Ein Atomwaffentest in der Wüste von Nevada 1953 (Archivbild): Über die vergangenen Jahrzehnte ist viel Wissen über die Durchführung von Atomwaffentests verloren gegangen. (Quelle: imago stock&people/imago-images-bilder)

Die marode Infrastruktur und der Verlust an Fachpersonal stellen Trumps Atomtestpläne vor massive Hürden. Der letzte Test ist über 30 Jahre her.

US-Präsident Donald Trump will neue Atomtests durchführen. Allerdings ist unklar, was er damit meint. Geht es nur um den Test von Trägersystemen, wie es sie ohnehin regelmäßig gibt, oder soll tatsächlich ein atomarer Sprengkopf getestet werden?

Letzteres dürfte kompliziert werden. Denn laut einem Bericht der "Washington Post" würde sich die Rückkehr zu nuklearen Sprengtests in den Vereinigten Staaten deutlich komplexer gestalten, als es der Präsident zuletzt suggeriert hatte. Dieser wollte "unverzüglich" starten. Doch das Vorhaben könnte dauern.

Zunächst wollte Trump das Kriegsministerium, also das frühere Verteidigungsministerium, mit den Tests beauftragen. Allerdings: Zuständig für die Durchführung solcher Tests wäre die National Nuclear Security Administration (NNSA), eine Behörde im Energieministerium, die das Testgelände in Nevada betreibt. Doch genau dort beginnt eines der zentralen Probleme: Die Infrastruktur ist veraltet, da der bisher letzte Atomwaffentest in den USA über 30 Jahre zurückliegt.

Viele der spezialisierten Fachkräfte sind mittlerweile aus dem Dienst ausgeschieden, weswegen entscheidende technische Kenntnisse als verloren gelten. Überdies wurde die Behörde seit Trumps Amtsantritt durch die Einsparmaßnahmen von Elon Musks "Abteilung für Regierungseffizienz" (Doge) personell stark ausgeblutet. Aktuell ist zudem ein Großteil der noch verbliebenen Beamten aufgrund des Haushaltsstreits in den USA beurlaubt.

"Diese Leute hatten Dreck unter den Fingernägeln"

Ehemalige Mitarbeiter des Testgeländes in Nevada schildern, dass sowohl das Personal als auch das Material nicht bereit für kurzfristige Tests sei. Personen, die das Gebäude kürzlich besuchten, nannten es laut der "Washington Post" eine "Rostgrube". Der langjährige Nuklearbeamte Paul Dickman sagte, das Problem liege weniger in bürokratischen Strukturen als im Fehlen praktischer Erfahrung: "Die Testleiter sind keine Bürokraten gewesen. Diese Leute hatten Dreck unter den Fingernägeln."

Die heute noch im Einsatz befindlichen Computersimulationen und subkritischen Tests können physische Tests nicht ohne Weiteres ersetzen, die Expertise für Sprengversuche sei über die Jahrzehnte schlicht verloren gegangen.

Auch die technische Ausstattung auf dem Gelände ist nach Einschätzung von Besuchern in schlechtem Zustand. Ausgrabungsgeräte seien verrostet, zentrale Anlagen nicht mehr funktionstüchtig. Hinzu kommt der personelle Aderlass, der nicht nur Testtechniker betrifft, sondern auch Fachkräfte für Materialanreicherung und Waffenwartung.

Kosten bis zu 100 Millionen pro Test