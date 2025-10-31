Aufgeheizte Stimmung in den USA Jetzt bunkert sich Trumps Umfeld auf Militärbasen ein

31.10.2025

Pentagon-Chef Pete Hegseth: Er lebt unter erhöhten Sicherheitsanforderungen auf einer Militärbasis. (Archivbild) (Quelle: Andrew Harnik/reuters)

Das politische Klima in den USA heizt sich auf. Nach dem Mord an Charlie Kirk weichen viele aus Trumps Regierung auf militärisch gesicherte Areale aus.

Führende Republikaner in den USA ziehen sich zunehmend aus einem privaten Wohnumfeld auf Militärbasen zurück. Das meldete das Magazin "The Atlantic".

Die Zeitschrift berichtete über einen Zwischenfall im Washingtoner Umland. "Eure Bemühungen, unsere Demokratie zu demontieren und unser Netz der sozialen Sicherheit zu zerstören, werden hier nicht toleriert", hieß dort eine Warnung auf Instagram.

Sie galt der Familie von Stephen Miller. Offiziell ist der Politikberater Vize-Stabschef im Weißen Haus. Inoffiziell gilt er als Architekt der Agenda von US-Präsident Donald Trump. "Er hat mehr Macht als je zuvor", titelte die "New York Times" über die Berufung des Migrations-Hardliners als Vize-Stabschef.

Doch zeigt die zunehmende Polarisierung in der US-Gesellschaft Folgen. Das Magazin "The Atlantic" berichtete jetzt über einen Vorfall in Millers nobler Wohngegend in Arlington. Seiner Frau Katie, Mutter dreier Kinder und früher ebenfalls im Weißen Haus beschäftigt, sei vor der Tür des Familienanwesens aufgelauert worden. Ein Unbekannter begrüßte sie mit den Worten: "Wir beobachten dich."

Seit dem Mord an dem republikanischen Aktivisten Charlie Kirk fürchten viele in den USA eine Eskalation der politischen Gewalt. Stephen Miller selbst sagte bereits über politische Gegnern erklärt: "Wir werden nicht in Angst leben, aber ihr werdet im Exil leben, denn die Macht der Strafverfolgungsbehörden unter Präsident Trumps Führung wird genutzt, um euch aufzuspüren, euch euer Geld und eure Macht wegzunehmen und, falls ihr gegen das Gesetz verstoßen habt, euch eure Freiheit zu rauben.“

Stephen Miller muss sich nun zurückziehen. Sicherheitshalber. Mit seiner Familie wich er auf einen Militärstützpunkt aus.

Nötiger Schutz oder Militarisierung der Gesellschaft?

Laut "The Atlantic" kein Einzelfall in Trumps Regierung. Heimatschutzministerin Kristi Noem gab ihre Wohnung in Washington auf, nachdem eine britische Zeitung Details über die Wohngegend veröffentlicht hatte. Auch sie lebt auf einem militärisch gesicherten Gelände. Ebenso wie Außenminister Marco Rubio und Pentagon-Chef Pete Hegseth.

"The Atlantic" blickt kritisch auf den Umzug vieler Top-Leute aus Trumps Umfeld. "Diese Entwicklung trägt zur Verwischung der traditionellen Grenzen zwischen ziviler und militärischer Welt bei", rügt das Magazin.

Adria Lawrence, Politik-Professorin an der Johns-Hopkins-Universität, sagte der Zeitschrift: "In einer gefestigten Demokratie sollte das Militär der Verteidigung des gesamten Landes dienen und nicht nur einer Partei."