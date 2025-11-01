Forderungen von Trump Sanders warnt Demokraten: "Verrat an Millionen"

Von t-online , wan Aktualisiert am 02.11.2025 - 09:13 Uhr Lesedauer: 3 Min.

US-Senator Bernie Sanders bei einer Rede: Er warnt die Demokraten vor Zugeständissen gegenüber Trump. (Archivbild) (Quelle: Kevin Mohatt)

Bernie Sanders fürchtet Schlimmes für die USA. Der Demokrat rät seinen Parteifreunden, gegenüber Trump standhaft zu bleiben.

Der ehemalige demokratische linke Politiker Bernie Sanders hat seine Parteikollegen eindringlich davor gewarnt, gegenüber US-Präsident Donald Trump nachzugeben. Derzeit verweigern die Demokraten die Zustimmung zu einem neuen Haushalt der Republikaner, was seit mehr als 35 Tagen einen Shutdown zur Folge hat. Die demokratischen Abgeordneten verlangen Änderungen, zu denen Trumps Partei aber nicht bereit ist.

Sanders fordert in einem Beitrag im britischen "The Guardian" von seinen Parteifreunden, standhaft zu bleiben. "Was bedeutet es, wenn die Demokraten nachgeben? Trump, der die Demokraten bereits verachtet und sie als schwach und ineffektiv betrachtet, wird seinen Sieg nutzen, um seinen Kurs in Richtung Autoritarismus zu beschleunigen." Er würde sich ermutigt fühlen, weiterhin Programme zum Schutz von älteren Menschen, Kindern, Kranken und Armen zu dezimieren und gleichzeitig seinen oligarchischen Mitstreitern weitere Steuererleichterungen und andere Vorteile zu gewähren, so Sanders.

Streit kann noch Wochen andauern

Die Regierungsgeschäfte in den USA liegen wegen eines Haushaltsstreits seit mehr als einem Monat zum Großteil auf Eis. Am Samstag (Ortszeit) begann der zweite Monat des Shutdowns. Dieser könnte möglicherweise den bisherigen Rekord von 35 Tagen brechen - so lange hatte die Haushaltssperre über den Jahreswechsel 2018/19 gedauert. Auch damals war Donald Trump US-Präsident. Experten halten es durchaus für wahrscheinlich, dass der jetzige Etatstreit noch Wochen anhalten könnte.

Seit dem 1. Oktober sind Republikaner und Demokraten im US-Kongress nicht bei den Verhandlungen über einen neuen Bundeshaushalt weitergekommen. Unterdessen regt sich in der Bevölkerung der Widerstand gegen die Haushaltsblockade, und auch die Zufriedenheit mit der Regierung sinkt.

Das sind die zentralen Knackpunkte:

Medicaid: Die Demokraten wollen Kürzungen beim staatlichen Vorsorgeprogramm für einkommensschwache Menschen rückgängig machen. Diese Einschnitte waren Teil von Trumps großem Steuergesetz. Die Republikaner lehnen Änderungen ab, weil das Gesetz erst im Sommer verabschiedet wurde.

Die Demokraten wollen Kürzungen beim staatlichen Vorsorgeprogramm für einkommensschwache Menschen rückgängig machen. Diese Einschnitte waren Teil von Trumps großem Steuergesetz. Die Republikaner lehnen Änderungen ab, weil das Gesetz erst im Sommer verabschiedet wurde. Obamacare: Die Republikaner wollen die Subventionen für private Krankenversicherungen begrenzen. Die sollen nur noch zwei Jahre lang und auch nur für Menschen mit legalem Aufenthaltsstatus gelten. Die Demokraten halten dagegen eine dauerhafte Fortsetzung der Zuschüsse für angemessen, um Millionen von Amerikanern den Zugang zu einer bezahlbaren Krankenversicherung zu sichern. Denn in den USA gibt es im Gegensatz zu Deutschland keine allgemeine staatliche Krankenversicherung.

Sanders: Demokraten letzte verbleibende Opposition im Kongress

Wenn die Demokraten sich mit Trump und den Republikanern einigen, wäre das für Sanders "ein Verrat an Millionen Amerikanern, die für Demokratie und die Verfassung gekämpft haben und gestorben sind". Die Demokraten im Kongress seien "die letzte verbleibende Opposition gegen Trumps Streben nach absoluter Macht. Jetzt aufzugeben wäre eine historische Tragödie für unser Land, etwas, das die Geschichte nicht wohlwollend betrachten würde."