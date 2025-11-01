"Mit gezückten Waffen vorgehen" Trump droht weiterem Land mit Einmarsch

Von t-online , wan Aktualisiert am 02.11.2025 - 09:12 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Donald Trump bei seiner Asienreise. Er hat jetzt einem Land in Afrika gedroht. (Archivbild) (Quelle: Vincent Thian/AP POOL/AP/dpa/dpa-bilder)

Donald Trump droht erneut mit militärischen Aktionen. Jetzt geht es gegen Nigeria, dem er Ermordung von Christen vorwirft. Dessen Präsident widerspricht.

US-Präsident Donald Trump hat Nigeria mit einem Einmarsch gedroht. Er kritisiert "das Morden an Christen". Wenn das nicht sofort aufhöre, wolle er "alle Hilfe und Unterstützung einstellen und vielleicht auch direkt in das nun in Ungnade gefallene Land gehen", schrieb er auf seinem Netzwerk Truth Social. Damit ist das Land das zweite, dem er mit Angriffen droht. Zuvor hatte Trump angedeutet, in Venezuela auch Landangriffe durchzuführen, um gegen Drogenhändler vorzugehen.

Hintergrund sind immer wieder Tötungen von Christen in dem Land mit 240 Millionen Einwohnern. Sie werden von radikalen und militanten Terrorgruppen durchgeführt. Seitens der Regierung werden die Morde aber nicht als Genozid an Christen gesehen. Auch Muslime fallen den Angriffen der Terrorgruppen zum Opfer.

"Um jegliche Zweifel auszuräumen und aus Respekt gegenüber allen Opfern und Überlebenden dieses einzigartigen und entsetzlichen Verbrechens gegen die Menschlichkeit weltweit sei hiermit offiziell festgehalten, dass es in Nigeria weder jetzt noch jemals einen Völkermord gegeben hat", erklärte Yusuf Maitama Tuggar, Minister für auswärtige Angelegenheiten, in einer Mitteilung an das US-Magazin "Newsweek".

Trump: Christliche Bevölkerung der Welt retten

Doch Trump reichen die Aussagen wohl nicht. Am Freitag bezeichnete er Nigeria als "Land von besonderer Bedeutung", ein Ausdruck, der vom US-Außenministerium verwendet wird, wenn die Religionsfreiheit in Gefahr ist. "Wir sind bereit, die christliche Bevölkerung auf der Welt zu retten", schrieb er. Am Samstagabend legte Trump aber nach.

Trump drohte Nigeria, "mit gezückten Waffen vorzugehen, um die islamistischen Terroristen, die diese schrecklichen Gräueltaten begehen, vollständig auszulöschen. Ich weise hiermit unser Kriegsministerium an, sich auf mögliche Maßnahmen vorzubereiten." Sollten die USA angreifen, dann werde dies schnell geschehen, so der Präsident. Er forderte die nigerianische Regierung auf, umgehend tätig zu werden.

Nigeria, dessen Bevölkerung sich etwa zu gleichen Teilen aus Christen und Muslimen zusammensetzt, leidet seit Jahrzehnten unter Gewalt. Die Ursachen liegen nicht nur in der Religion, sondern auch in ethnischen Spaltungen, Kriminalität, lokaler Politik, Armut und Landstreitigkeiten zwischen Bauern, die durch den Klimawandel noch verschärft wurden.

Boko Haram will Scharia einführen