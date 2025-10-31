Ankündigung des US-Präsidenten Was Trumps "unverzüglicher" Start von Atomwaffentests bedeutet
Donald Trump will wieder Atomwaffen testen. Noch sind Details offen. Aber Experten zeigen sich besorgt.
US-Präsident Donald Trump setzt die Welt mit einer Ankündigung in Alarmstimmung. Die USA würden "unverzüglich" Atomwaffentests durchführen, postete Trump auf seiner Plattform Truth Social. Außenminister Johann Wadephul (CDU) mahnte die USA und Russland zu Zurückhaltung und erklärte: "Entscheidend ist, dass alle fünf Nuklearwaffenstaaten sich weiterhin an die jeweiligen Teststopp-Moratorien halten."
- Erklärung: Trump kündigt "unverzüglichen" Start von Atomwaffentests an
- Befürchtung: Löst Trump ein neues Wettrüsten aus?
Russland reagierte mit einer indirekten Drohung. Der Vize-Chef des russischen Verteidigungsausschusses Alexei Schurawljow sprach von der Option "Länder auf einem anderen Kontinent" in der Nähe eins "geopolitischen Hauptgegners" mit Atomwaffen auszustatten. Namentlich nannte er Venezuela und Kuba. Auch der Iran reagierte empört. "Nachdem er das Verteidigungsministerium in ein Kriegsministerium umbenannt hat, nimmt ein atombewaffneter Despot nun auch die Tests von Nuklearwaffen wieder auf", schrieb Außenminister Abbas Araghtschi auf der Plattform X.
Friedensforscher Ulrich Kühn, Leiter des Forschungsbereichs für Rüstungskontrolle und Neue Technologien der Universität Hamburg, sagte dem Sender SRF in einer ersten Reaktion zu Trumps Erklärung: "Das kann er nicht ernst meinen." Er fügte hinzu: "Trotzdem halte ich es für möglich, dass die USA irgendwann wieder testen."
Doch ist unklar, was genau der US-Präsident mit seinem Vorpreschen meinte. t-online beantwortet die wichtigsten Fragen und Antworten zu Trumps Ankündigung.
Wo sollen die Tests stattfinden?
Das ist offiziell offen. Der letzte Kernwaffentest der USA wurde 1992 unterirdisch im US-Bundesstaat Nevada durchgeführt. Zuvor hatte die US-Armee auf der Nevada National Security Site auch Atomwaffentests über der Erde durchgeführt.
Diese sind seit dem sogenannten Moskauer Vertrag von 1963 wegen der Freisetzung radioaktiver Partikel verboten. Das Abkommen wird offiziell "Vertrag über das Verbot von Kernwaffenversuchen in der Atmosphäre, im Weltraum und unter Wasser" genannt.
Noch ist unklar, wann die Versuche aufgenommen werden könnten. Daryl Kimball, Direktor der Arms Control Assocation, einer Vereinigung, die sich für Abrüstung einsetzt, postete: "Es braucht mindestens 36 Monate, um unterirdische Atomwaffentests in Nevada aufzunehmen."
Friedensforscher Kühn wies aber auf einen interessanten Umstand hin: "Auf dem Testgelände im US-Bundesstaat Nevada hat man in den letzten zwei Jahren immer wieder Aktivitäten festgestellt anhand von Satellitenaufnahmen."
Expertin Emmanuelle Maitre von der französischen Fondation de la Recherche Stratégique warnte im Sender France Info: "Im US-Kongress üben republikanische Senatoren seit Jahren Druck auf die Regierung aus, den Standort in Nevada in einem relativ betriebsbereiten Zustand zu halten. Sie fordern, dass Atomtests innerhalb von 18 Monaten wieder aufgenommen werden können, falls die strategische Lage dies erfordert."
Welche Art von Tests meint Trump überhaupt?
Auch, das bleibt nach der Ankündigung des US-Präsidenten offen. US-Vizepräsident JD Vance erklärte auf Nachfrage nur: "Ich denke, der Post des Präsidenten spricht für sich."
Trump redete über Tests "auf der gleichen Basis" wie China und Russland. Fachleute verweisen deshalb auf eine Ankündigung des russischen Staatschefs Wladimir Putin. Der hatte am vergangenen Wochenende von erfolgreichen Versuchen mit der Atomrakete "Burewestnik" und Unterwassertorpedo "Poseidon" gesprochen.
Doch geht es sich dabei um Trägerraketen, die von Kernkraft angetrieben werden. Experten sprechen auch von einem "fliegenden Tschernobyl". "Es handelt sich also um einen nuklear angetriebenen Marschflugkörper beziehungsweise Torpedo, nicht um Atomwaffentests im klassischen Sinn", resümiert Friedensforscher Kühn.
Beobachter rätseln, ob Trump sich auf neue Raketentests bezieht oder auf neue Atomwaffen. Kühn interpretierte Trump so: "Der US-Präsident spricht von echten Atomexplosionen – also gezielten Tests mit nuklearen Sprengkörpern. Das hat man auf russischer oder chinesischer Seite bislang nicht gesehen."
Wie sieht das nukleare Kräfteverhältnis aus?
Nach dem jüngsten Bericht des Friedensforschungsinstituts Sipri gab es Anfang 2025 weltweit rund 12.241 Atomsprengköpfe. Davon sind 9.614 einsatzbereit.
Die meisten Atomwaffen zählt demnach Russland mit rund 5.400 Atombomben, gefolgt von den USA (5.200), China (600), Frankreich (290) und Großbritannien (225). Die Zahlen unterscheiden sich von den Angaben anderer Organisationen – auch, weil unklar ist, wie viele der gebunkerten Atomwaffen als einsatzbereit gelten.
Neben den traditionellen Atommächten verfügen auch Indien, Pakistan und Nordkorea nach eigenen Angaben über Kernwaffen. Israel schweigt sich darüber aus.
Welches Land führte zuletzt Atomwaffentests durch?
Nach eigenen Angaben testete Nordkorea 2017 zuletzt Kernwaffen. Das gilt als letzter Test bestätigter Test weltweit.
Nordkorea hat ebenso wie Pakistan und Indien den Moskauer Vertrag zum Verbot oberirdischer Atomwaffen nicht unterzeichnet. Mit Test von Marschflugkörpern, die mit Atomwaffen bestückt werden können, erregt Nordkorea regelmäßig Aufsehen.
Doch handelt es sich dabei ähnlich wie bei den russischen Exemplaten um einen Marschflugkörper, der von Kernkraft angetrieben wird. Die Rakete kann über 15 Stunden in der Luft bleiben und bis zu 14.000 Kilometer zurückliegen. Allerdings ist sie extrem langsam und deshalb leicht abzufangen.
Welchen Nutzen verspricht sich Trump von den Tests?
Trump setzte in seiner ersten Amtszeit auf eine Modernisierung des US-Atomwaffenarsenals. "Ich hasse es, aber ich muss es tun", erklärte er nun zu seiner Ankündigung.
In seiner ersten Amtszeit hatte Trump mit Aussagen zu Kernwaffen überrascht wie: "Wenn ich sie habe, warum kann ich sie nicht nutzen?" Nordkoreas Staatschef Kim Jong-un bezeichnete er als "Raketenmann".
Auf dem Rückflug seiner Asien-Reise sagte Trump nun vor Journalisten: "Ich sehe, dass sie testen. Ich sage: Nun, sie werden testen, dann müssen wir wohl auch testen."
Der Nutzen neuer Tests für etablierte Atommächte wie die USA ist umstritten. Doch sieht Rüstungsfachmann Kühn durchaus Vorteile: "Man kann unter anderem herausfinden, wie langfristig diese Waffen lagerfähig und einsatzfähig wären – quasi eine Art Haltbarkeitsdatum feststellen."
Sein Fazit: "Aus Sicht der nuklearen Abschreckung machen solche Tests also durchaus Sinn – sie liefern wichtige Erkenntnisse über die Einsatzfähigkeit von Atomwaffen."
Bilanz
Noch ist unklar, was Trump mit seiner Ankündigung genau meint. Aber über die Auswirkungen sind sich Experten einig.
Wenn Trump tatsächlich von der Wiederaufnahme von Atomsprengkopftests sprach, dann "sprechen wir davon, in eine weitaus gefährlichere Welt einzutreten", sagt Reid Pauly, Experte für nukleare Sicherheitspolitik an der Brown University in Rode Island dem Magazin "Time".
Die Bilanz des Hamburger Rüstungsexperten Ulrich Kühn lautet: "Wenn die USA wieder anfangen, Nuklearwaffen zu testen, dann sind wir wieder mitten im Kalten Krieg. Dann werden die anderen nachziehen: Russland und China werden testen. Und wenn die Chinesen testen, werden die Inder und die Pakistanis testen. Das wäre für die globale Sicherheitsarchitektur ein absolut desaströses Ergebnis."
