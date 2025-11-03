Shutdown und kein Ende Zu Hause herrscht Chaos – doch Trump macht Weltpolitik

03.11.2025

US-Präsident Donald Trump: Seine Beliebtheit hat einen neuen Tiefpunkt erreicht. (Quelle: Mark Schiefelbein/dpa)

Seit knapp drei Wochen sind die USA im Shutdown – und ein Ende der Haushaltssperre ist nicht in Sicht. Flüchtet sich Trump nun in außenpolitischen Streit?

Seit 34 Tagen befindet sich die US-Regierung im sogenannten Shutdown und darf nur allernötigste Ausgaben tätigen. Als "nicht systemrelevant" eingestufte Institutionen wie das Büro für Arbeitsmarktstatistik sind seit Anfang Oktober geschlossen oder mussten ihre Angestellten in Zwangsurlaub schicken. "Gestern hatten wir eine Frau hier, die abwägen musste, ob sie sich das Benzin leisten kann, um sich bei uns Lebensmittel abzuholen", berichtet im "Deutschlandfunk" eine ehrenamtliche Helferin der gemeinnützigen Organisation "So What Else", die nun auch Lebensmittel an Regierungsmitarbeiter ausgibt, deren Lohnzahlungen wegen des Shutdowns eingestellt wurden. So wie dieser Frau geht es derzeit Hunderttausenden in den USA.

Shutdown in den USA: Darüber wird gestritten

Länger ging eine Haushaltssperre in den USA bislang nur in Trumps erster Amtszeit. Um den Jahreswechsel 2018/19 dauerte es 35 Tage, bis sich Regierung und Opposition im Kongress auf einen Kompromiss einigen konnten. Doch davon sind Republikaner und Demokraten dieses Mal noch weit entfernt.

Der zentrale Streitpunkt zwischen den Lagern sind die Gesundheitsausgaben:

Medicaid : Die Demokraten wollen Kürzungen beim staatlichen Vorsorgeprogramm für arme Menschen rückgängig machen. Diese Einschnitte waren Teil von Trumps großem Steuergesetz. Die Republikaner lehnen Änderungen ab, weil das Gesetz erst im Sommer verabschiedet wurde.

: Die Demokraten wollen Kürzungen beim staatlichen Vorsorgeprogramm für arme Menschen rückgängig machen. Diese Einschnitte waren Teil von Trumps großem Steuergesetz. Die Republikaner lehnen Änderungen ab, weil das Gesetz erst im Sommer verabschiedet wurde. Obamacare: Die Republikaner wollen die Subventionen für private Krankenversicherungen begrenzen. Diese sollen nur noch zwei Jahre lang und auch nur für Menschen mit legalem Aufenthaltsstatus gelten. Die Demokraten halten dagegen eine dauerhafte Fortsetzung der Zuschüsse für angemessen, um Millionen von Amerikanern den Zugang zu einer bezahlbaren Krankenversicherung zu sichern. In den USA gibt es im Gegensatz zu Deutschland keine allgemeine staatliche Krankenversicherung.

Wie ein Kompromiss zwischen den rivalisierenden Lagern aussehen könnte, ist derzeit völlig unklar. Immer sichtbarer werden dagegen die Konsequenzen der Haushaltssperre für Regierungsangestellte, die Wirtschaft und die Ärmsten in den USA.

Hunderttausende Staatsangestellte arbeiten unbezahlt

Laut einer Schätzung des parteiübergreifenden Instituts Bipartisan Policy Center wurden Ende Oktober mindestens 670.000 Regierungsmitarbeiter zwangsweise in den Urlaub geschickt. Etwa 730.000 weitere arbeiten demnach in "systemrelevanten" Bereichen unbezahlt weiter: Ohne diesen Einsatz müssten Armee, Grenzschutz, Notfalldienste und die Luftsicherung ihre Arbeit einstellen. Und dennoch müssen diese Menschen um ihre Jobs bangen.