Trump-Regierung kürzt Bezahlkarten für Arme

Dunns Anwalt hält den Prozess für politisch motiviert. Die Verteidigung argumentiert, er habe mit dem weichen Sandwich der Kette Subway niemanden verletzen können. Bei Kundgebungen gegen Trump tragen Demonstranten häufig Plakate oder Banner, die den Sandwich-Wurf zeigen. Vor allem in der Hauptstadt Washington ist "Sandwich-Typ" ein geflügeltes Wort.

Montag, 3. November

Trumps Umfragewerte sind historisch schlecht

US-Präsident Donald Trump sieht sich historischen schwachen Popularitätswerten gegenüber. Laut einer Umfrage im Auftrag des Senders CNN liegt seine Ablehnungsquote derzeit bei 63 Prozent, der schlechteste Wert in seiner Regierungszeit. Er liegt sogar um einen Punkt höher als seine Ablehnungsquote zum Ende seiner ersten Amtszeit im Januar 2021.

Auch bei den Befürwortern seiner Politik schneidet der US-Präsident schlecht ab. Trumps Zustimmungsrate liegt knapp zehn Monate nach dem Start seiner zweiten Amtszeit bei 37 Prozent, der niedrigste Wert seit er im Januar wieder ins Weiße Haus eingezogen ist. Zum gleichen Zeitpunkt hatte Trump in einer ersten Amtszeit eine Zustimmungsrate von 36 Prozent erhalten.

Überraschend ist, dass die Demokraten von Trumps niedrigen Werten nicht profitieren. Ein Jahr vor den Midterm-Wahlen zum Kongress kommen sie laut einem Durchschnittswert der Umfrage-Seite "Real Clear Politics" derzeit auf eine durchschnittliche Zustimmung von 33,4 Prozent, die Republikaner von Donald Trump erzielen 40,4 Prozent.

Etat-Sperre: US-Administration kürzt Lebensmittelspenden

Mit Blick auf die Haushaltssperre in den USA hat die Regierung von Präsident Donald Trump angekündigt, dass Millionen bedürftige Bürger im Land in diesem Monat nur gekürzte Lebensmittelhilfen erhalten sollen. In am Montag bekannt gewordenen Gerichtsunterlagen erklärte ein Vertreter des Landwirtschaftsministeriums, dass die Regierung 4,65 Milliarden Dollar aus einem Notfallfonds für die Hilfen nutzen werde. Dies entspreche "50 Prozent der Zuteilungen an berechtigte Haushalte".

Im Rahmen des Supplemental Nutrition Assistance Program (Snap) erhalten in den USA rund 42 Millionen Menschen mit keinem oder geringen Einkommen Bezahlkarten, damit sie Obst und Gemüse, Fleisch und Milchprodukte kaufen können. Dies kostet den Staat im Monat rund neun Milliarden Dollar, die von der aktuellen Haushaltssperre betroffen sind. Die Snap-Hilfen liefen deshalb am Samstag aus.

In den USA gilt seit dem 1. Oktober eine Haushaltssperre. Hunderttausende Beschäftigte der Bundesbehörden werden wegen des sogenannten Shutdowns seither nicht mehr bezahlt. Sie bemühen sich teils bei den Tafeln des Landes um Lebensmittelspenden. Die Haushaltssperre trat in Kraft, nachdem sich Republikaner und Demokraten im Kongress nicht auf einen Übergangshaushalt einigen konnten.