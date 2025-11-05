Nach Trump-Deal: Zwergstaat sperrt abgeschobene Migranten ein

Die Trump-Regierung lässt Migranten in den afrikanischen Zwergstaat Eswatini abschieben. Die letzte absolute Monarchie auf dem afrikanischen Kontinent hat sich bereit erklärt, bis zu 160 aus den USA abgeschobene Migranten aufzunehmen – und erhält im Gegenzug 5,1 Millionen Dollar (rund 4,4 Millionen Euro) zur Sicherung seiner Grenzen. Die abgeschobenen Migranten – darunter Staatsbürger aus Vietnam, Jamaika und Kuba – werden in dem berüchtigten Hochsicherheitsgefängnis Matsapha ohne Anklage und ohne Zugang zu Anwälten eingesperrt, wie eine Recherche der Nachrichtenagentur AFP ergaben.

Das Gefängnis dient in dem südafrikanischen Zwergstaat seit Jahrzehnten zur Unterdrückung inhaftierter Regierungskritiker. Die ersten fünf aus den USA abgeschobenen Migranten kamen im Juli nach Matsapha – einer von ihnen wurde von dort bereits in seine Heimat Jamaika zurückgeführt. Zehn weitere Abgeschobene wurden dort im Oktober inhaftiert, wie die Regierung Eswatinis bestätigte, die über kurz oder lang alle Häftlinge in ihre Länder zurückschicken will.

"Es ist wie ein Dschungel", sagt ein ehemaliger Häftling der Nachrichtenagentur AFP über das Gefängnis. Eine Inhaftierung in Matsapha wünsche er "nicht einmal seinem schlimmsten Feind". Der in Eswatini lebende Menschenrechtsanwalt Sibusiso Nhlabatsi wirft der Regierung Profitgier vor: "Ich glaube, dass sich das Land auf finanzielle Gewinne konzentriert und dabei alle Aspekte des Völkerrechts außer Acht gelassen hat." Das kleine Eswatini mit 1,2 Millionen Einwohnern leidet unter Armut und Arbeitslosigkeit – geschätzt 58 Prozent der Jugendlichen sind ohne Job. Der autokratisch regierende König Wswati III. ist bereits seit 39 Jahren an der Macht und stellt seinen Reichtum mit einem verschwenderischen Lebensstil offen zur Schau.

Bei DHS-Razzia in Chicago fallen Schüsse

Bei einer Razzia im Chicagoer Stadtteil Little Village sind Schüsse auf Bundesbeamte abgegeben worden, teilte das Heimatschutzministerium (DHS) mit. Den Behörden zufolge begann der Vorfall in der Nähe der South Sawyer Avenue und der 26. Straße West. Als Grenzschutzbeamte Kontrollen durchführten, habe laut DHS ein Mann in einem schwarzen Jeep Schüsse auf sie abgegeben und sei dann davongefahren, berichtete der Sender NBC News Chicago. Offenbar wurde niemand verletzt.