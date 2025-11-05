Übereinstimmende Prognosen Trump-Gegner Mamdani gewinnt Wahl in New York
Politisches Erdbeben in New York: Der erst 34 Jahre alte "demokratische Sozialist" Zohran Mamdani liegt bei der Bürgermeisterwahl vorn.
Die Demokraten haben bei den Wahlen in den USA große Erfolge erzielt und Präsident Donald Trump damit einen ersten Dämpfer versetzt. In New York gewann der linke Demokrat Zohran Mamdani die auch landesweit bedeutsame Bürgermeisterwahl. Das meldeten mehrere US-Medien übereinstimmend – darunter der auf Wahlanalysen spezialisierte Dienst Decision Desk HQ, der US-Sender CNN und die Nachrichtenagentur AP.
Der 34-Jährige setzte sich den Hochrechnungen zufolge gegen New Yorks früheren Gouverneur Andrew Cuomo durch, der nach seiner Niederlage in der demokratischen Vorwahl als unabhängiger Kandidat angetreten war. Der Republikaner Curtis Sliwa landete demnach weit abgeschlagen dahinter.
Trump hatte zur Wahl Cuomos aufgerufen, um einen Sieg Mamdanis zu verhindern. Zudem hatte der US-Präsident kurz vor der Wahl damit gedroht, Bundesmittel für die Stadt zu streichen, sollte Mamdani gewinnen. Der Newcomer könnte künftig zu einem gewichtigen Gegenspieler des Republikaners werden. Mamdani hatte im Wahlkampf unter anderem eine Mietpreisbremse und kostenlose Busse und Kinderbetreuung versprochen.
Mehr als zwei Millionen Menschen gaben ihre Stimme ab – nach Angaben der Wahlleitung so viele wie seit 1969 nicht mehr. Der bisherige Bürgermeister, der Demokrat Eric Adams, war trotz eines Korruptionsskandals ebenfalls ins Rennen gegangen, zog seine Kandidatur dann aber wegen geringer Erfolgschancen zurück.
Demokraten siegen auch in Virginia und New Jersey
In Virginia gewann die Demokratin Abigail Spanberger die Gouverneurswahl, wie US-Medien am Dienstag übereinstimmend meldeten. Zudem setzte sich ihre Parteikollegin Mikie Sherrill Prognosen des Analysedienstes Decision Desk HQ zufolge auch in New Jersey durch. Spanberger ist die erste Frau, die künftig an der Spitze des Bundesstaates Virginia stehen wird.
Erster großer Stimmungstest für Trump
Die Wahlen galten als erster großer Stimmungstest für die Politik Trumps seit seiner Vereidigung im Januar. In New York sorgte der prognostizierte Sieg des demokratischen Sozialisten Zohran Mamdani für Unruhe an der Wall Street. Finanzkreise befürchten, dass der 34-Jährige nach seinem Wahlsieg wie angekündigt die Steuern für Unternehmen und Vermögende erhöhen könnte.
Die Wahlen waren stark von der Politik des Präsidenten geprägt, obwohl dieser nicht selbst zur Wahl stand. Einer Umfrage der Nachrichtenagentur Reuters und des Instituts Ipsos zufolge lehnen 57 Prozent der Amerikaner seine Amtsführung ab. Analysten zufolge sahen sich die republikanischen Kandidaten dabei einem Spagat ausgesetzt: Sie mussten einerseits Trumps loyale Anhänger mobilisieren, riskierten aber bei zu großer Nähe zum Präsidenten, moderate Wähler zu verlieren. Beobachtern zufolge war die Wahlbeteiligung in mehreren Bundesstaaten hoch.
