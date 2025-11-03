"Familie tut mir leid" Trump äußert sich zum Skandal um Andrew

Donald Trump wurde wiederholt mit Jeffrey Epstein in Verbindung gebracht. Nun kommentierte er den Eklat um den ehemaligen britischen Prinzen Andrew.

US-Präsident Donald Trump hat angesichts des Skandals um Andrew, den Bruder des britischen Königs, sein Mitleid mit dessen Familie bekundet. "Es ist schrecklich, was dieser Familie widerfahren ist", sagte Trump am Sonntag an Bord der Air Force One. "Das ist eine tragische Situation. Die Familie tut mir leid."

König Charles III. hatte seinem Bruder am Donnerstag wegen dessen früherer Verbindungen zum US-Sexualstraftäter Jeffrey Epstein die royalen Titel entzogen. Am Sonntag kündigte der britische Verteidigungsminister John Healey an, dass Andrew nach seinem Prinzentitel auch seinen letzten militärischen Ehrenrang verliert und sich künftig nicht mehr Vize-Admiral nennen darf.

Andrew waren bereits 2022 von Königin Elizabeth II. fast alle militärischen Ehrentitel aberkannt worden. Zuvor hatte Virginia Giuffre, die Hauptanklägerin in der Epstein-Affäre, auch Andrew verklagt. Sie warf ihm vor, sie als Minderjährige sexuell missbraucht zu haben.

Trump soll Epsteins bester Freund gewesen sein

Die Anschuldigungen hatten im vergangenen Monat neue Nahrung durch die posthume Veröffentlichung der Memoiren von Giuffre erhalten. Sie hatte im April im Alter von 41 Jahren Suizid begangen. Dies erhöhte den Druck auf das Königshaus.

Der US-Milliardär Epstein war 2019 tot in seiner Gefängniszelle aufgefunden worden. Dem Investmentbanker wird vorgeworfen, zahlreiche Mädchen und junge Frauen, darunter Giuffre, missbraucht und an Prominente weitergereicht zu haben – auch an Andrew. Dieser weist die Vorwürfe zurück. Im Jahr 2022 zahlte er Giuffre jedoch mehrere Millionen Dollar. Im Gegenzug ließ sie ihre zivilrechtliche Klage gegen ihn fallen.

Der Skandal dominiert auch in den USA seit Monaten regelmäßig die Schlagzeilen. Epstein soll jahrelang Umgang mit Trump und anderen Prominenten wie Ex-Präsident Bill Clinton gepflegt haben. Trump wird eine jahrelange Verbindung zu Epstein nachgesagt – die beiden sollen eng befreundet gewesen sein.