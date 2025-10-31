Umstrittener Grenzschützer Gregory Bovino Trumps Mann für Grobe

Grenzschützer Gregory Bovino verlässt ein Gerichtsgebäude in Chicago. Seine Methoden sind umstritten. (Archivbild) (Quelle: IMAGO/Brian Cassella/imago)

Grenzschützer Greg Bovino will in Chicago aufräumen. Doch er und seine Methoden sind umstritten.

In Chicago gehen Beamte des Grenzschutzes in Razzien mit bisweilen aggressiven Methoden gegen Migranten vor. Sie werden von einem Mann geleitet, der anders als seine Mitarbeiter keine Maske trägt und als Hardliner gilt. Gregory Bovino, seit fast 30 Jahren im Dienst der US-Grenzschutzbehörde Border Patrol, greift gerne durch. Erst wurde er nach Los Angeles geschickt, jetzt räumt der Mann mit Militär-Kurzhaarschnitt in Chicago auf.

Dabei geht er so weit, dass eine Richterin in Chicago ihn anwies, aggressive Taktiken zu unterlassen. Er wurde auch verpflichtet, Journalisten und Demonstranten zu warnen, bevor Tränengas eingesetzt wird, berichtet der US-Sender CNN. "Ich werde den Agenten nicht die Hände binden, weil ich nicht vor Ort bin und das nicht meine Aufgabe ist", sagte Bezirksrichterin Sara Ellis. "Aber ich erwarte von ihnen, dass sie ihre Verantwortung beim Einsatz von Gewalt kennen und verstehen." Er muss seit dem vergangenen Wochenende eine Woche lang jeden Abend bei ihr zum Rapport antreten und über die "Operation Midway Blitz" berichten.

Grenzschutz-Beamter zeigt sich unbeeindruckt

Den 55-jährigen Bovino hält das aber kaum ab. "Wir werden unsere Mission durchführen", sagte er in einem Interview mit CNN, "und wenn sich jemand in den Weg stellt, dann könnte sich das für denjenigen als schlecht erweisen. Und wenn wir US-Bürger und andere festnehmen müssen, dann werden wir das auch tun".

Seine martialischen Worte unterstreicht er auch in seiner Kleidung, die er für das Fotoshooting bei CNN ausgewählt hat. Während Bovino meistens im Kampfanzug in der Öffentlichkeit zu sehen ist, kommt er zum Fototermin in einem langen dunklen Mantel. In den sozialen Medien wird sofort eine Parallele gezogen: Die SS-Schergen Hitlers sahen sehr ähnlich aus. "In seiner besten Nazi-Kleidung", schrieb ein Nutzer auf der Platytform Bluesky.

Nach CNN-Recherchen bezeichnen Einwohner von Chicago Bovino als Führer eines Teils der Strafverfolgungsbehörden, dessen Taktiken Züge haben, die man von autoritären Regimen kennt. "Ich weigere mich, Trump, Noem und Bovino weiter auf ihrem Weg zur Autokratie voranschreiten zu lassen", sagte der Gouverneur von Illinois, JB Pritzker. "Ihr Plan war von Anfang an, Chaos zu verursachen, um dann dieses Chaos zu nutzen, um Trumps Macht zu festigen."

Aufstieg nach Einsätzen in Los Angeles