Umstrittener Grenzschützer Gregory Bovino Trumps Mann für Grobe
Grenzschützer Greg Bovino will in Chicago aufräumen. Doch er und seine Methoden sind umstritten.
In Chicago gehen Beamte des Grenzschutzes in Razzien mit bisweilen aggressiven Methoden gegen Migranten vor. Sie werden von einem Mann geleitet, der anders als seine Mitarbeiter keine Maske trägt und als Hardliner gilt. Gregory Bovino, seit fast 30 Jahren im Dienst der US-Grenzschutzbehörde Border Patrol, greift gerne durch. Erst wurde er nach Los Angeles geschickt, jetzt räumt der Mann mit Militär-Kurzhaarschnitt in Chicago auf.
Dabei geht er so weit, dass eine Richterin in Chicago ihn anwies, aggressive Taktiken zu unterlassen. Er wurde auch verpflichtet, Journalisten und Demonstranten zu warnen, bevor Tränengas eingesetzt wird, berichtet der US-Sender CNN. "Ich werde den Agenten nicht die Hände binden, weil ich nicht vor Ort bin und das nicht meine Aufgabe ist", sagte Bezirksrichterin Sara Ellis. "Aber ich erwarte von ihnen, dass sie ihre Verantwortung beim Einsatz von Gewalt kennen und verstehen." Er muss seit dem vergangenen Wochenende eine Woche lang jeden Abend bei ihr zum Rapport antreten und über die "Operation Midway Blitz" berichten.
Grenzschutz-Beamter zeigt sich unbeeindruckt
Den 55-jährigen Bovino hält das aber kaum ab. "Wir werden unsere Mission durchführen", sagte er in einem Interview mit CNN, "und wenn sich jemand in den Weg stellt, dann könnte sich das für denjenigen als schlecht erweisen. Und wenn wir US-Bürger und andere festnehmen müssen, dann werden wir das auch tun".
Seine martialischen Worte unterstreicht er auch in seiner Kleidung, die er für das Fotoshooting bei CNN ausgewählt hat. Während Bovino meistens im Kampfanzug in der Öffentlichkeit zu sehen ist, kommt er zum Fototermin in einem langen dunklen Mantel. In den sozialen Medien wird sofort eine Parallele gezogen: Die SS-Schergen Hitlers sahen sehr ähnlich aus. "In seiner besten Nazi-Kleidung", schrieb ein Nutzer auf der Platytform Bluesky.
Nach CNN-Recherchen bezeichnen Einwohner von Chicago Bovino als Führer eines Teils der Strafverfolgungsbehörden, dessen Taktiken Züge haben, die man von autoritären Regimen kennt. "Ich weigere mich, Trump, Noem und Bovino weiter auf ihrem Weg zur Autokratie voranschreiten zu lassen", sagte der Gouverneur von Illinois, JB Pritzker. "Ihr Plan war von Anfang an, Chaos zu verursachen, um dann dieses Chaos zu nutzen, um Trumps Macht zu festigen."
Aufstieg nach Einsätzen in Los Angeles
Bovino ist offiziell Chef der Grenzbehörde im Abschnitt El Centro in Kalifornien. Doch mittlerweile ist er weit entfernt in Chicago im Einsatz. Bei der Grenzbehörde ist er unter Trump zu einem wichtigen Handlanger des Präsidenten aufgestiegen. Donald Trump beförderte ihn, nachdem er ihn gebeten hatte, die Anti-Einwanderungsaktion in Los Angeles in diesem Sommer zu leiten, die zu Tausenden von Verhaftungen führte.
Der Beamte lässt mutmaßlich illegale Einwanderer auf Parkplätzen jagen und seine Beamten schlagen auch mal Autofenster ein oder stürmen Parks. Innerhalb der Trump-Regierung, so CNN, lobt man den Beamten.
Er folgt offenbar gerne dem Narrativ von Donald Trump, der Unruhen in vielen Städten der USA sieht und damit den Einsatz der Nationalgarde begründet. Auf die Frage, ob er Proteste und Drohungen gegen Mitarbeiter der Einwanderungsbehörde als Aufstand betrachte, antwortete Bovino, dass "Chaos" ein passenderer Begriff sei.
Kopfgeld ausgesetzt
"Ich würde es als Chaos kurz vor einer Katastrophe bezeichnen, dass hier in Chicago diese Drohungen gegen Agenten in Kopfgeldern gipfeln, die von transnationalen Banden hier auf amerikanischem Boden gezahlt werden", sagte er.
Wenn Bovino sich in der Öffentlichkeit zeigt, wird er von schwer bewaffneten Beamten begleitet. In Chicago hatte ein Bandenführer ein Kopfgeld von 10.000 US-Dollar auf den Grenzschützer ausgelobt – er wurde mittlerweile festgenommen. Widerstand gegen Bovino und seine Beamten, die fast immer maskiert sind und sich selten namentlich ausweisen, kommt auch von der Stadtverwaltung in Chicago. Bürgermeister Brandon Johnson hat den Grenzschützern untersagt, öffentliche Gebäude bei der Jagd nach Migranten zu betreten. Bovino zeigte sich wenig beeindruckt. Er werde sich nicht daran halten, sagte er zu CNN.
"Hier in Chicago gibt es keinen Zufluchtsort", sagte Bovino. "Also, Bürgermeister Johnson, Sie können weiterhin diese Durchführungsverordnungen erlassen, aber wir werden weiterhin das Gesetz durchsetzen." Als Scott Sherman, Generalmajor der Nationalgarde, einige von Bovinos Taktiken hinterfragte, stellte der Chef der Grenzpolizei dessen Loyalität gegenüber dem Land in Frage, heißt es in einer Fußnote eines Gerichtsbeschlusses zur Entsendung von Marines nach Los Angeles.
Kritik von LA-Bürgermeisterin Karen Bass
Als Bovino im Juli seine Agenten teilweise zu Pferde den MacArthur Park in Los Angeles stürmen ließ und eine Panik unter den Besuchern auslöste, hagelte es ebenfalls Kritik an den Methoden. Bürgermeisterin Karen Bass schrieb auf X: "Minuten zuvor spielten dort noch mehr als 20 Kinder – dann kam das MILITÄR vorbei" und forderte ein sofortiges Ende.
"Jeder, mit dem ich je auf Bundesebene in der Strafverfolgung zusammengearbeitet habe, war stolz darauf, kooperativ mit staatlichen und lokalen Behörden zu arbeiten – und hätte niemals Aussagen gemacht wie: ‚Die örtlichen Behörden schützen euch nicht‘ oder ‚Wir sind den lokalen Behörden nicht rechenschaftspflichtig‘", sagte Gil Kerlikowske, einst Chef der Border Patrol unter Barack Obama. Er fügte hinzu, dass er Bovino wegen des Vorfalls im MacArthur Park von seinen Aufgaben entbunden hätte.
Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen X-Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren X-Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren.
An Selbstbewusstsein mangelt es Bovino nicht. Auf der Plattform X zeigt er sich und seine Mitarbeiter in Videos, die wie Actionfilme aussehen. "Schämen wir uns? Wofür?", schreibt er über einen Beitrag und behauptet, Städte sicherer zu machen und Kriminelle zu verhaften. Da gebe es nichts zu schämen. Bislang habe man 1.500 Menschen in Chicago festgenommen, "und mehr kommen noch", kündigt Bovino an.
Er hat die Kritik der Demokraten zurückgewiesen, dass die Razzien eher auf Menschen abzielen, die Arbeit suchen, um ihre Familien zu ernähren, als auf Kriminelle, und hat sie ebenfalls als "uninformiert" und "Wunschdenken" abgetan. "Diese Personen kommen hierher und haben möglicherweise eine kriminelle Vergangenheit in ihrem Heimatland", sagte er in einem Interview mit Fox News. "Deshalb habe ich kein schlechtes Gewissen."
- courtlistener.com: "United States District Court – Case No. 4:23-cv-03533-HSG, Document 176" (englisch)
- youtube.com: "Video: t_v5DfSQRrc" (Englisch)
- theguardian.com: "Who is Greg Bovino, the official spearheading Trump’s immigration crackdown?" (englisch)
- aol.com: "Immigration agents swarm MacArthur Park, detaining dozens of people" (Englisch)
- english.elpais.com: "Gregory Bovino, the tough guy of Trump’s immigration offensive" (englisch)