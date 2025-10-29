US-Präsident Trump: Werde im April in China sein

US-Präsident Donald Trump hat konkretere Angaben zu seinem China-Besuch im kommenden Jahr gemacht. "Wir werden im April in China sein", sagte der Republikaner nach dem Treffen mit Chinas Staatschef Xi Jinping im südkoreanischen Busan. Dort hatten sich beide am Rande des Gipfels der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec) getroffen, der unweit in Gyeongju stattfindet.

Xi wird laut Trump danach in die USA kommen, entweder nach Florida, Palm Beach oder Washington DC. Trump hatte bereits zuvor die Orte Washington oder Mar-a-Lago Palm Beach als mögliche Treffpunkte ins Spiel gebracht. An letzterem in Florida steht Trumps Golfanwesen.

Peking teilte im Anschluss an das Treffen in Südkorea mit, beide Staatschefs hätten vereinbart, regelmäßig Kontakt zu halten. Trump freue sich auf seinen China-Besuch im kommenden Jahr und habe Xi in die Vereinigten Staaten eingeladen, hieß es. Es wäre nicht das erste Mal, dass Xi in die USA reist. In Trumps erster Amtszeit war Chinas Präsident 2017 bereits in Mar-a-Lago. 2015 hat der damalige US-Präsident Barack Obama ihn im Weißen Haus empfangen.

Trump genehmigt Südkorea Bau von atomgetriebenen U-Booten

Die USA als wichtigster Verbündeter und Schutzmacht Südkoreas wollen dem asiatischen Land den Bau von atomgetriebenen U-Booten gestatten. Produziert werden solle in Philadelphia in den Vereinigten Staaten, schrieb US-Präsident Donald Trump auf seiner Plattform Truth Social. Der südkoreanische Schiffsbaukonzern Hanwha hatte die Philly-Werft voriges Jahr gekauft. Lesen Sie hier mehr dazu.

Darauf haben sich Trump und Xi geeinigt

Die USA und China haben nach den Worten von US-Präsident Donald Trump mehrere Vereinbarungen im zuletzt herrschenden Handelsstreit erzielt. Dabei einigten sie sich unter anderem bei den Themen Zölle, Seltene Erden und Sojabohnen. Lesen Sie hier mehr zu den Einigungen.

Trump: China wird große Mengen Sojabohnen kaufen

US-Präsident Donald Trump sagte, er und der chinesische Staatschef Xi Jinping hätten sich bei ihrem entscheidenden Treffen in Südkorea über "viele sehr wichtige Punkte" geeinigt. Darunter auch Sojabohnen. "Wir sind uns in so vielen Punkten einig, dass große Mengen, enorme Mengen an Sojabohnen und anderen Agrarprodukten sofort gekauft werden, und zwar ab sofort”, sagte Trump am Donnerstag nach seiner Abreise aus Busan zu Reportern an Bord der Air Force One.