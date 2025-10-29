Newsblog zur US-Politik Trump-Regierung kürzt Bezahlkarten für Arme
Trumps Popularität sackt ab. Seine Regierung streicht im Shutdown die Lebensmittelhilfe für Arme. Alle Nachrichten im Newsblog.
Dienstag, 4. November
Trump droht New York mit Geldentzug und wirbt für Cuomo
Donald Trump hat für den Fall eines Sieges des Demokraten Zohran Mamdani bei der Bürgermeisterwahl in New York mit einer Kürzung von Geldern der US-Regierung gedroht. Er werde dann höchstwahrscheinlich keine Mittel aus Washington mehr bereitstellen, die über das gesetzliche Minimum hinausgingen, schrieb Trump am Montag auf der Plattform Truth Social. Zugleich rief er seine Anhänger dazu auf, für den früheren Gouverneur Andrew Cuomo zu stimmen, der als unabhängiger Kandidat antritt. "Ob Sie Andrew Cuomo persönlich mögen oder nicht, Sie haben wirklich keine Wahl. Sie müssen für ihn stimmen", schrieb Trump.
Die Wahl findet am Dienstag statt. Umfragen zufolge liegt Mamdani vor Cuomo und dem republikanischen Kandidaten Curtis Sliwa. Trump begründete seinen Schritt damit, dass eine Stimme für den Republikaner Sliwa nur Mamdani helfe. Den aus Uganda stammenden Mamdani, der sich selbst als demokratischen Sozialisten beschreibt, hat Trump wiederholt als Kommunisten bezeichnet. Mamdani hatte bei der Vorwahl der Demokraten überraschend gegen Cuomo gewonnen. Der Präsident hat während seiner zweiten Amtszeit wiederholt damit gedroht, Bundesmittel wegen politischer Meinungsverschiedenheiten zu streichen.
Prozess gegen "Sandwich-Mann" begonnen
Er wird in den USA "Sandwich-Typ" (sandwich guy) genannt und gilt als Ikone der Protestbewegung gegen Präsident Donald Trump: der frühere Mitarbeiter des US-Justizministeriums, Sean Dunn. Weil er aus Protest gegen Trumps Migrationspolitik ein Salamisandwich auf einen Grenzschutzbeamten schleuderte, muss sich Dunn seit Montag in Washington vor Gericht verantworten.
Der Prozess begann laut US-Medien mit der Auswahl der Geschworenen, am Dienstag sind die Eröffnungsplädoyers geplant. Die Staatsanwaltschaft wirft Dunn Körperverletzung vor. Der frühere Bundesangestellte hatte im September auf "nicht schuldig" plädiert. Er war im August festgenommen worden, nachdem er das Sandwich auf den Beamten der Zoll- und Grenzschutzpolizei CBP geschleudert hatte. Seinen Posten im US-Justizministerium verlor er daraufhin.
Dunns Anwalt hält den Prozess für politisch motiviert. Die Verteidigung argumentiert, er habe mit dem weichen Sandwich der Kette Subway niemanden verletzen können. Bei Kundgebungen gegen Trump tragen Demonstranten häufig Plakate oder Banner, die den Sandwich-Wurf zeigen. Vor allem in der Hauptstadt Washington ist "Sandwich-Typ" ein geflügeltes Wort.
Montag, 3. November
Trumps Umfragewerte sind historisch schlecht
US-Präsident Donald Trump sieht sich historischen schwachen Popularitätswerten gegenüber. Laut einer Umfrage im Auftrag des Senders CNN liegt seine Ablehnungsquote derzeit bei 63 Prozent, der schlechteste Wert in seiner Regierungszeit. Er liegt sogar um einen Punkt höher als seine Ablehnungsquote zum Ende seiner ersten Amtszeit im Januar 2021.
Auch bei den Befürwortern seiner Politik schneidet der US-Präsident schlecht ab. Trumps Zustimmungsrate liegt knapp zehn Monate nach dem Start seiner zweiten Amtszeit bei 37 Prozent, der niedrigste Wert seit er im Januar wieder ins Weiße Haus eingezogen ist. Zum gleichen Zeitpunkt hatte Trump in einer ersten Amtszeit eine Zustimmungsrate von 36 Prozent erhalten.
Überraschend ist, dass die Demokraten von Trumps niedrigen Werten nicht profitieren. Ein Jahr vor den Midterm-Wahlen zum Kongress kommen sie laut einem Durchschnittswert der Umfrage-Seite "Real Clear Politics" derzeit auf eine durchschnittliche Zustimmung von 33,4 Prozent, die Republikaner von Donald Trump erzielen 40,4 Prozent.
Etat-Sperre: US-Administration kürzt Lebensmittelspenden
Mit Blick auf die Haushaltssperre in den USA hat die Regierung von Präsident Donald Trump angekündigt, dass Millionen bedürftige Bürger im Land in diesem Monat nur gekürzte Lebensmittelhilfen erhalten sollen. In am Montag bekannt gewordenen Gerichtsunterlagen erklärte ein Vertreter des Landwirtschaftsministeriums, dass die Regierung 4,65 Milliarden Dollar aus einem Notfallfonds für die Hilfen nutzen werde. Dies entspreche "50 Prozent der Zuteilungen an berechtigte Haushalte".
Im Rahmen des Supplemental Nutrition Assistance Program (Snap) erhalten in den USA rund 42 Millionen Menschen mit keinem oder geringen Einkommen Bezahlkarten, damit sie Obst und Gemüse, Fleisch und Milchprodukte kaufen können. Dies kostet den Staat im Monat rund neun Milliarden Dollar, die von der aktuellen Haushaltssperre betroffen sind. Die Snap-Hilfen liefen deshalb am Samstag aus.
In den USA gilt seit dem 1. Oktober eine Haushaltssperre. Hunderttausende Beschäftigte der Bundesbehörden werden wegen des sogenannten Shutdowns seither nicht mehr bezahlt. Sie bemühen sich teils bei den Tafeln des Landes um Lebensmittelspenden. Die Haushaltssperre trat in Kraft, nachdem sich Republikaner und Demokraten im Kongress nicht auf einen Übergangshaushalt einigen konnten.
Trump plant Ausweitung des Drogenkriegs auf Mexiko
US-Präsident Donald Trump will seinen Kampf gegen Drogenbanden auf Mexiko ausweiten. Nach Informationen des Senders NBC News haben US-Sicherheitskräfte mit den Vorbereitungen eines Spezialeinsatzes gegen mexikanische Drogenkartelle begonnen. Der Sender beruft sich dabei auf hohe US-Beamte und Geheimdienstquellen. Demnach sieht der Einsatz notfalls auch die Entsendung von Sicherheitskräften in das Nachbarland vor.
Bislang geht Trump gegen Drogenbanden in Kolumbien und Venezuela vor, stützt sich dabei aber auf Angriffe aus der Luft. Eine Entsendung von Bodenkräften unter Einbeziehung des US-Militärs in Mexiko würde mit der bisherigen Linie der US-Politik brechen, mexikanische Sicherheitskräfte zu trainieren und in deren eigenen Kampf gegen Drogenkartelle zu stärken.
Trump ließ zuletzt Drogenkartelle in Venezuela, Kolumbien und Mexiko als Terrorgruppen einstufen. Sein Vorgehen in Veneuzuela und das Entsenden des Flugzeugträgers "USS Gerald R. Ford" in die Karibik hatte zu Verwerfungen mit Moskau geführt. So drohte Russland mit der Verlegung von Atomraketen nach Venezuela.
- Material der Nachrichtenagenturen Reuters, dpa und AFP
- Eigene Recherche