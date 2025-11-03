Auch andere einflussreiche Republikaner schließen sich der Kritik an. Der Vorsitzende der US-Delegation in der Parlamentarischen Versammlung der Nato, Mike Turner, sowie Senator Thom Tillis äußerten sich besorgt über das Vorgehen des Pentagon. Tillis erklärte: "Der Abbau unserer Präsenz in Rumänien widerspricht einer soliden Strategie. Rumänien ist seit fast 30 Jahren ein verlässlicher Verbündeter und hat Milliarden investiert, um die Nato zu stärken." Und weiter: "Wir sollten unsere Verbündeten nicht überrumpeln."

Die zum Abzug ausgewählten US-Truppen in Rumänien sind aktuell auf dem Luftwaffenstützpunkt "Mihail Kogalniceanu" nahe dem Schwarzen Meer stationiert. Dieser wird unter anderem zur Überwachung des Luftraums an der Nato-Ostflanke genutzt. Die Basis wird aktuell langfristig ausgebaut. Nach dem Vorbild des US-Stützpunkts Ramstein in Deutschland soll dort der größte Nato-Stützpunkt Europas entstehen – eine militärische Kleinstadt für womöglich mehr als 30.000 Menschen.

Demokraten ziehen mit

Auch führende Demokraten schließen sich dem Widerstand gegen Trump an. Adam Smith, ranghöchstes demokratisches Mitglied im Verteidigungsausschuss des Repräsentantenhauses, kündigte bei einer Rede vor dem Auswärtigen Ausschuss an, das Parlament werde aktiv gegen die Pläne des Pentagon vorgehen: "Wir im Kongress werden versuchen, Maßnahmen zu ergreifen, um das zu verhindern. Denn ich halte es für das völlig falsche Signal – sowohl an Putin als auch an unsere europäischen Verbündeten."

Smith sprach von einem "gefährlichen isolationistischen Trend", der sich in der US-Außenpolitik abzeichne. "Wenn wir bedeutende Truppen aus Osteuropa abziehen, untergräbt das unsere Botschaft, dass wir nicht weichen werden."

Kritik an Indopazifik-Argument

Das Verteidigungsministerium begründet den Truppenabzug mit einer strategischen Neuausrichtung zugunsten des Indopazifik-Raums, der nun als Priorität gelten soll. Das US-Militär sprach in einer Stellungnahme am vergangenen Mittwoch von der "Gewährleistung einer ausgewogenen Aufstellung der US-Streitkräfte". Darin heißt es weiter: "Dies ist weder ein Rückzug der USA aus Europa noch ein Zeichen für ein nachlassendes Engagement gegenüber der Nato und Artikel 5." Vielmehr handle es sich um ein "positives Zeichen für die gestiegene Leistungsfähigkeit und Verantwortung Europas".

Daneben entsandte das US-Militär kürzlich Verbände in die Karibik und wird in Form der Nationalgarde auch im Inland eingesetzt. Denkbar ist daher auch eine Motivation mit Blick auf diese Entwicklungen – als dauerhafter Schwenk der US-Strategie weg von Europa. Diese Argumentation überzeugt jedoch viele Abgeordnete nicht. Kritiker werfen der Regierung vor, das eigene sicherheitspolitische Leitmotiv "Frieden durch Stärke" zu untergraben.