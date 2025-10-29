Südkorea zahlt Milliarden Trump genehmigt Bau von atomgetriebenen U-Booten

Von dpa , jha Aktualisiert am 30.10.2025 - 07:12 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Atom-U-Boot USS Ohio: Südkorea erweitert seine Flotte. (Quelle: Sgt. Audrey Rampton/U.S. Marines via www.imago-images.de/imago-images-bilder)

Südkorea will schon länger atomgetriebene U-Boote bauen. Nun hat der Präsident des Landes Donald Trump wohl mit seiner Begründung überzeugt.

Die USA als wichtigster Verbündeter und Schutzmacht Südkoreas wollen dem asiatischen Land den Bau von atomgetriebenen U-Booten gestatten. Produziert werden solle in Philadelphia in den Vereinigten Staaten, schrieb US-Präsident Donald Trump auf seiner Plattform Truth Social. Der südkoreanische Schiffbaukonzern Hanwha hatte die "Philly-Werft" voriges Jahr gekauft.

Das Militärbündnis sei "stärker denn je", schrieb Trump, weswegen er eine entsprechende Genehmigung erteilt habe. Südkoreas Präsident Lee Jae Myung hatte bei seinem Treffen mit Trump am Mittwoch um Brennstoffe für nukleargetriebene U-Boote gebeten. Er hatte die Anfrage damit begründet, die Aktivitäten Chinas und Nordkoreas im Pazifik besser verfolgen und die Gewässer um Südkorea besser verteidigen zu können. Dadurch könne auch die Belastung der US-Streitkräfte gesenkt werden.

Nach Angaben des nationalen Sicherheitsberaters Südkoreas, Wi Sung Lac, hat Trump dem grundsätzlich zugestimmt, jedoch weitergehende Gespräche gefordert. Der Export solcher Brennstoffe ist politisch heikel, da für atomgetriebene U-Boote oftmals hochangereichertes Uran verwendet wird – also jenes Material, das auch für Atombomben genutzt werden kann. Der Vorteil von nuklear angetriebenen im Vergleich zu herkömmlichen U-Booten liegt darin, dass diese bis zu mehrere Monate lang unter Wasser bleiben können.

Gegengewicht zu China

Für die Atommacht USA ist Südkorea neben Japan strategisch von großer Bedeutung. Die beiden Länder sollen ein Gegengewicht zu China bilden. Erst am Dienstag hatte Trump auf seiner Asienreise angekündigt, die Verteidigungs- und Wirtschaftskooperation mit Japan auszubauen.