Rubio konzentriert sich auf China und Kuba

In seiner Lateinamerika-Politik zentral ist auch China. In seinem "WSJ"-Beitrag hatte Rubio das Land als Hauptgegner ausgemacht. Die Vernachlässigung der direkten Nachbarschaft in Lateinamerika habe Chinas wirtschaftliche Entwicklung beschleunigt und es Peking ermöglicht, "sich den USA entgegenzustellen und souveräne Nationen zu Vasallenstaaten zu machen". China gilt nicht nur als Hauptunterstützer Kubas, sondern auch Venezuelas. Zudem haben sich die chinesischen Beziehungen zu Kolumbien zuletzt weiter vertieft.

Kuba wiederum hoffte laut Aussagen von Außenminister Bruno Rodríguez Parrilla bis zu Trumps Amtsantritt auf eine Annäherung an die USA. Doch eine "persönliche und korrupte Agenda" des US-Außenministers, "bei der er offenbar die nationalen Interessen der USA opfert", habe dies verhindert.

Tatsächlich gibt Rubio in seiner Kurzbiografie auf der Seite des Außenministeriums an, dass er "vor allem aufgrund der Gespräche mit seinem Großvater, der miterlebt hatte, wie der Kommunismus sein Heimatland zerstörte", in die Politik gegangen sei. Erst am Mittwoch traf sich Rubio mit dem bekanntesten kubanischen Oppositionellen, José Daniel Ferrer. Überraschend sagte er Ende Oktober jedoch auch humanitäre Hilfen zu, nachdem Kuba von Hurrikan "Melissa" hart getroffen worden war.

Mit Trump und Rubio kehrte der harte Kurs gegen Kuba zurück

Dennoch kann Havanna mit Rubio im US-Außenamt auf keine Lockerungen der Sanktionen hoffen – im Gegenteil. Schon wenige Stunden nach seinem Amtsantritt setzte Trump das Land wieder auf die Liste von Staaten, die nach Ansicht der USA Terrorismus unterstützen. Zudem nahm er Strafmaßnahmen wieder auf, die zuvor unter Joe Biden gelockert worden waren.

Vor diesem Hintergrund kann Rubios Kurs gegenüber Venezuela auch als indirekter Angriff auf Kuba und China gelesen werden. Kuba ist von Öllieferungen aus Venezuela abhängig, die in den vergangenen Jahren angesichts der Krise in Caracas aber bereits zurückgegangen waren. Der Inselstaat steckt deshalb in einem massiven Energieproblem, das sich in wiederkehrenden flächendeckenden Stromausfällen manifestiert.

Das mögliche Kalkül der USA: Wenn Maduro in Caracas aus dem Amt verschwindet, könnte sich die Krise in Kuba weiter verschärfen und womöglich auch dort zum Sturz des Regimes führen. China würde so potenziell gleich zwei wichtige Partner in Lateinamerika verlieren. Es wäre ein schwerer Rückschlag für Peking, das die Region erst seit verhältnismäßig kurzer Zeit mittels Infrastrukturprojekten im Zuge seiner Initiative "Neue Seidenstraße" stärker in den Fokus nimmt.