Newsblog zur US-Politik USA senken Aufnahmezahlen für Geflüchtete auf Tiefstwert

Donald Trump im Oval Office (Archivbild): Seine Administration verschärft den Kurs in der Migrationspolitik. (Quelle: Everett Collection/imago-images-bilder)

News folgen Artikel teilen

Trump fordert im Haushaltsstreit eine drastische Maßnahme. Seine Regierung begrenzt die Aufnahme Geflüchteter. Alle Nachrichten im Newsblog.

Loading... Embed

Freitag, 31. Oktober

Trump: Republikaner sollen bei Haushaltsstreit "nukleare Option" wählen

Der frühere US-Präsident Donald Trump hat die Republikaner im Senat am Donnerstag aufgefordert, den Regierungsstillstand einseitig zu beenden. In einem Beitrag auf seiner Plattform Truth Social verlangte er, das sogenannte Filibuster-Verfahren abzuschaffen. Damit solle die Mehrheit der Republikaner Gesetze ohne Unterstützung der Demokraten beschließen können.

Trump schrieb: "Es ist jetzt an der Zeit, dass die Republikaner ihre ‘TRUMP-KARTE’ ausspielen und zur sogenannten Nuklearoption greifen – den Filibuster abschaffen, und zwar JETZT!" Mit der Forderung würde eine zentrale Hürde im Gesetzgebungsprozess des US-Senats fallen, die bislang für parteiübergreifende Mehrheiten sorgt. Führende Republikaner im Senat haben bisher ausgeschlossen, die bestehenden Verfahrensregeln zu ändern.

Sie argumentieren, die Abschaffung des Filibusters könnte den Demokraten nutzen, wenn diese wieder die Mehrheit erlangen. Das sogenannte "Nuclear Option"-Verfahren gilt in den USA als drastische Maßnahme, da es den Minderheitenschutz im Senat schwächt. Eine Änderung der Regel würde die politische Polarisierung im Kongress weiter verschärfen.

Bericht: USA haben Ziele für Angriffe in Venezuela ausgewählt

Die Trump-Regierung hat Ziele in Venezuela identifiziert, darunter militärische Einrichtungen, die für den Drogenschmuggel genutzt werden, wie US-Beamte, die mit der Angelegenheit vertraut sind, dem "Wall Street Journal" mitteilten. Sollte Präsident Trump sich für Luftangriffe entscheiden, wolle er damit auch eine klare Botschaft an den venezolanischen Staatschef Nicolás Maduro senden, dass es Zeit sei, zurückzutreten. Trump hatte Venezuela mit militärischen Aktionen gedroht, bislang gab es aber keine Entscheidung für einen Angriff. Sollte dieser erfolgen, wird er sich gegen Häfen und Flughäfen richten, die angeblich von Drogenkartellen kontrolliert werden, so das WSJ.

Irans Außenminister: US-Pläne für Atomtests "unverantwortlich"