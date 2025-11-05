New Yorks neuer Bürgermeister Dieses Gerücht über Zohran Mamdani hält sich hartnäckig

New Yorks neuer Bürgermeister hat eine schillernde Biografie. Er begann als Rapper, wurde dann Kommunalpolitiker, legte sich mit der Polizei an und ist nun einer der schärfsten Trump-Gegner.

Der 34 Jahre alte Linkspolitiker Zohran Mamdani wird als erster Muslim Bürgermeister von New York. Sein Erdrutschsieg bei der Bürgermeisterwahl am Dienstag ist eine schwere Niederlage für Donald Trump, rund ein Jahr nach der Wiederwahl des Republikaners zum Präsidenten.

Trump hatte Mamdani wegen seiner Pläne für ein günstigeres Leben im "Big Apple" als "100 Prozent kommunistischen Irren" beschimpft. Mamdani selbst nennt sich einen "demokratischen Sozialisten", er gehört dem linken Flügel der Demokratischen Partei an.

Im Wahlkampf setzte er vor allem auf ein Thema: Er will New York für die gut acht Millionen Einwohner wieder bezahlbarer machen – etwa durch einen Mietpreisdeckel, kostenlose Busse oder Kitas sowie städtisch geführte Lebensmittelgeschäfte. "Friert die Mieten ein" und "Eine Stadt, die wir uns leisten können" lauteten seine Slogans. Bezahlen will er dies mit höheren Steuern für Wohlhabende und Unternehmen.

Dafür bräuchte er die Unterstützung des New Yorker Parlaments und von Gouverneurin Kathy Hochul. Die Demokratin stand zwar hinter Mamdanis Kandidatur, lehnt Steuererhöhungen aber bislang ab.

Eine Sensation: Ein Muslim an der Spitze von New York City

Mamdani hat einen Blitzaufstieg hingelegt: Noch vor einem Jahr war der Abgeordnete aus Queens im Parlament des Bundesstaats New York nahezu unbekannt. Mit einer geschickten Kampagne in Onlinemedien und zehntausenden freiwilligen Wahlhelfern gelang es ihm, vorwiegend bei jungen Leuten zu punkten.

