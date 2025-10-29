t-online - Nachrichten für Deutschland
USA: Trump-Regierung begrenzt Aufnahme von Flüchtlingen auf 7.500 pro Jahr

Newsblog zur US-Politik
USA wollen nur noch 7.500 Flüchtlinge pro Jahr aufnehmen

Von N. Breuer, C. Cöln, A. Janzen, D. Schafbuch, M. Kloft, J. Hartung, F. Michalski, J. Seiferth, M. Küper, S. Cleven
Aktualisiert am 30.10.2025 - 20:01 UhrLesedauer: 11 Min.
Mehrere Senats-Republikaner stellen sich gegen Donald Trump. Dessen Regierung begrenzt die Aufnahme Geflüchteter. Alle Nachrichten im Newsblog.

Donnerstag, 30. Oktober

Trump-Regierung: Nur noch 7.500 Flüchtlinge pro Jahr

Die Trump-Regierung limitiert die maximale Aufnahme-Zahl von Flüchtlingen auf 7.500. Priorität sollen weiße Südafrikaner haben – Menschen also, die in Abstammung und Aussehen Tech-Milliardär Elon Musk ähneln.

Unter Trumps Vorgänger Joe Biden lag die Begrenzung noch bei 125.000 Menschen pro Jahr. Als Begründung gab die US-Administration nur "humanitäre Bedenken oder anderweitiges nationales Interesse".

Senat stimmt gegen Trumps Zoll-Macht

Der republikanisch kontrollierte US-Senat hat einen Antrag der Demokraten verabschiedet, der Donald Trumps Macht beschneiden soll, ohne Zustimmung des Senats weltweite Zölle zu erheben. Bereits zuvor hatten ähnliche Anträge den Senat passiert, in diesen ging es speziell um Zölle gegen Brasilien und Kanada. Der aktuelle Antrag spricht Trump allerdings die Macht ab, mithilfe einer Notfallgesetzgebung weltweit ohne Zustimmung des Senats Zölle erheben. Der Antrag hatte eine Mehrheit von vier Stimmen - eine der entscheidenden kam vom langjährigen Trump-Verbündeten Mitch McConnell.

Um in Kraft zu treten, bräuchte der Antrag auch die Zustimmung des Repräsentantenhauses – dieses wird jedoch bis auf Weiteres nicht tagen. Der Grund: Trump-Vertrauter und Haussprecher Mike Johnson weigert sich seit Wochen, die Kammer einzuberufen.

JD Vance: Meine Frau sollte Katholikin werden

US-Vizepräsident JD Vance hat bei einer Veranstaltung über den Glauben seiner Frau Usha gesprochen. "Hoffe ich, dass sie eines Tages Teil unserer Kirche wird? Ja, ich wünsche mir das ehrlich, weil ich an das Evangelium glaube. Und ich hoffe, sie sieht das irgendwann genau so."

Sollte seine Frau nicht Christin werden, so der konvertierte Katholik, "dann sagt Gott, dass jeder freien Willen hat. Das verursacht also keine Probleme für mich."

JD Vance (r) mit Usha Vance: Die beiden wohnten zusammen der Einführung von Papst Leo in Rom bei.Vergrößern des Bildes
JD Vance (r.) mit Usha Vance: Die Eheleute nahmen an der Einführung von Papst Leo in Rom teil. (Quelle: IMAGO/Mauro Palumbo/KONTROLAB)

Usha Vance, die bekennende Hindu ist, hat in der Vergangenheit betont, Wert auf eine multikulturelle Erziehung ihrer Kinder zu legen. In einem Interview sagte sie im Sommer 2025: "Ich bin nicht katholisch und ich habe auch nicht vor, zu konvertieren."

US-Präsident Trump: Werde im April in China sein

US-Präsident Donald Trump hat konkretere Angaben zu seinem China-Besuch im kommenden Jahr gemacht. "Wir werden im April in China sein", sagte der Republikaner nach dem Treffen mit Chinas Staatschef Xi Jinping im südkoreanischen Busan. Dort hatten sich beide am Rande des Gipfels der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec) getroffen, der unweit in Gyeongju stattfindet.

Xi wird laut Trump danach in die USA kommen, entweder nach Florida, Palm Beach oder Washington DC. Trump hatte bereits zuvor die Orte Washington oder Mar-a-Lago Palm Beach als mögliche Treffpunkte ins Spiel gebracht. An letzterem in Florida steht Trumps Golfanwesen.

imago images 0830664659Vergrößern des Bildes
Donald Trump steigt aus der Air Force One aus (Archivbild): Der US-Präsident konkretisiert seine Reisepläne. (Quelle: IMAGO/Sergei Bobylev/imago-images-bilder)

Peking teilte im Anschluss an das Treffen in Südkorea mit, beide Staatschefs hätten vereinbart, regelmäßig Kontakt zu halten. Trump freue sich auf seinen China-Besuch im kommenden Jahr und habe Xi in die Vereinigten Staaten eingeladen, hieß es. Es wäre nicht das erste Mal, dass Xi in die USA reist. In Trumps erster Amtszeit war Chinas Präsident 2017 bereits in Mar-a-Lago. 2015 hat der damalige US-Präsident Barack Obama ihn im Weißen Haus empfangen.

Trump genehmigt Südkorea Bau von atomgetriebenen U-Booten

Die USA als wichtigster Verbündeter und Schutzmacht Südkoreas wollen dem asiatischen Land den Bau von atomgetriebenen U-Booten gestatten. Produziert werden solle in Philadelphia in den Vereinigten Staaten, schrieb US-Präsident Donald Trump auf seiner Plattform Truth Social. Der südkoreanische Schiffsbaukonzern Hanwha hatte die Philly-Werft voriges Jahr gekauft. Lesen Sie hier mehr dazu.

US-Präsident Trump in SüdkoreaVergrößern des Bildes
US-Präsident Donald Trump (l.) und Südkoreas Präsident Lee Jae Myung haben bei ihrem Treffen am Mittwoch über atomgetriebene U-Boote gesprochen. (Quelle: Mark Schiefelbein/AP/dpa/dpa-bilder)

Darauf haben sich Trump und Xi geeinigt

Die USA und China haben nach den Worten von US-Präsident Donald Trump mehrere Vereinbarungen im zuletzt herrschenden Handelsstreit erzielt. Dabei einigten sie sich unter anderem bei den Themen Zölle, Seltene Erden und Sojabohnen. Lesen Sie hier mehr zu den Einigungen.

Trump: China wird große Mengen Sojabohnen kaufen

US-Präsident Donald Trump sagte, er und der chinesische Staatschef Xi Jinping hätten sich bei ihrem entscheidenden Treffen in Südkorea über "viele sehr wichtige Punkte" geeinigt. Darunter auch Sojabohnen. "Wir sind uns in so vielen Punkten einig, dass große Mengen, enorme Mengen an Sojabohnen und anderen Agrarprodukten sofort gekauft werden, und zwar ab sofort”, sagte Trump am Donnerstag nach seiner Abreise aus Busan zu Reportern an Bord der Air Force One.

Trump: In vielen Punkten Einigkeit mit China

US-Präsident Donald Trump ist sich mit Chinas Staatspräsident Xi Jinping in vielen Punkten einig geworden. So sei die Frage der Seltenen Erden geklärt worden, sagte er, ohne Details zu nennen. Trump kündigte laut der Nachrichtenagentur dpa auchan, für China den Zoll auf das Medikament Fentanyl auf zehn Prozent zu senken. Zuvor lag er bei 20 Prozent. An Bord der Präsidentenmaschine sagte er nach dem Treffen mit Xi Jinping, man habe auch über die Lage der Halbleiterbranche gesprochen. "Ich denke, wir können bald ein Handelsabkommen mit China unterzeichnen."

Außerdem wolle man mit China an einer Lösung für den Ukraine-Krieg arbeiten. Trump habe vor, im April nächsten Jahres nach China zu reisen. Er bezeichnete das Treffen mit dem chinesischen Staatschef als "außergewöhnlich und erstaunlich". Über Taiwan habe man nicht gesprochen, so Trump.

Verwendete Quellen
  • Material der Nachrichtenagenturen Reuters, dpa und AFP
  • Eigene Recherche
