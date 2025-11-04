Einer der besten Filme läuft heute im TV

Von reuters 04.11.2025 - 08:41 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Donald Trump: Der US-Präsident feiert das Ergebnis seines Treffens mit Chinas Xi Jinping. (Quelle: Evelyn Hockstein/reuters)

New York wählt einen neuen Bürgermeister. US-Präsident Trump hat einen klaren Favoriten – und spricht eine Drohung aus.

US-Präsident Donald Trump hat für den Fall eines Sieges des Demokraten Zohran Mamdani bei der Bürgermeisterwahl in New York mit einer Kürzung von Bundesmitteln gedroht. Zugleich rief er seine Anhänger zur Wahl des unabhängigen Kandidaten Andrew Cuomo auf.

"Ob Sie Andrew Cuomo persönlich mögen oder nicht, Sie haben wirklich keine Wahl. Sie müssen für ihn stimmen", schrieb Trump am Montag auf der Plattform Truth Social. Wenn Mamdani, den Trump wiederholt als Kommunisten bezeichnet hat, die Wahl gewinne, sei es höchst unwahrscheinlich, dass er Bundesmittel über das gesetzliche Minimum hinaus bereitstellen werde.

Die Wahl findet am Dienstag statt. Umfragen zufolge liegt Mamdani vor Cuomo und dem republikanischen Kandidaten Curtis Sliwa. Mamdani wies Trumps Unterstützung für Cuomo zurück. "Die Unterstützung der MAGA-Bewegung für Andrew Cuomo spiegelt Donald Trumps Verständnis wider, dass dies der beste Bürgermeister für ihn wäre", sagte Mamdani. "Sie (Trump und Cuomo) teilen dieselben Spender, dieselbe kleine Vision, dasselbe Gefühl der Straflosigkeit", fügte er hinzu.

Prägende Wahl für US-Demokraten

Die Wahl in New York wird landesweit aufmerksam beobachtet, da sie das Image der Demokratischen Partei prägen könnte. Der 34-jährige Mamdani, ein bekennender demokratischer Sozialist, hat zwar progressive Wähler mobilisiert, aber auch gemäßigtere Demokraten beunruhigt. Zu seiner Politik gehören Steuererhöhungen für die Reichsten der Stadt und eine Ausweitung des öffentlich geförderten Wohnungsbaus. Mamdani hatte bei der Vorwahl der Demokraten überraschend gegen Cuomo gewonnen.

Cuomo, ein langjähriger Demokrat, tritt nun als Unabhängiger an. Er war 2021 vom Gouverneursamt zurückgetreten, nachdem ihm in einem Bericht der New Yorker Generalstaatsanwaltschaft sexuelle Belästigung von elf Frauen vorgeworfen worden war.