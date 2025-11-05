Newsblog zur US-Politik Shutdown: US-Waffenexporte nach Europa im Milliardenwert gestoppt

Der Shutdown beeinträchtigt Waffenexporte. Die Folgen des Shutdowns werden den US-Luftverkehr wohl noch lange beschäftigen. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Sonntag, 9. November

US-Waffenexporte nach Europa im Milliardenwert gestoppt

Der wochenlange Stillstand der US-Regierung wirkt sich zunehmend auf internationale Rüstungsgeschäfte aus: Nach Angaben eines ranghohen US-Diplomaten verzögern sich derzeit Waffenexporte im Wert von über fünf Milliarden Dollar – betroffen sind unter anderem Nato-Staaten wie Dänemark, Kroatien und Polen. Auch indirekte Lieferungen aus diesen Ländern an die Ukraine könnten darunter leiden. Das berichtet das US-Medium "Axios".

Demnach fehlen in der zuständigen Behörde zahlreiche Mitarbeiter, die für die Genehmigung und Begleitung der Waffengeschäfte zuständig sind. Die Vorgänge gelten üblicherweise als unstrittig, müssen aber laut US-Recht vom Kongress geprüft werden – diese Abläufe sind durch den Haushaltsstreit deutlich verlangsamt. Betroffen sind sowohl direkte Regierungsverkäufe als auch Ausfuhrgenehmigungen für private Rüstungsunternehmen.

US-Politiker warnen vor sicherheitspolitischen Folgen: Während Länder wie China und Russland ihre Rüstungspolitik unbeirrt fortsetzten, sei die Handlungsfähigkeit westlicher Partner eingeschränkt, heißt es in einer Stellungnahme aus dem Außenministerium.

US-Minister warnt vor Shutdown-Folgen

US-Verkehrsminister Sean Duffy hat vor langfristigen Folgen des Shutdowns gewarnt. Der Flugverkehr werde noch lange nach dem Ende des Finanzierungsstopps leiden, erklärte Duffy im US-Sender CNN. Der Grund: Zu viele Fluglotsen kündigen, weil sie kein Gehalt mehr bekommen. Vor dem Shutdown hätte man bundesweit ungefähr vier Lotsen pro Tag verloren, aktuell seien es 15 bis 20.

Duffy warnte vor Flügen über die bevorstehenden Thanksgiving-Feiertage: "Eine große Anzahl von Amerikanern will nach Hause fliegen, die Familie sehen. Hören Sie mir zu: Viele von Ihnen werden es nicht an Bord eines Flugzeuges schaffen." Die Menge von Amerikanern, die ihre Familie nicht sehen kann, werde "substantiv" sein.

