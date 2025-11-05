Sie ist scharfe Trump-Kritikerin Virginia wählt erstmals eine Frau auf Gouverneursposten

Abigail Spanberger beim Wahlkampf in Virginia: "Wir brauchen wieder etwas Anstand in Washington" (Quelle: Win McNamee/getty-images-bilder)

Bei den Gouverneurswahlen in Virginia zeichnet sich ein Sieg der demokratischen Kandidatin Abigail Spanberger ab. Die Wahl galt als erster Stimmungstest für Präsident Donald Trump nach seiner Wiederwahl.

Die Demokratin Abigail Spanberger hat Prognosen zufolge die Gouverneurswahl am Dienstag im US-Bundesstaat Virginia gegen die Republikanerin Winsome Earle-Sears gewonnen. Die 46-Jährige lag nach Prognosen von US-Medien am Dienstag deutlich vor der Kandidatin der Republikaner von US-Präsident Donald Trump, Winsome Earle-Sears. Die Gouverneurswahl gilt als erster Stimmungstest für Trump rund ein Jahr nach seiner Wiederwahl zum Präsidenten.

Virginia dürfte damit nach vier Jahren wieder von den Republikanern an die Demokraten gehen. Spanberger wäre die erste Frau auf dem Gouverneursposten. Die frühere Kongressabgeordnete und Mitarbeiterin des Auslandsgeheimdienstes CIA hatte sich im Wahlkampf als Bollwerk gegen Trump präsentiert und dem Präsidenten vorgeworfen, "Chaos" im Land anzurichten.

Virginia hat knapp neun Millionen Einwohner. In dem Bundesstaat südwestlich der Hauptstadt Washington leben viele Bundesangestellte, die von den durch Trump angeordneten Massenentlassungen im Staatsapparat und der aktuellen Haushaltssperre betroffen sind. Der bisherige republikanische Gouverneur Glenn Youngkin trat bei der Wahl nicht erneut an.

