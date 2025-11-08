Rubio krempelt US-Außenpolitik um "Damit ist jetzt Schluss"
Bislang war Marco Rubio ein eher zurückhaltender Außenminister. Doch das ändert sich nun. Rubio tritt ins Rampenlicht: Der Militäreinsatz der USA in der Karibik trägt wohl vor allem seine Handschrift.
Blickt man auf die US-Außenpolitik der vergangenen Monate, so stand zumeist ein Mann am Rande des Rampenlichts: der Außenminister. Zwar saß Marco Rubio mit im Oval Office, als US-Präsident Donald Trump und sein Vize JD Vance den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in aller Öffentlichkeit maßregelten. Er war auch dabei, als die USA im März in Riad zwischen der Ukraine und Russland vermitteln wollten oder als Trump im August Kremlchef Wladimir Putin in Alaska traf. Genauso wirkte Rubio in den Verhandlungen über ein Ende des Gaza-Kriegs mit. Doch die Aufmerksamkeit zogen andere auf sich.
Vor allem Trumps Sondergesandter Steve Witkoff war neben dem Präsidenten selbst zuletzt das Gesicht der US-Außenpolitik. Er war es, der sich noch wenige Tage vor dem Alaska-Gipfel mit Putin stundenlang im Kreml besprach. Witkoff war es auch, den Trump nach Abschluss des Gaza-Deals minutenlang in seiner Rede vor der Knesset in Jerusalem für die Ergebnisse pries. Selbst seinem Schwiegersohn Jared Kushner dankte Trump dort noch vor Rubio. Und auch JD Vance schien mit seiner Rede vor der Münchner Sicherheitskonferenz und seinem Besuch in Grönland Trumps Außenpolitik eher einen Stempel aufzudrücken als Rubio.
Doch der 54-jährige Rubio stand in diesen Monaten nur scheinbar in der zweiten Reihe. Während die anderen Vertreter der Trump-Regierung die Aufmerksamkeit auf sich zogen, baute Rubio im innersten Zirkel des Präsidenten seine Macht aus. Nach Henry Kissinger bekleidet er als erst zweiter Außenminister der US-Geschichte seit Mai kommissarisch zusätzlich das Amt des Nationalen Sicherheitsberaters. Damit ist er der Einflüsterer für Trumps Außen- und Sicherheitspolitik. Und die jüngste Eskalation mit Venezuela zeigt: Jetzt ist Rubios Stunde im Rampenlicht gekommen.
Rubio: "Damit ist jetzt Schluss"
Kein anderer Politiker der US-Administration spricht sich dermaßen deutlich für eine harte Hand gegen das Regime von Nicolás Maduro und lateinamerikanische Drogenkartelle aus wie Marco Rubio. Dass er den Fokus seiner Amtszeit auf diese Region legen würde, machte er bereits Ende Januar in einem Meinungsbeitrag für das "Wall Street Journal" (WSJ) deutlich, der den Titel "An Americas First Foreign Policy" (zu Deutsch: "Eine Außenpolitik, die Amerika an erste Stelle setzt") trägt. Zuvorderst dürften damit die USA gemeint sein, an zweiter Stelle aber auch Amerika als Doppelkontinent aus Nord- und Südamerika – die Region, die die USA als ihren Hinterhof betrachten.
Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung befand sich Rubio mitten in den Vorbereitungen seiner ersten Amtsreise. Diese führte ihn nach El Salvador, Guatemala, Costa Rica, Panama und in die Dominikanische Republik. "Aus vielen Gründen hat sich die Außenpolitik der USA lange Zeit auf andere Regionen konzentriert und dabei die eigene übersehen", notierte Rubio dazu im "WSJ". Infolgedessen aber hätten sich Probleme verschlimmert, seien Chancen verpasst und Partner vernachlässigt worden. "Damit ist jetzt Schluss."
Rubio streckte den Lateinamerikanern dabei jedoch nicht nur die Hand aus – er drohte auch. Manche Länder würden schon "begeistert" mit den USA zusammenarbeiten, andere hingegen weniger. "Die Ersteren werden belohnt", schrieb Rubio. "Was die Letzteren angeht, hat Herr Trump bereits gezeigt, dass er mehr als bereit ist, den beträchtlichen Hebel Amerikas zu nutzen, um unsere Interessen zu schützen", erklärte er mit Blick auf den damals hochkochenden Streit zwischen Trump und Kolumbiens linkem Präsidenten Gustavo Petro.
USA schicken Militär in die Karibik
Diesen Hebel präsentieren die USA derzeit in der Karibik. Acht Kriegsschiffe, ein Atom-U-Boot, Bomber, Aufklärungsflugzeuge, Drohnen und rund 16.000 Soldaten befinden sich mittlerweile in der Region. Erwartet wird zudem die Ankunft der "USS Gerald R. Ford", dem größten Flugzeugträger der Welt. Offiziell dient der Einsatz der Bekämpfung von Drogenbooten in der Karibik und im Pazifik. Mindestens 62 Menschen wurden seit Anfang September schon bei US-Angriffen getötet.
Das eigentliche Interesse der USA liegt aber offenbar darin, Venezuelas Präsidenten Maduro zu stürzen. Trump und Rubio warfen Maduro wiederholt vor, Drogenbanden zu kontrollieren. Venezuela weist das zurück.
Seit jeher ist Rubio, Sohn kubanischer Regimegegner, die in die USA auswanderten, ein erklärter Feind der autoritären Regierungen in Venezuela, Kuba und Nicaragua. Stets forderte er maximalen Druck auf diese Länder. Das militärische Vorgehen der USA trägt daher mit hoher Wahrscheinlichkeit vor allem Rubios Handschrift.
Rubio konzentriert sich auf China und Kuba
In seiner Lateinamerika-Politik zentral ist auch China. In seinem "WSJ"-Beitrag hatte Rubio das Land als Hauptgegner ausgemacht. Die Vernachlässigung der direkten Nachbarschaft in Lateinamerika habe Chinas wirtschaftliche Entwicklung beschleunigt und es Peking ermöglicht, "sich den USA entgegenzustellen und souveräne Nationen zu Vasallenstaaten zu machen". China gilt nicht nur als Hauptunterstützer Kubas, sondern auch Venezuelas. Zudem haben sich die chinesischen Beziehungen zu Kolumbien zuletzt weiter vertieft.
Kuba wiederum hoffte laut Aussagen von Außenminister Bruno Rodríguez Parrilla bis zu Trumps Amtsantritt auf eine Annäherung an die USA. Doch eine "persönliche und korrupte Agenda" des US-Außenministers, "bei der er offenbar die nationalen Interessen der USA opfert", habe dies verhindert.
Tatsächlich gibt Rubio in seiner Kurzbiografie auf der Seite des Außenministeriums an, dass er "vor allem aufgrund der Gespräche mit seinem Großvater, der miterlebt hatte, wie der Kommunismus sein Heimatland zerstörte", in die Politik gegangen sei. Erst am Mittwoch traf sich Rubio mit dem bekanntesten kubanischen Oppositionellen, José Daniel Ferrer. Überraschend sagte er Ende Oktober jedoch auch humanitäre Hilfen zu, nachdem Kuba von Hurrikan "Melissa" hart getroffen worden war.
Mit Trump und Rubio kehrte der harte Kurs gegen Kuba zurück
Dennoch kann Havanna mit Rubio im US-Außenamt auf keine Lockerungen der Sanktionen hoffen – im Gegenteil. Schon wenige Stunden nach seinem Amtsantritt setzte Trump das Land wieder auf die Liste von Staaten, die nach Ansicht der USA Terrorismus unterstützen. Zudem nahm er Strafmaßnahmen wieder auf, die zuvor unter Joe Biden gelockert worden waren.
Vor diesem Hintergrund kann Rubios Kurs gegenüber Venezuela auch als indirekter Angriff auf Kuba und China gelesen werden. Kuba ist von Öllieferungen aus Venezuela abhängig, die in den vergangenen Jahren angesichts der Krise in Caracas aber bereits zurückgegangen waren. Der Inselstaat steckt deshalb in einem massiven Energieproblem, das sich in wiederkehrenden flächendeckenden Stromausfällen manifestiert.
Das mögliche Kalkül der USA: Wenn Maduro in Caracas aus dem Amt verschwindet, könnte sich die Krise in Kuba weiter verschärfen und womöglich auch dort zum Sturz des Regimes führen. China würde so potenziell gleich zwei wichtige Partner in Lateinamerika verlieren. Es wäre ein schwerer Rückschlag für Peking, das die Region erst seit verhältnismäßig kurzer Zeit mittels Infrastrukturprojekten im Zuge seiner Initiative "Neue Seidenstraße" stärker in den Fokus nimmt.
Einen Etappensieg über Peking fuhr Rubio bereits im Februar ein. Nach seinem Besuch in Panama erklärte die dortige Regierung rund einen Monat später, zwei Häfen an der Ein- und Ausfahrt des Panamakanals an eine US-Investorengruppe zu verkaufen. Bisher betrieb ein Unternehmen aus Hongkong die Häfen, was Trump scharf kritisiert hatte. Der US-Präsident wünschte sich die Kontrolle über den Kanal. Und Rubio lieferte sie ihm.
