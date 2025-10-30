"Trick or Treat" im Weißen Haus Melania Trumps Halloween-Deko erntet scharfe Kritik
Das Weiße Haus schmückt festlich für Halloween – zahlreiche Kinder feiern mit dem Präsidentenpaar. Doch nicht alle Amerikaner zeigen sich begeistert.
Herbstlaub, Kürbisse und Geigenspieler am Weißen Haus in Washington – First Lady Melania Trump und US-Präsident Donald Trump haben am Abend in Washington zur alljährlichen "Trick or Treat"-Feier geladen. Unzählige Kinder in ausgefallenen Kostümen standen vor der Südfassade des Weißen Hauses in der Schlange mit ihren Eltern und wurden schließlich von dem Präsidentenpaar mit Schokoladentafeln beglückt.
Doch nicht alle zeigten sich begeistert von den Feierlichkeiten. Während viele Fans die Bilder in den sozialen Medien als "wunderschön" kommentierten, kritisierten viele andere die Aktion als taktlos. Kritiker warfen der Trump-Familie mangelndes Gespür für die Lage in den USA vor.
Scharfe Kritik an Melania Trumps Deko
Im Netz reagierten viele Nutzerinnen und Nutzer mit Spott oder Empörung – unter anderem auf Melania Trumps festliche Deko. Unter einem Foto der Kürbisparade am Südeingang des Weißen Hauses hieß es etwa: "Statt das Weiße Haus mit Essen zu schmücken, könnten Sie es jenen geben, die bald nichts mehr haben." Eine andere Stimme fragte, ob die Kürbisse an Bedürftige verteilt würden – oder man ihnen stattdessen raten wolle, Süßigkeiten zu essen. "Tolle Deko – schade nur, dass bald Millionen nichts mehr zu essen haben", hieß es in einem anderen Kommentar.
Hintergrund ist der seit dem 1. Oktober andauernde Haushaltsstreit. Da sich Demokraten und Republikaner im Kongress bislang nicht auf ein neues Budget einigen konnten, befinden sich die USA nun im Shutdown: weite Teile der Regierung sind blockiert, Gehälter bleiben aus, Programme liegen auf Eis.
Betroffen ist auch das sogenannte SNAP-Programm (Supplemental Nutrition Assistance Program) – besser bekannt als "Food Stamps". Es unterstützt über 41 Millionen bedürftige US-Bürger bei der Grundversorgung mit Lebensmitteln. Die Trump-Regierung hatte laut US-Medienberichten abgelehnt, im Shutdown auf vorhandene Notfallreserven zurückzugreifen, um SNAP vorerst weiter zu finanzieren.
Sollte keine Lösung gefunden werden, könnte das Programm ab dem 1. November kein Geld mehr auszahlen – ein historischer Einschnitt: Seit seiner Einführung während der Großen Depression war SNAP von keinem Shutdown betroffen. Laut Wohlfahrtsorganisationen wären besonders Senioren, Alleinerziehende und Menschen mit Behinderungen von einem Aussetzen der Hilfe betroffen.
Halloween ist in den USA ein wichtiges Fest für viele Familien
Für viele andere in den USA ist Halloween schlicht Teil der amerikanischen Kultur – unabhängig von politischen Krisen. In den USA bereiten sich Millionen Menschen auf das Fest vor.
Laut einer aktuellen Umfrage des AP-NORC Centers planen zwei Drittel aller US-Erwachsenen in diesem Jahr eine Halloween-Aktivität. Etwa ein Drittel der Erwachsenen in den USA gab an, dieses Jahr Süßigkeiten zu verteilen. Besonders Familien mit kleinen Kindern zeigen sich engagiert: Sie kaufen Kostüme, dekorieren Vorgärten, gehen auf Süßigkeitenjagd oder besuchen Partys.
