Er wurde 84 Jahre alt Ehemaliger US-Vizepräsident Dick Cheney ist tot

Von t-online Aktualisiert am 04.11.2025 - 12:50 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Eilmeldung

Zwei Amtszeiten lang war Dick Cheney an der Seite des ehemaligen republikanischen Präsidenten George W. Bush. Jetzt ist er im Alter von 84 Jahren gestorben.

Der frühere Vizepräsident der USA ist im Alter von 84 Jahren gestorben. Wie unter anderem das US-Medium CNN berichtet, hat seine Familie dies in einer Erklärung bekannt gegeben.

Cheney war der 46. Vizepräsident der USA. Zwei Amtszeiten lang – von 2001 bis 2009 – war er an der Seite des republikanischen Präsidenten George W. Bush und galt als einer der einflussreichsten Vize-Präsidenten der US-Geschichte. CNN bezeichnet ihn zudem als Hauptverantwortlichen für den "Krieg gegen den Terror".