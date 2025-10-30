"Unverzüglich" Trump kündigt Atomwaffentests an – China reagiert

Von dpa , reuters Aktualisiert am 30.10.2025 - 10:09 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Donald Trump spricht auf dem Gipfeltreffen der asiatisch-pazifischen Wirtschaftskooperation: Der US-Präsident will Atomwaffentests starten. (Quelle: Ng Han Guan/AP/dpa/dpa-bilder)

Seit Längerem verschärft Donald Trump das militärische Vorgehen der USA. Jetzt kündigt er Tests von Atomwaffen an.

US-Präsident Donald Trump hat den sofortigen Beginn neuer Atomwaffentests angekündigt. Er begründete die Maßnahme in einem Post auf der Plattform Truth Social mit den Testprogrammen anderer Länder. Er habe das jüngst in Kriegsministerium umbenannte Verteidigungsministerium angewiesen, Tests "auf gleicher Basis" durchzuführen. "Dieser Prozess wird unverzüglich beginnen", schrieb Trump.

Um welche Art von Tests es sich dabei handeln soll, und welche Waffen getestet werden sollen, blieb dabei zunächst offen. Russland testete zuletzt lediglich Trägersysteme für Atomwaffen. Solche Tests führen auch die USA regelmäßig durch, zuletzt etwa im Mai dieses Jahres.

Die Ankündigung des US-Präsidenten kam nur kurz vor einem Treffen mit Chinas Präsidenten Xi Jinping in Südkorea. China ist auch eine etablierte Atommacht, genauso wie Russland, Großbritannien und Frankreich.

Nach Trumps Ankündigung zeigte sich China besorgt. Peking hoffe, die USA würden die Verpflichtungen aus dem umfassenden Atomteststoppvertrag und ihr Bekenntnis zum Verbot von Atomtests "ernsthaft einhalten", sagte der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, Guo Jiakun. Es sei zu hoffen, dass die USA "konkrete Maßnahmen" ergreifen, "um das globale System der nuklearen Abrüstung und Nichtverbreitung zu schützen und das globale strategische Gleichgewicht und die Stabilität zu wahren", so der Sprecher.

Trumps Ankündigung stellt eine Abkehr von der seit Jahrzehnten geltenden US-Politik dar. Die USA haben seit 1992 keine Atomwaffentests mehr vorgenommen. Solche Tests liefern technische Daten darüber, wie sich neue Atomwaffen verhalten und ob ältere Waffen noch funktionstüchtig sind. Ein solcher Test würde in Russland und China zudem als eine bewusste Demonstration der strategischen Macht der USA gewertet werden.

Putin testete jüngst Atomwaffen

Hintergrund sind wohl die jüngsten russischen Atomwaffenübungen. Der russische Präsident Wladimir Putin hatte am Mittwoch erklärt, Russland habe erfolgreich einen nukleargetriebenen Super-Torpedo vom Typ Poseidon getestet.

Zudem testete Russland am 21. Oktober eine neue Burewestnik-Rakete und veranstaltete am 22. Oktober Übungen zum Einsatz von Atomwaffen. Dabei handelte es sich allerdings nur um Trägersysteme für Atomwaffen ohne Sprengkopf. Trump schrieb dazu: "Russland ist Zweiter, und China ist ein weit abgeschlagener Dritter, wird aber sogar innerhalb von fünf Jahren gleichauf sein."

Insgesamt gibt es aktuell nach einem Bericht des Friedensforschungsinstituts Sipri neun Staaten, die über Atomwaffen verfügen. Neben den bereits genannten Ländern zählen dazu auch Indien, Pakistan, Nordkorea und Israel.