Newsblog zur US-Politik Trump will Militär nach Mexiko schicken
Trump weitet seinen angeblichen Anti-Drogen-Kampf aus. Für Journalisten wird die Arbeit im Weißen Haus komplizierter. Alle Nachrichten im Newsblog.
Inhaltsverzeichnis
- Trump plant Ausweitung des Drogenkriegs auf Mexiko
- Republikaner laufen Sturm gegen Trump-Entscheidung
- Trump geht nicht von Krieg gegen Venezuela aus
- Trump wirft China und Russland heimliche Atomwaffentests vor
- Führender Demokrat: US-Republikaner setzen Hunger als Waffe ein
- USA: Trump sagt Nein zu Tomahawk-Raketen für die Ukraine
Montag, 3. November
Trump plant Ausweitung des Drogenkriegs auf Mexiko
US-Präsident Donald Trump will seinen Kampf gegen Drogenbanden auf Mexiko ausweiten. Nach Informationen des Senders NBC News haben US-Sicherheitskräfte mit den Vorbereitungen eines Spezialeinsatzes gegen mexikanische Drogenkartelle begonnen. Der Sender beruft sich dabei auf hohe US-Beamte und Geheimdienstquellen. Demnach sieht der Einsatz notfalls auch die Entsendung von Sicherheitskräften in das Nachbarland vor.
Bislang geht Trump gegen Drogenbanden in Kolumbien und Venezuela vor, stützt sich dabei aber auf Angriffe aus der Luft. Eine Entsendung von Bodenkräften unter Einbeziehung des US-Militärs in Mexiko würde mit der bisherigen Linie der US-Politik brechen, mexikanische Sicherheitskräfte zu trainieren und in deren eigenen Kampf gegen Drogenkartelle zu stärken.
Trump ließ zuletzt Drogenkartelle in Venezuela, Kolumbien und Mexiko als Terrorgruppen einstufen. Sein Vorgehen in Veneuzuela und das Entsenden des Flugzeugträgers "USS Gerald R. Ford" in die Karibik hatte zu Verwerfungen mit Moskau geführt. So drohte Russland mit der Verlegung von Atomraketen nach Venezuela.
US-Verteidigungsminister Hegseth besucht Grenze zwischen Nord- und Südkorea
US-Verteidigungsminister Pete Hegseth hat am Montag die Grenze zwischen Nord- und Südkorea besucht. Wie das Verteidigungsministerium in Seoul erklärte, bekräftigten Hegseth und sein südkoreanischer Amtskollege Ahn Gyu Back bei einem gemeinsamen Besuch im Grenzort Panmunjom in der Demilitarisierten Zone (DMZ) "die starke gemeinsame Verteidigungshaltung und die enge Zusammenarbeit zwischen Südkorea und den USA". Es war der erste Besuch eines Pentagonchefs dort seit acht Jahren.
US-Präsident Donald Trump hatte in der vergangenen Woche bei einem Treffen mit dem südkoreanischen Staatschef Lee Jae Myung betont, er wolle die Spannungen zwischen Nordkorea und Südkorea beenden. Die beiden Präsidenten waren am Rande des Gipfels der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec) in Südkorea zusammengekommen. Zu einem Treffen zwischen Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un kam es nicht, obwohl sich Trump offen für ein solches Treffen gezeigt hatte.
Republikaner laufen Sturm gegen Trump-Entscheidung
Die USA wollen ihre Truppenpräsenz in Europa reduzieren – zumindest, wenn es nach Trump geht. Doch nicht nur in Europa gibt es Kritik daran. Mittlerweile stemmen sich auch Republikaner gegen das Vorhaben. Lesen Sie hier mehr dazu.
Trump geht nicht von Krieg gegen Venezuela aus
US-Präsident Donald Trump rechnet nicht damit, dass die USA gegen Venezuela in den Krieg ziehen werden. Auf eine entsprechende Frage in einem Interview des TV-Senders CBS News sagte der Republikaner: "Das bezweifle ich. Ich glaube nicht." Auf eine weitere Frage, ob die Tage von Nicolás Maduro als venezolanischer Präsident gezählt seien, sagte Trump hingegen: "Ich würde sagen, ja. Ich denke schon, ja."
Trumps Regierung beschuldigt den von Maduro autoritär geführten Karibikstaat, in den Drogenschmuggel in die USA verwickelt zu sein. Das US-Militär hat deswegen zusätzliche Schiffe und Einheiten in die Region verlegt und greift immer wieder Boote an, die angeblich Drogen schmuggeln. Dutzende Menschen wurden dabei getötet. Aus Sicht von UN-Menschenrechtsexperten verstößt die US-Regierung damit gegen das Völkerrecht.
Trump wirft China und Russland heimliche Atomwaffentests vor
Donald Trump hat Russland und China heimliche Atomwaffentests vorgeworfen. "Russland nimmt Tests vor, China nimmt Tests vor, aber sie sprechen nicht darüber", sagte Trump in einem am Sonntag ausgestrahlten Interview mit dem TV-Sender CBS. "Man weiß nicht unbedingt, wo sie testen. Sie testen weit unter der Erde, wo die Menschen nicht genau wissen, was bei den Tests vor sich geht", fügte Trump hinzu. Auch in Nordkorea und Pakistan würden Tests vorgenommen. "Ich möchte nicht das einzige Land sein, das keine Tests durchführt", betonte der US-Präsident.
Trump hatte am Mittwoch die Wiederaufnahme von Atomwaffentests angekündigt und damit international Sorge und Verwirrung ausgelöst. Experten rätseln darüber, ob der Präsident womöglich Tests zum Abschuss von Waffensystemen meint, die mit Nuklearsprengköpfen bestückt werden können, also etwa ballistische Raketen.
In dem CBS-Interview antwortete der US-Präsident auf die Frage, ob erstmals seit 1992 wieder eine Atomwaffe in den USA zur Explosion gebracht werden soll: "Ich sage, dass wir Atomwaffen testen werden, so wie es andere Länder auch tun, ja." US-Energieminister Chris Wright hatte zuvor erklärt, es seien lediglich "Systemtests" geplant. "Es handelt sich nicht um nukleare Explosionen", sagte Wright am Sonntag dem Sender Fox News. Es würden alle Teile einer Atomwaffe getestet, ohne jedoch einen nuklearen Sprengsatz zu zünden.
Führender Demokrat: US-Republikaner setzen Hunger als Waffe ein
Ein führender Vertreter der oppositionellen Demokraten hat den US-Republikanern vorgeworfen, Hunger als Waffe im Streit über den Staatshaushalt einzusetzen. Die regierenden Republikaner seien nicht aufrichtig daran interessiert, die seit fünf Wochen andauernde Haushaltssperre zu beenden, sagte der Anführer der Demokraten im Abgeordnetenhaus, Hakeem Jeffries, am Sonntag dem Sender CNN. Stattdessen seien sie dabei, eine handfeste Krise einschließlich dem Stopp von Lebensmittelhilfen für mehr als 42 Millionen US-Bürger auszulösen.
Die Demokratische Partei wolle die Haushaltssperre durch eine überparteiliche Einigung auf einen Haushalt beenden, "der das Leben für normale Amerikaner wirklich besser macht", sagte Jeffries. Es sei sehr bedauerlich, dass Präsident Donald Trump und seine Republikaner "beschlossen haben, Hunger als Waffe einzusetzen" und die Lebensmittelhilfen über das Programm Snap zurückzuhalten, obwohl zwei Bundesgerichte entschieden hätten, "dass kein Mensch in diesem Land ohne seine Lebensmittelhilfen bleiben sollte".
Ein US-Richter hatte die Regierung am Freitag angewiesen, einen Nothilfefonds im Umfang von fünf Milliarden Dollar (rund 4,3 Milliarden Euro) zu nutzen, um die Lebensmittelhilfen des Snap-Programms zunächst weiter zu finanzieren. Trump hatte daraufhin erklärt, es müsse zunächst geklärt werden, ob dies rechtlich möglich sei. Jeffries äußerte sich erschüttert über die Suspendierung des Snap-Programms, das bislang seit 60 Jahren ohne Unterbrechung funktioniert hatte. "Donald Trump und seine Regierung finden Finanzierungsmöglichkeiten für andere Projekte, aber aus irgendeinem Grund können sie nicht das Geld auftreiben, um dafür zu sorgen, dass Amerikaner nicht hungern", sagte er.
Trump: Bodentruppen oder Luftangriffe in Nigeria möglich
Donald Trump schließt wegen der Tötung von Christen in Nigeria einen Militäreinsatz in dem westafrikanischen Land nicht aus. "Das könnte sein. Aber auch andere Dinge. Ich kann mir vieles vorstellen", sagte Trump am Sonntag (Ortszeit) an Bord der Air Force One auf die Frage von Reportern, ob er sich Bodentruppen oder Luftangriffe in Nigeria vorstellen könne. "Sie töten Christen in nie dagewesenem Ausmaß in Nigeria", sagte Trump weiter. "Wir werden das nicht zulassen." Trump hatte bereits am Samstag mit einem Militäreinsatz gedroht, sollte das bevölkerungsreichste Land Afrikas nicht gegen die Gewalt gegen Christen vorgehen. Die Drohung kam einen Tag, nachdem seine Regierung Nigeria wieder auf eine Liste mit "Ländern von besonderer Besorgnis" gesetzt hatte. Den USA zufolge verletzen die auf dieser Liste geführten Nationen die Religionsfreiheit. Zu den weiteren Ländern auf der Liste gehören China, Myanmar, Nordkorea, Russland und Pakistan.
- Material der Nachrichtenagenturen Reuters, dpa und AFP
- Eigene Recherche