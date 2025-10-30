"Trick or Treat" im Weißen Haus Melania Trumps Halloween-Deko erntet scharfe Kritik

Von t-online , aj 31.10.2025 - 00:54 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Halloween in den USA: Auch Donald und Melania Trump verteilen Süßigkeiten. (Quelle: IMAGO/BONNIE CASH/imago)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Das Weiße Haus schmückt festlich für Halloween – zahlreiche Kinder feiern mit dem Präsidentenpaar. Doch nicht alle Amerikaner zeigen sich begeistert.

Herbstlaub, Kürbisse und Geigenspieler am Weißen Haus in Washington – First Lady Melania Trump und US-Präsident Donald Trump haben am Abend in Washington zur alljährlichen "Trick or Treat"-Feier geladen. Unzählige Kinder in ausgefallenen Kostümen standen vor der Südfassade des Weißen Hauses in der Schlange mit ihren Eltern und wurden schließlich von dem Präsidentenpaar mit Schokoladentafeln beglückt.

Doch nicht alle zeigten sich begeistert von den Feierlichkeiten. Während viele Fans die Bilder in den sozialen Medien als "wunderschön" kommentierten, kritisierten viele andere die Aktion als taktlos. Kritiker warfen der Trump-Familie mangelndes Gespür für die Lage in den USA vor.

Scharfe Kritik an Melania Trumps Deko

Im Netz reagierten viele Nutzerinnen und Nutzer mit Spott oder Empörung – unter anderem auf Melania Trumps festliche Deko. Unter einem Foto der Kürbisparade am Südeingang des Weißen Hauses hieß es etwa: "Statt das Weiße Haus mit Essen zu schmücken, könnten Sie es jenen geben, die bald nichts mehr haben." Eine andere Stimme fragte, ob die Kürbisse an Bedürftige verteilt würden – oder man ihnen stattdessen raten wolle, Süßigkeiten zu essen. "Tolle Deko – schade nur, dass bald Millionen nichts mehr zu essen haben", hieß es in einem anderen Kommentar.

Empfohlener externer Inhalt X Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen X -Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren X -Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren. X-Inhalte immer anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.