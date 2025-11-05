So sehen Sie den BVB gegen Man City live

Polit-Beben in den USA Zohran Mamdani gewinnt Wahl in New York

Von t-online , aj Aktualisiert am 05.11.2025 - 07:15 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Player wird geladen Im Video: Nahbar, digital, unbequem – Zohran Mamdani, das neue Gesicht der US-Linken. (Quelle: t-online)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Politisches Erdbeben in New York: Der erst 34 Jahre alte "demokratische Sozialist" Zohran Mamdani liegt bei der Bürgermeisterwahl vorn.

Die Demokraten haben bei den Wahlen in den USA am Dienstag große Erfolge erzielt und Präsident Donald Trump damit einen ersten Dämpfer versetzt. In New York gewann der linke Demokrat Zohran Mamdani die auch landesweit bedeutsame Bürgermeisterwahl. Das meldeten mehrere US-Medien übereinstimmend – darunter der auf Wahlanalysen spezialisierte Dienst Decision Desk HQ, der US-Sender NBC und die Nachrichtenagentur AP.

"In diesem Moment der politischen Dunkelheit wird New York das Licht sein", sagte Mamdani nach seinem Wahlsieg auf einer Veranstaltung im New Yorker Stadtteil Brooklyn.

Der 34-Jährige, der sich selbst als "schlimmsten Albtraum" von Trump bezeichnet, setzte sich den Hochrechnungen zufolge gegen New Yorks früheren Gouverneur Andrew Cuomo durch, der nach seiner Niederlage in der demokratischen Vorwahl als unabhängiger Kandidat angetreten war. Er räumte seine Niederlage bereits ein.

Der Republikaner Curtis Sliwa landete demnach weit abgeschlagen dahinter. Der bisherige Bürgermeister, der Demokrat Eric Adams, war trotz eines Korruptionsskandals ebenfalls ins Rennen gegangen, zog seine Kandidatur dann aber wegen geringer Erfolgschancen zurück. Auch er gratulierte Mamdani zu seinem Wahlsieg.

Trump hatte zur Wahl Cuomos aufgerufen, um einen Sieg Mamdanis zu verhindern. Zudem hatte der US-Präsident kurz vor der Wahl damit gedroht, Bundesmittel für die Stadt zu streichen, sollte Mamdani gewinnen. Der Newcomer könnte künftig zu einem gewichtigen Gegenspieler des Republikaners werden.

Zohran Mamdani: New Yorker Bürgermeister hat ungewöhnliche Biografie

Mamdani verspricht höhere Steuern für Wohlhabende

Mamdani selbst nennt sich einen "demokratischen Sozialisten", er gehört dem linken Flügel der Demokratischen Partei an. Im Wahlkampf setzte er vor allem auf ein Thema: Mamdani verspricht, New York für die gut acht Millionen Einwohner wieder bezahlbarer zu machen – etwa durch einen Mietpreisdeckel, kostenlose Busse oder Kitas sowie städtisch geführte Lebensmittelgeschäfte. "Friert die Mieten ein" und "Eine Stadt, die wir uns leisten können" lauteten seine Slogans. Bezahlen will er dies mit höheren Steuern für Wohlhabende und Unternehmen. In New York sorgte der Sieg des demokratischen Sozialisten für Unruhe an der Wall Street.