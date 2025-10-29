Newsblog zur US-Politik Rekordtief: Trumps Umfragewerte so schwach wie nie
Trumps Popularität sackt ab. Seine Regierung streicht im Shutdown die Lebensmittelhilfe für Arme. Alle Nachrichten im Newsblog.
Inhaltsverzeichnis
- Trumps Umfragewerte sind historisch schlecht
- Etat-Sperre: US-Administration kürzt Lebensmittelspenden
- Trump plant Ausweitung des Drogenkriegs auf Mexiko
- Republikaner laufen Sturm gegen Trump-Entscheidung
- Trump geht nicht von Krieg gegen Venezuela aus
- Trump wirft China und Russland heimliche Atomwaffentests vor
- Führender Demokrat: US-Republikaner setzen Hunger als Waffe ein
- USA: Trump sagt Nein zu Tomahawk-Raketen für die Ukraine
Montag, 3. November
Trumps Umfragewerte sind historisch schlecht
US-Präsident Donald Trump sieht sich historischen schwachen Popularitätswerten gegenüber. Laut einer Umfrage im Auftrag des Senders CNN liegt seine Ablehnungsquote derzeit bei 63 Prozent, der schlechteste Wert in seiner Regierungszeit. Er liegt sogar um einen Punkt höher als seine Ablehnungsquote zum Ende seiner ersten Amtszeit im Januar 2021.
Auch bei den Befürwortern seiner Politik schneidet der US-Präsident schlecht ab. Trumps Zustimmungsrate liegt knapp zehn Monate nach dem Start seiner zweiten Amtszeit bei 37 Prozent, der niedrigste Wert seit er im Januar wieder ins Weiße Haus eingezogen ist. Zum gleichen Zeitpunkt hatte Trump in einer ersten Amtszeit eine Zustimmungsrate von 36 Prozent erhalten.
Überraschend ist, dass die Demokraten von Trumps niedrigen Werten nicht profitieren. Ein Jahr vor den Midterm-Wahlen zum Kongress kommen sie laut einem Durchschnittswert der Umfrage-Seite "Real Clear Politics" derzeit auf eine durchschnittliche Zustimmung von 33,4 Prozent, die Republikaner von Donald Trump erzielen 40,4 Prozent.
Etat-Sperre: US-Administration kürzt Lebensmittelspenden
Mit Blick auf die Haushaltssperre in den USA hat die Regierung von Präsident Donald Trump angekündigt, dass Millionen bedürftige Bürger im Land in diesem Monat nur gekürzte Lebensmittelhilfen erhalten sollen. In am Montag bekannt gewordenen Gerichtsunterlagen erklärte ein Vertreter des Landwirtschaftsministeriums, dass die Regierung 4,65 Milliarden Dollar aus einem Notfallfonds für die Hilfen nutzen werde. Dies entspreche "50 Prozent der Zuteilungen an berechtigte Haushalte".
Im Rahmen des Supplemental Nutrition Assistance Program (Snap) erhalten in den USA rund 42 Millionen Menschen mit keinem oder geringen Einkommen Bezahlkarten, damit sie Obst und Gemüse, Fleisch und Milchprodukte kaufen können. Dies kostet den Staat im Monat rund neun Milliarden Dollar, die von der aktuellen Haushaltssperre betroffen sind. Die Snap-Hilfen liefen deshalb am Samstag aus.
In den USA gilt seit dem 1. Oktober eine Haushaltssperre. Hunderttausende Beschäftigte der Bundesbehörden werden wegen des sogenannten Shutdowns seither nicht mehr bezahlt. Sie bemühen sich teils bei den Tafeln des Landes um Lebensmittelspenden. Die Haushaltssperre trat in Kraft, nachdem sich Republikaner und Demokraten im Kongress nicht auf einen Übergangshaushalt einigen konnten.
Trump plant Ausweitung des Drogenkriegs auf Mexiko
US-Präsident Donald Trump will seinen Kampf gegen Drogenbanden auf Mexiko ausweiten. Nach Informationen des Senders NBC News haben US-Sicherheitskräfte mit den Vorbereitungen eines Spezialeinsatzes gegen mexikanische Drogenkartelle begonnen. Der Sender beruft sich dabei auf hohe US-Beamte und Geheimdienstquellen. Demnach sieht der Einsatz notfalls auch die Entsendung von Sicherheitskräften in das Nachbarland vor.
Bislang geht Trump gegen Drogenbanden in Kolumbien und Venezuela vor, stützt sich dabei aber auf Angriffe aus der Luft. Eine Entsendung von Bodenkräften unter Einbeziehung des US-Militärs in Mexiko würde mit der bisherigen Linie der US-Politik brechen, mexikanische Sicherheitskräfte zu trainieren und in deren eigenen Kampf gegen Drogenkartelle zu stärken.
Trump ließ zuletzt Drogenkartelle in Venezuela, Kolumbien und Mexiko als Terrorgruppen einstufen. Sein Vorgehen in Veneuzuela und das Entsenden des Flugzeugträgers "USS Gerald R. Ford" in die Karibik hatte zu Verwerfungen mit Moskau geführt. So drohte Russland mit der Verlegung von Atomraketen nach Venezuela.
US-Verteidigungsminister Hegseth besucht Grenze zwischen Nord- und Südkorea
US-Verteidigungsminister Pete Hegseth hat am Montag die Grenze zwischen Nord- und Südkorea besucht. Wie das Verteidigungsministerium in Seoul erklärte, bekräftigten Hegseth und sein südkoreanischer Amtskollege Ahn Gyu Back bei einem gemeinsamen Besuch im Grenzort Panmunjom in der Demilitarisierten Zone (DMZ) "die starke gemeinsame Verteidigungshaltung und die enge Zusammenarbeit zwischen Südkorea und den USA". Es war der erste Besuch eines Pentagonchefs dort seit acht Jahren.
US-Präsident Donald Trump hatte in der vergangenen Woche bei einem Treffen mit dem südkoreanischen Staatschef Lee Jae Myung betont, er wolle die Spannungen zwischen Nordkorea und Südkorea beenden. Die beiden Präsidenten waren am Rande des Gipfels der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec) in Südkorea zusammengekommen. Zu einem Treffen zwischen Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un kam es nicht, obwohl sich Trump offen für ein solches Treffen gezeigt hatte.
Republikaner laufen Sturm gegen Trump-Entscheidung
Die USA wollen ihre Truppenpräsenz in Europa reduzieren – zumindest, wenn es nach Trump geht. Doch nicht nur in Europa gibt es Kritik daran. Mittlerweile stemmen sich auch Republikaner gegen das Vorhaben. Lesen Sie hier mehr dazu.
Trump geht nicht von Krieg gegen Venezuela aus
US-Präsident Donald Trump rechnet nicht damit, dass die USA gegen Venezuela in den Krieg ziehen werden. Auf eine entsprechende Frage in einem Interview des TV-Senders CBS News sagte der Republikaner: "Das bezweifle ich. Ich glaube nicht." Auf eine weitere Frage, ob die Tage von Nicolás Maduro als venezolanischer Präsident gezählt seien, sagte Trump hingegen: "Ich würde sagen, ja. Ich denke schon, ja."
Trumps Regierung beschuldigt den von Maduro autoritär geführten Karibikstaat, in den Drogenschmuggel in die USA verwickelt zu sein. Das US-Militär hat deswegen zusätzliche Schiffe und Einheiten in die Region verlegt und greift immer wieder Boote an, die angeblich Drogen schmuggeln. Dutzende Menschen wurden dabei getötet. Aus Sicht von UN-Menschenrechtsexperten verstößt die US-Regierung damit gegen das Völkerrecht.
Trump wirft China und Russland heimliche Atomwaffentests vor
Donald Trump hat Russland und China heimliche Atomwaffentests vorgeworfen. "Russland nimmt Tests vor, China nimmt Tests vor, aber sie sprechen nicht darüber", sagte Trump in einem am Sonntag ausgestrahlten Interview mit dem TV-Sender CBS. "Man weiß nicht unbedingt, wo sie testen. Sie testen weit unter der Erde, wo die Menschen nicht genau wissen, was bei den Tests vor sich geht", fügte Trump hinzu. Auch in Nordkorea und Pakistan würden Tests vorgenommen. "Ich möchte nicht das einzige Land sein, das keine Tests durchführt", betonte der US-Präsident.
- Material der Nachrichtenagenturen Reuters, dpa und AFP
- Eigene Recherche