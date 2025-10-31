Zu wenig Mitarbeiter und marode Technik Atomtests: So unrealistisch ist Trumps Forderung
Die marode Infrastruktur und der Verlust an Fachpersonal stellen Trumps Atomtestpläne vor massive Hürden. Der letzte Test ist über 30 Jahre her.
US-Präsident Donald Trump will neue Atomtests durchführen. Allerdings ist unklar, was er damit meint. Geht es nur um den Test von Trägersystemen, wie es sie ohnehin regelmäßig gibt, oder soll tatsächlich ein atomarer Sprengkopf getestet werden?
Letzteres dürfte kompliziert werden. Denn laut einem Bericht der "Washington Post" würde sich die Rückkehr zu nuklearen Sprengtests in den Vereinigten Staaten deutlich komplexer gestalten, als es der Präsident zuletzt suggeriert hatte. Dieser wollte "unverzüglich" starten. Doch das Vorhaben könnte dauern.
Zunächst wollte Trump das Kriegsministerium, also das frühere Verteidigungsministerium, mit den Tests beauftragen. Allerdings: Zuständig für die Durchführung solcher Tests wäre die National Nuclear Security Administration (NNSA), eine Behörde im Energieministerium, die das Testgelände in Nevada betreibt. Doch genau dort beginnt eines der zentralen Probleme: Die Infrastruktur ist veraltet, da der bisher letzte Atomwaffentest in den USA über 30 Jahre zurückliegt.
Viele der spezialisierten Fachkräfte sind mittlerweile aus dem Dienst ausgeschieden, weswegen entscheidende technische Kenntnisse als verloren gelten. Überdies wurde die Behörde seit Trumps Amtsantritt durch die Einsparmaßnahmen von Elon Musks "Abteilung für Regierungseffizienz" (Doge) personell stark ausgeblutet. Aktuell ist zudem ein Großteil der noch verbliebenen Beamten aufgrund des Haushaltsstreits in den USA beurlaubt.
"Diese Leute hatten Dreck unter den Fingernägeln"
Ehemalige Mitarbeiter des Testgeländes in Nevada schildern, dass sowohl das Personal als auch das Material nicht bereit für kurzfristige Tests sei. Personen, die das Gebäude kürzlich besuchten, nannten es laut der "Washington Post" eine "Rostgrube". Der langjährige Nuklearbeamte Paul Dickman sagte, das Problem liege weniger in bürokratischen Strukturen als im Fehlen praktischer Erfahrung: "Die Testleiter sind keine Bürokraten gewesen. Diese Leute hatten Dreck unter den Fingernägeln."
Die heute noch im Einsatz befindlichen Computersimulationen und subkritischen Tests können physische Tests nicht ohne Weiteres ersetzen, die Expertise für Sprengversuche sei über die Jahrzehnte schlicht verloren gegangen.
Auch die technische Ausstattung auf dem Gelände ist nach Einschätzung von Besuchern in schlechtem Zustand. Ausgrabungsgeräte seien verrostet, zentrale Anlagen nicht mehr funktionstüchtig. Hinzu kommt der personelle Aderlass, der nicht nur Testtechniker betrifft, sondern auch Fachkräfte für Materialanreicherung und Waffenwartung.
Kosten bis zu 100 Millionen pro Test
Finanziell und zeitlich wären neue Tests ebenfalls schwer zu stemmen. Selbst ein sogenannter Demonstrationstest – also ein Versuch mit geringer technischer Komplexität und ohne verwertbare wissenschaftliche Daten – würde laut dem ehemaligen Energieminister Ernest Moniz etwa ein Jahr Vorlauf benötigen. Die Kosten dafür könnten bis zu 100 Millionen Dollar betragen. Für einen solchen Test müsste außerdem ein neuer vertikaler Schacht gebohrt werden, um bestehende Abläufe auf dem Gelände nicht zu stören, wie Corey Hinderstein, frühere NNSA-Vizechefin, der "Washington Post" erklärte.
Befürworter wie Robert Peters von der konservativen Heritage Foundation fordern, ein schneller Test müsse notfalls auch oberirdisch erfolgen. Doch dies würde internationale Verträge verletzen. Oberirdische Atomexplosionen sind seit dem Teilteststoppabkommen von 1963 verboten. Ein solches Vorgehen wäre nicht nur völkerrechtlich problematisch, sondern auch diplomatisch brisant.
"Unsere Gegner würden gerne aufholen"
Nicht zuletzt besteht auch Unsicherheit über die Funktionsfähigkeit des bestehenden Arsenals. Viele Sprengkopfkerne stammen aus den 1970er-Jahren. Zwar führen die NNSA-Labore kontinuierlich Analysen und Simulationen durch, um Alterungseffekte zu überwachen, doch es gibt laut Kongressabgeordneter Dina Titus Zweifel an der Verlässlichkeit: "Sie sind sich einfach nicht sicher."
Gleichwohl habe es bisher keine sicherheitsrelevante Einschätzung gegeben, die eine Rückkehr zu realen Tests gefordert hätte. Laut Moniz hatten alle bisherigen jährlichen Gutachten an den Präsidenten bestätigt, dass physische Tests nicht nötig seien.
Hinderstein warnt sogar, dass die USA mit der Wiederaufnahme der Tests ihren Gegnern in die Hände spielen würden. Sie gibt zu bedenken, dass im Falles eines Bruches des Atomwaffentest-Tabus durch die USA auch China und Russland wieder offen Tests durchführen und so eine Wissenslücke schließen könnten. Von den mehr als 2.000 bisher erfolgten Atomwaffentests wurde nämlich über die Hälfte von den USA durchgeführt. "Langfristig verfügen wir über eine riesige Datenmenge aus unseren mehr als 1.000 Tests", sagte Hinderstein. "Unsere Gegner würden gerne aufholen."
