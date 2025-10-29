Xi äußert sich nach Treffen mit Trump – und warnt

Deutsche Baufirma steht kurz vor dem Aus

Trump (links) und Xi: Der chiensische Präsident hat sich erstmals nach dem Treffen mit dem US-Präsidneten geäußert.

Chinas Präsident Xi äußert sich erstmals nach dem Trump-Treffen. Trump fordert im Haushaltsstreit eine drastische Maßnahme. Alle Nachrichten im Newsblog.

Freitag, 31. Oktober

Nach Treffen mit Trump: Xi warnt vor gestörten Lieferketten

Nach dem Treffen mit US-Präsident Donald Trump warnt Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping vor einem Bruch der Lieferketten. Um das Wirtschaftswachstum voranzutreiben, müsse die Stabilität von Industrie- und Lieferketten gewährleistet werden, sagte Xi beim Gipfel der Staats- und Regierungschefs der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec) im südkoreanischen Gyeongju. Man müsse sich an den Grundsatz halten, "die Ketten zu verlängern, statt sie zu brechen", forderte er.

"Wir sollten aktiv nach weiteren Bereichen von gemeinsamem Interesse suchen und eine offene Entwicklung von Lieferketten unterstützen", sagte Xi. Es war die erste öffentliche Äußerung des Chinesen nach dem Gespräch mit Trump am Donnerstag in Südkorea.

Trump: Republikaner sollen bei Haushaltsstreit "nukleare Option" wählen

Der frühere US-Präsident Donald Trump hat die Republikaner im Senat am Donnerstag aufgefordert, den Regierungsstillstand einseitig zu beenden. In einem Beitrag auf seiner Plattform Truth Social verlangte er, das sogenannte Filibuster-Verfahren abzuschaffen. Damit solle die Mehrheit der Republikaner Gesetze ohne Unterstützung der Demokraten beschließen können.

Trump schrieb: "Es ist jetzt an der Zeit, dass die Republikaner ihre ‘TRUMP-KARTE’ ausspielen und zur sogenannten Nuklearoption greifen – den Filibuster abschaffen, und zwar JETZT!" Mit der Forderung würde eine zentrale Hürde im Gesetzgebungsprozess des US-Senats fallen, die bislang für parteiübergreifende Mehrheiten sorgt. Führende Republikaner im Senat haben bisher ausgeschlossen, die bestehenden Verfahrensregeln zu ändern.

Sie argumentieren, die Abschaffung des Filibusters könnte den Demokraten nutzen, wenn diese wieder die Mehrheit erlangen. Das sogenannte "Nuclear Option"-Verfahren gilt in den USA als drastische Maßnahme, da es den Minderheitenschutz im Senat schwächt. Eine Änderung der Regel würde die politische Polarisierung im Kongress weiter verschärfen.

