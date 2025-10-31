Ankündigung des US-Präsidenten Was Trumps "unverzüglicher" Start von Atomwaffentests bedeutet

Von t-online Aktualisiert am 31.10.2025 - 15:35 Uhr

Trump vor US-Soldaten in Asien (Archivbild): Während seiner jüngsten Reise kündigte er neue Versuche mit Kernwaffen an. (Quelle: IMAGO/Mcs Roselia Garcia/Us Navy/imago)

Donald Trump will wieder Atomwaffen testen. Noch sind Details offen. Aber Experten zeigen sich besorgt.

US-Präsident Donald Trump setzt die Welt mit einer Ankündigung in Alarmstimmung. Die USA würden "unverzüglich" Atomwaffentests durchführen, postete Trump auf seiner Plattform Truth Social. Außenminister Johann Wadephul (CDU) mahnte die USA und Russland zu Zurückhaltung und erklärte: "Entscheidend ist, dass alle fünf Nuklearwaffenstaaten sich weiterhin an die jeweiligen Teststopp-Moratorien halten."

Russland reagierte mit einer indirekten Drohung. Der Vize-Chef des russischen Verteidigungsausschusses Alexei Schurawljow sprach von der Option "Länder auf einem anderen Kontinent" in der Nähe eins "geopolitischen Hauptgegners" mit Atomwaffen auszustatten. Namentlich nannte er Venezuela und Kuba. Auch der Iran reagierte empört. "Nachdem er das Verteidigungsministerium in ein Kriegsministerium umbenannt hat, nimmt ein atombewaffneter Despot nun auch die Tests von Nuklearwaffen wieder auf", schrieb Außenminister Abbas Araghtschi auf der Plattform X.

Friedensforscher Ulrich Kühn, Leiter des Forschungsbereichs für Rüstungskontrolle und Neue Technologien der Universität Hamburg, sagte dem Sender SRF in einer ersten Reaktion zu Trumps Erklärung: "Das kann er nicht ernst meinen." Er fügte hinzu: "Trotzdem halte ich es für möglich, dass die USA irgendwann wieder testen."

Doch ist unklar, was genau der US-Präsident mit seinem Vorpreschen meinte. t-online beantwortet die wichtigsten Fragen und Antworten zu Trumps Ankündigung.

Wo sollen die Tests stattfinden?

Das ist offiziell offen. Der letzte Kernwaffentest der USA wurde 1992 unterirdisch im US-Bundesstaat Nevada durchgeführt. Zuvor hatte die US-Armee auf der Nevada National Security Site auch Atomwaffentests über der Erde durchgeführt.

Diese sind seit dem sogenannten Moskauer Vertrag von 1963 wegen der Freisetzung radioaktiver Partikel verboten. Das Abkommen wird offiziell "Vertrag über das Verbot von Kernwaffenversuchen in der Atmosphäre, im Weltraum und unter Wasser" genannt.

Noch ist unklar, wann die Versuche aufgenommen werden könnten. Daryl Kimball, Direktor der Arms Control Assocation, einer Vereinigung, die sich für Abrüstung einsetzt, postete: "Es braucht mindestens 36 Monate, um unterirdische Atomwaffentests in Nevada aufzunehmen."