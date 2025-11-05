Newsblog zur US-Politik Shutdown: US-Waffenexporte nach Europa im Milliardenwert gestoppt
Der Shutdown beeinträchtigt Waffenexporte. Die Folgen des Shutdowns werden den US-Luftverkehr wohl noch lange beschäftigen. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Inhaltsverzeichnis
- US-Waffenexporte nach Europa im Milliardenwert gestoppt
- Trump wütet gegen Supreme Court
- Nach Trump-Deal: Zwergstaat sperrt abgeschobene Migranten ein
- Shutdown-Chaos: Flugverkehr in den USA weiter beeinträchtigt
- Elite-Uni knickt vor Trump ein
- Rubio wünscht sich offenbar Vance als Kandidaten für 2028
- Verdächtiges Paket auf US-Regierungsflugplatz: Mehrere Menschen medizinisch betreut
Embed
Sonntag, 9. November
US-Waffenexporte nach Europa im Milliardenwert gestoppt
Der wochenlange Stillstand der US-Regierung wirkt sich zunehmend auf internationale Rüstungsgeschäfte aus: Nach Angaben eines ranghohen US-Diplomaten verzögern sich derzeit Waffenexporte im Wert von über fünf Milliarden Dollar – betroffen sind unter anderem Nato-Staaten wie Dänemark, Kroatien und Polen. Auch indirekte Lieferungen aus diesen Ländern an die Ukraine könnten darunter leiden. Das berichtet das US-Medium "Axios".
Demnach fehlen in der zuständigen Behörde zahlreiche Mitarbeiter, die für die Genehmigung und Begleitung der Waffengeschäfte zuständig sind. Die Vorgänge gelten üblicherweise als unstrittig, müssen aber laut US-Recht vom Kongress geprüft werden – diese Abläufe sind durch den Haushaltsstreit deutlich verlangsamt. Betroffen sind sowohl direkte Regierungsverkäufe als auch Ausfuhrgenehmigungen für private Rüstungsunternehmen.
US-Politiker warnen vor sicherheitspolitischen Folgen: Während Länder wie China und Russland ihre Rüstungspolitik unbeirrt fortsetzten, sei die Handlungsfähigkeit westlicher Partner eingeschränkt, heißt es in einer Stellungnahme aus dem Außenministerium.
US-Minister warnt vor Shutdown-Folgen
US-Verkehrsminister Sean Duffy hat vor langfristigen Folgen des Shutdowns gewarnt. Der Flugverkehr werde noch lange nach dem Ende des Finanzierungsstopps leiden, erklärte Duffy im US-Sender CNN. Der Grund: Zu viele Fluglotsen kündigen, weil sie kein Gehalt mehr bekommen. Vor dem Shutdown hätte man bundesweit ungefähr vier Lotsen pro Tag verloren, aktuell seien es 15 bis 20.
Duffy warnte vor Flügen über die bevorstehenden Thanksgiving-Feiertage: "Eine große Anzahl von Amerikanern will nach Hause fliegen, die Familie sehen. Hören Sie mir zu: Viele von Ihnen werden es nicht an Bord eines Flugzeuges schaffen." Die Menge von Amerikanern, die ihre Familie nicht sehen kann, werde "substantiv" sein.
Trump wütet gegen Supreme Court
Auf seinem sozialen Netzwerk Truth Social hat US-Präsident Donald Trump eine Reihe von Posts abgesetzt, in denen er gegen den Obersten Gerichtshof der USA, den Supreme Court, wütet. Die neun Richter befassen sich aktuell mit der Frage, ob der US-Präsident ohne Zustimmung des Kongresses Zölle erlassen darf. Eine Entscheidung ist noch nicht gefallen. Allerdings hatten die Richter, auch die von Trump nominierten, dem Vertreter des US-Präsidenten bisher auffällig skeptische Fragen gestellt.
Trump schrieb unter anderem in einem Post: "Menschen, die gegen Zölle sind, sind TROTTEL!" Ob Zölle an sich sinnvoll oder zulässig sind, ist allerdings überhaupt nicht Teil der Frage, mit der sich die Richter auseinandersetzen. Trump schrieb in einem weiteren Post: "Das ist alles lächerlich! (...) Unternehmen kommen in die USA NUR WEGEN DER ZÖLLE. HAT MAN DEM SUPREME COURT NICHT DAVON ERZÄHLT??? WAS ZUR HÖLLE IST HIER LOS???Präsident DJT (sic!)" Mehr dazu lesen Sie hier.
Nach Trump-Deal: Zwergstaat sperrt abgeschobene Migranten ein
Die Trump-Regierung lässt Migranten in den afrikanischen Zwergstaat Eswatini abschieben. Die letzte absolute Monarchie auf dem afrikanischen Kontinent hat sich bereit erklärt, bis zu 160 aus den USA abgeschobene Migranten aufzunehmen – und erhält im Gegenzug 5,1 Millionen Dollar (rund 4,4 Millionen Euro) zur Sicherung seiner Grenzen. Die abgeschobenen Migranten – darunter Staatsbürger aus Vietnam, Jamaika und Kuba – werden in dem berüchtigten Hochsicherheitsgefängnis Matsapha ohne Anklage und ohne Zugang zu Anwälten eingesperrt, wie eine Recherche der Nachrichtenagentur AFP ergaben.
Das Gefängnis dient in dem südafrikanischen Zwergstaat seit Jahrzehnten zur Unterdrückung inhaftierter Regierungskritiker. Die ersten fünf aus den USA abgeschobenen Migranten kamen im Juli nach Matsapha – einer von ihnen wurde von dort bereits in seine Heimat Jamaika zurückgeführt. Zehn weitere Abgeschobene wurden dort im Oktober inhaftiert, wie die Regierung Eswatinis bestätigte, die über kurz oder lang alle Häftlinge in ihre Länder zurückschicken will.
"Es ist wie ein Dschungel", sagt ein ehemaliger Häftling der Nachrichtenagentur AFP über das Gefängnis. Eine Inhaftierung in Matsapha wünsche er "nicht einmal seinem schlimmsten Feind". Der in Eswatini lebende Menschenrechtsanwalt Sibusiso Nhlabatsi wirft der Regierung Profitgier vor: "Ich glaube, dass sich das Land auf finanzielle Gewinne konzentriert und dabei alle Aspekte des Völkerrechts außer Acht gelassen hat." Das kleine Eswatini mit 1,2 Millionen Einwohnern leidet unter Armut und Arbeitslosigkeit – geschätzt 58 Prozent der Jugendlichen sind ohne Job. Der autokratisch regierende König Wswati III. ist bereits seit 39 Jahren an der Macht und stellt seinen Reichtum mit einem verschwenderischen Lebensstil offen zur Schau.
Bei DHS-Razzia in Chicago fallen Schüsse
Bei einer Razzia im Chicagoer Stadtteil Little Village sind Schüsse auf Bundesbeamte abgegeben worden, teilte das Heimatschutzministerium (DHS) mit. Den Behörden zufolge begann der Vorfall in der Nähe der South Sawyer Avenue und der 26. Straße West. Als Grenzschutzbeamte Kontrollen durchführten, habe laut DHS ein Mann in einem schwarzen Jeep Schüsse auf sie abgegeben und sei dann davongefahren, berichtete der Sender NBC News Chicago. Offenbar wurde niemand verletzt.
Ein gegen Mittag entlang der 26. Straße aufgenommenes Handyvideo zeigt, wie es zu Zusammenstößen zwischen Beamten und Anwohnern kam. Dabei sei Tränengas eingesetzt wurde. Das Video zeigte auch den Chef der Grenzpolizei, Gregory Bovino, am Tatort, der offenbar eine Tränengasgranate in der Hand hielt.
Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen X-Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren X-Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren.
Senat setzt Sondersitzung zu Shutdown an
Im Haushaltsstreit in den USA ist auch am Samstag nach 39 Tagen eines teilweisen Stillstands der Regierungsgeschäfte keine Lösung erzielt worden. Der Senat will nun bei einer seltenen Sitzung am Sonntag (Ortszeit) einen neuen Versuch starten. Der Arbeitstag endete ohne die Ankündigung parteiübergreifender Vereinbarungen und ohne die Veröffentlichung der vollständigen Finanzierungsgesetze für das gesamte Jahr.
Zuvor hatte der Mehrheitsführer der Republikaner im Senat, John Thune, noch von einer positiven Wendung bei den parteiübergreifenden Gesprächen gesprochen. Man arbeite an Vereinbarungen, um die Regierung vorübergehend wieder zu öffnen. Zudem sollen drei längerfristige Finanzierungsgesetze für einige Behörden verabschiedet werden. Durch den Shutdown sind viele Bundesbedienstete im Zwangsurlaub. Zudem beeinträchtigt dies unter anderem Lebensmittelhilfen und den Flugverkehr.
Samstag, 8. November
- Eigene Recherche
- Mit Material der Nachrichtenagenturen dpa, AFP und Reuters