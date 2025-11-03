Waffen für Ukraine Trump überlegt es sich doch anders
Die USA prüfen die Lieferung von Tomahawk-Marschflugkörpern an die Ukraine. Donald Trump wurde nun erneut danach gefragt. Seine Antwort fiel zunächst deutlich aus.
Liefert er? Liefert er nicht? Diese Frage stellen sich die Ukraine und ihre europäischen Verbündeten seit Monaten. Es geht um Donald Trumps Zustimmung für die Lieferung von Tomahawks-Marschflugkörper der USA an Kiew. Die ukrainische Führung drängt auf die Bereitstellung der Langstrecken-Waffe, sie verspricht sich davon noch mehr Durchschlagskraft in ihrem Verteidigungskampf gegen den russischen Aggressor.
Erst am Samstag hatte das amerikanische Verteidigungsministerium grünes Licht gegeben. Einer Lieferung stünde laut Pentagon nichts im Wege, da die eigenen Bestände offenbar gut gefüllt sind und man auch im Falle einer Abgabe von einigen Dutzend Tomahawks die eigene Verteidigungsfähigkeit aufrechterhalten könne. Die letzte Entscheidung liege bei Präsident Trump.
Dieser hatte bereits seit Wochen wiederholt öffentlich damit geliebäugelt, der Ukraine die begehrte Waffe zur Verfügung zu stellen. Doch nun überraschte Trump erneut mit einer Kehrtwende. Auf eine Reporterfrage, ob er der Lieferung denn nun zustimmen werde, sagte er am Sonntagabend (Ortszeit): "Nicht wirklich, nein".
Trump befand sich auf dem Flug von seiner Privatresidenz in Florida ins Weiße Haus nach Washington, D.C.. Doch Trump wäre nicht Trump, wenn er seine Aussage im nächsten Atemzug nicht gleich wieder relativiert hätte. Denn er fügte hinzu, dass er es sich auch durchausnoch einmall anders überlegen könne.
Die Aussage passt zu einer ganzen Reihe widersprüchlicher Positionen, die Trump in den vergangenen Monaten zum Ukrainekrieg eingenommen hat. Außenpolitische 180-Grad-Wenden hat Trump schon häufiger vollzogen, nicht nur in Bezug auf die Ukraine. Trump hat die permanente Unberechenbarkeit zur außenpolitischen Kernstrategie erhoben. In der Politikwissenschaft ist dieser Ansatz als "madman theory" bekannt, also als "Agenda des Wahnsinns". Je unberechenbarer ein Akteur auf dem politischen Parkett agiert, desto mehr Verunsicherung schürt das bei den anderen – und zwingt sie oftmals dazu, einzulenken.
Starmer: "Denke, wir können noch mehr tun"
Für die Ukraine bedeutet die Hängepartie, dass das Land seine strategischen Attacken auf Anlagen der militärischen und zivilen Infrastruktur auf russischem Gebiet weiterhin mit den vorhandenen Mitteln führen muss. Und die sind begrenzt. Die Bestände an Scalp- und Storm-Shadow-Raketen aus europäischer Produktion gehen zur Neide und auch die Drohnenproduktion kämpft seit Neuestem mit Lieferengpässen bei wichtigen Bauteilen.
Europäische Spitzenpolitiker versuchten daher zuletzt, den Druck auf Donald Trumpim Hinblick auf Tomahawks zu erhöhen. Nato-Generalsekretär Mark Rutte war bei einem Besuch im Weißen Haus am 22. Oktober eindringlich um eine Freigabe der Tomahawks. Auch Großbritanniens Premierminister Keir Starmer rief die westlichen Verbündeten zur Lieferung von Waffen mit größerer Reichweite an die Ukraine aufgerufen. "Ich denke, wir können noch mehr tun", sagte Starmer am vergangenen Freitag bei einem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj.
In der vergangenen Woche trafen sich offenbar der russische Sondergesandte Kirill Dmitrijew und der US-Sonderbeauftragte Steve Witkoff in den USA. Dmitrijew und Witkoff führten laut US-Medienberichten Gespräche darüber, "die Beziehungen zwischen den USA und Russland fortzusetzen". Das Regime des autoritär regierenden Machthabers Wladimir Putin hatte zuvor auf die mögliche Tomahawk-Lieferung mit ungewöhnlich scharfen Drohungen gegenüber den USA reagiert. Dmitrijew sagte nach dem Besuch, man sei einer diplomatischen Lösung des Konflikts "ziemlich nah".
Der ukrainische Präsident hofft auf die Tomahawks-Marschflugkörper, um den militärischen und diplomatischen Druck auf das Regime in Moskau zu erhöhen und Putin zu Verhandlungen bewegen zu können. Kiew meldete kürzlich 160 erfolgreiche Angriffe auf russische Ölanlagen seit Beginn des Jahres. Die verstärkten Drohnenangriffe auf Raffinerien in haben zu einem Anstieg des Benzinpreises in dem Land geführt. Laut ukrainischen Angaben habe Russland durch die Angriffe bereits mehr als 20 Prozent seiner Kapazitäten zur Weiterverarbeitung von Erdöl verloren.
