht zu erstatten. Doch Greg Bovino zeigt sich weder von ihr noch von Kritik beeindruckt bei seiner Mission, gegen mutmaßlich illegale Migranten vorzugehen.
Melania Trumps Halloween-Deko erntet scharfe Kritik
Herbstlaub, Kürbisse und Geigenspieler am Weißen Haus in Washington – First Lady Melania Trump und US-Präsident Donald Trump haben am Abend in Washington zur alljährlichen "Trick or Treat"-Feier geladen. Unzählige Kinder in ausgefallenen Kostümen standen vor der Südfassade des Weißen Hauses in der Schlange mit ihren Eltern und wurden schließlich von dem Präsidentenpaar mit Schokoladentafeln beglückt. Doch nicht alle zeigten sich begeistert von den Feierlichkeiten. Während viele Fans die Bilder in den sozialen Medien als "wunderschön" kommentierten, kritisierten viele andere die Aktion als taktlos. Kritiker warfen der Trump-Familie mangelndes Gespür für die Lage in den USA vor. Hier lesen Sie die Hintergründe.
Fed plant offenbar Stellenabbau
Die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) plant einem Medienbericht zufolge einen deutlichen Stellenabbau in ihrer Abteilung für Bankenaufsicht. Die Chefin der Sparte, Michelle Bowman, habe am Donnerstag angekündigt, die Zahl der Mitarbeiter bis Ende 2026 um rund 30 Prozent auf etwa 350 zu verringern, meldete die Nachrichtenagentur Bloomberg.
Dabei setze man auf natürliche Fluktuation, Ruhestand und Abfindungsangebote. Der Schritt ist Teil eines umfassenderen Plans der Fed, ihre Belegschaft in den kommenden Jahren um etwa zehn Prozent zu verkleinern. Damit folgt die US-Zentralbank den allgemeinen Bemühungen von Präsident Donald Trump, die Bundesregierung zu verschlanken. Zudem passt die Fed derzeit ihren Aufsichtsrahmen für Großbanken an.
Donnerstag, 30. Oktober
Trump-Regierung: Nur noch 7.500 Flüchtlinge pro Jahr
Die Trump-Regierung limitiert die maximale Aufnahme-Zahl von Flüchtlingen auf 7.500. Priorität sollen weiße Südafrikaner haben – Menschen also, die in Abstammung und Aussehen Tech-Milliardär Elon Musk ähneln.
Unter Trumps Vorgänger Joe Biden lag die Begrenzung noch bei 125.000 Menschen pro Jahr. Als Begründung gab die US-Administration nur "humanitäre Bedenken oder anderweitiges nationales Interesse".
Senat stimmt gegen Trumps Zoll-Macht
Der republikanisch kontrollierte US-Senat hat einen Antrag der Demokraten verabschiedet, der Donald Trumps Macht beschneiden soll, ohne Zustimmung des Senats weltweite Zölle zu erheben. Bereits zuvor hatten ähnliche Anträge den Senat passiert, in diesen ging es speziell um Zölle gegen Brasilien und Kanada. Der aktuelle Antrag spricht Trump allerdings die Macht ab, mithilfe einer Notfallgesetzgebung weltweit ohne Zustimmung des Senats Zölle erheben. Der Antrag hatte eine Mehrheit von vier Stimmen - eine der entscheidenden kam vom langjährigen Trump-Verbündeten Mitch McConnell.
Um in Kraft zu treten, bräuchte der Antrag auch die Zustimmung des Repräsentantenhauses – dieses wird jedoch bis auf Weiteres nicht tagen. Der Grund: Trump-Vertrauter und Haussprecher Mike Johnson weigert sich seit Wochen, die Kammer einzuberufen.
JD Vance: Meine Frau sollte Katholikin werden
US-Vizepräsident JD Vance hat bei einer Veranstaltung über den Glauben seiner Frau Usha gesprochen. "Hoffe ich, dass sie eines Tages Teil unserer Kirche wird? Ja, ich wünsche mir das ehrlich, weil ich an das Evangelium glaube. Und ich hoffe, sie sieht das irgendwann genau so."
- Material der Nachrichtenagenturen Reuters, dpa und AFP
- Eigene Recherche