Newsblog zur US-Politik Trump: Iran will Ende der Sanktionen – USA zu Gesprächen bereit
Republikaner wollen New York Gelder streichen. Nancy Pelosi will sich zurrückziehen. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Inhaltsverzeichnis
- Trump zeigt sich offen für Gespräche mit Iran über Aufhebung von Sanktionen
- Freispruch für den "Sandwich-Mann"
- Trump: Preise für Abnehmspritzen sollen sinken
- Republikaner wollen Anti-Mamdani Gesetz im Kongress verabschieden
- Nancy Pelosi verkündet Rückzug
- Trump will Musk-Vertrauten Isaacman nun doch als Nasa-Chef
Freitag, 7. November
Trump zeigt sich offen für Gespräche mit Iran über Aufhebung von Sanktionen
Der Iran hat nach den Worten von US-Präsident Donald Trump um die Aufhebung von schweren US-Sanktionen gegen Teheran gebeten. "Offen gesagt hat der Iran gefragt, ob die Sanktionen aufgehoben werden könnten", sagte Trump am Donnerstag (Ortszeit). "Ich bin offen dafür, mir das anzuhören, und wir werden sehen, was passiert, aber ich wäre dafür offen."
Trump: Internationale Truppe wird "sehr bald" nach Gaza entsandt
Eine von den USA koordinierte internationale Stabilisierungstruppe wird nach der Einschätzung von US-Präsident Donald Trump "sehr bald" in den Gazastreifen entsandt. "Es wird sehr bald soweit sein", sagte Trump am Donnerstag (Ortszeit) im Weißen Haus. Die Truppe wird wahrscheinlich Militärvertreter aus Ägypten, Katar, der Türkei und den Vereinigten Arabischen Emiraten umfassen.
Freispruch für den "Sandwich-Mann"
Freispruch für den "Sandwich-Mann": In Washington musste sich der frühere Ministeriumsmitarbeiter Sean Dunn vor Gericht verantworten, weil er ein Sandwich auf Grenzschutzbeamte geschleudert hatte. "Nicht schuldig", lautete am Donnerstag das Urteil der Jury. Es fiel nach Angaben von US-Medien nach insgesamt siebenstündigen Beratungen über zwei Tage. Die Staatsanwaltschaft hatte Dunn Körperverletzung vorgeworfen. Die Geschworenen überzeugte dies jedoch nicht. Hier lesen Sie mehr.
Trump: Preise für Abnehmspritzen sollen sinken
US-Präsident Donald Trump will die Preise in den USA für die Abnehmspritzen Wegovy und Zepbound senken. Er schloss dazu eine Vereinbarung mit den Pharmakonzernen Eli Lilly und Novo Nordisk. Ob das Ganze Auswirkungen auf die Preisgestaltung für Abnehmmittel in Europa hat, ist unklar. Die Vereinbarung soll laut Trump Schluss mit überhöhten US-Medikamentenpreisen machen. Pharmafirmen würden in den USA deutlich höhere Preise verlangen als in Europa oder Asien. Tatsächlich gelten die USA bei vielen Medikamenten als einer der teuersten Märkte.
Die Medikamente, die unter anderem den Appetit regulieren und in Studien zu deutlichen Gewichtsverlusten führten, waren zuletzt stark nachgefragt. Eli Lilly und Novo Nordisk haben nun zugestimmt, die beiden Mittel zur Gewichtsreduktion zu an internationale Preise angepassten Listenpreisen zu verkaufen, um sich im Gegenzug über staatliche Programme wie Medicare – der staatlichen Krankenversicherung für Senioren – Millionen neuer Patienten erschließen und planbare Umsätze sichern zu können.
Auch Menschen ohne Versicherungsschutz sollen profitieren: Über ein neues Portal namens "TrumpRx" sollen Patienten die Mittel künftig direkt bei den Herstellern günstiger beziehen können. "Wir reden darüber, den Preis von rund 1350 Dollar (bei Wegovy) auf letztlich 250 Dollar pro Monat zu senken", sagte Trump. Zepbound soll von knapp 1000 Dollar auf 346 Dollar pro Monat reduziert werden. Künftige Tabletten-Versionen der Wirkstoffe sollen - bei Zulassung – nicht mehr als 149 Dollar (umgerechnet 130 Euro) im Monat kosten.
Donnerstag, 6. November
Republikaner wollen Anti-Mamdani Gesetz im Kongress verabschieden
Der republikanische Kongressabgeordnete Buddy Carter aus dem Bundesstaat Georgia will ein Gesetz in den Kongress einbringen, das New York von allen staatlichen Geldern abschneidet. Das Gesetz mit dem Namen "Moving American Money Distant from Anti-National Interests Act" (zu deutsch: Gesetz zur Entfernung amerikanischen Geldes von anti-nationalen Interessen) oder kurz "MAMDANI Act" sieht vor, dass für die Amtszeit des neugewählten Bürgermeisters Zohran Mamdani keine staatlichen Finanzmittel für die Stadt aufgebracht werden sollen.
Zur Begründung erklärte er: "Wenn die New Yorker Kommunismus wollen, sollten wir ihnen ihren Wunsch erfüllen und sie nicht künstlich durch unser erfolgreiches kapitalistisches System stützen". Weiterhin sprach er eine Einladung an alle Bewohner der Stadt aus: "Jeder New Yorker mit gesundem Menschenverstand ist herzlich eingeladen, in den großartigen, FREIEN Bundesstaat Georgia zu ziehen."
Schon vor dem Wahlsieg des sehr weit links stehenden Mamdani hatte Donald Trump erklärt, New York den Geldhahn abzudrehen, sollte sich der Demokrat durchsetzen. Kurz vor der Wahl rief Trump seine Unterstützer auf, ihre Stimme dem ebenfalls demokratischen Gegenkandidaten Andrew Cuomo zugeben.
Nancy Pelosi verkündet Rückzug
Die US-Spitzenpolitikerin Nancy Pelosi hat ihren Rückzug aus dem Kongress angekündigt. Sie habe das Privileg gehabt, San Francisco über Jahrzehnte im Repräsentantenhaus zu vertreten, sagte die 85 Jahre alte Demokratin in einer Videobotschaft auf der Plattform X. "Deshalb möchte ich, dass Sie, meine Mitbürgerinnen und Mitbürger aus San Francisco, als Erste davon erfahren: Ich werde nicht erneut für den Kongress kandidieren." Mehr dazu lesen Sie hier.
Shutdown: US-Verkehrsminister warnt vor Reise-Chaos an Feiertagen
Die US-Luftfahrtbehörde FAA hat angekündigt, die Flugkapazitäten an 40 großen Flughäfen im Land um bis zu zehn Prozent zu verringern. Wie ABC News berichtet, reagieren die Behörden damit auf den anhaltenden Stillstand der US-Regierung durch den Shutdown und die damit verbundenen Engpässe beim Personal in der Flugsicherung. Der Verkehrsminister warnte vor Reisen besonders an den Feiertagen. Mehr dazu lesen Sie hier.
USA arbeiten an Militärpräsenz in Syrien
Die USA bereiten Insidern zufolge ihre Präsenz auf einem Luftwaffenstützpunkt bei Damaskus vor. Dadurch solle ein von Washington vermittelter Sicherheitspakt zwischen Syrien und Israel unterstützt werden, sagten sechs mit der Angelegenheit vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters. Die Pläne wurden kurz vor dem Besuch des syrischen Präsidenten Ahmed al-Scharaa bei US-Präsident Donald Trump am Montag im Weißen Haus bekannt.
Die Pläne für die Präsenz in der syrischen Hauptstadt wären ein Zeichen für die strategische Annäherung Syriens an die USA. Der langjährige Machthaber Baschar al-Assad, der im vergangenen Jahr gestürzt wurde, war ein Verbündeter des Iran. Während des Bürgerkriegs wurde er zudem von Russlands Staatschef Wladimir Putin unterstützt.
Der Stützpunkt, an dem die USA ihre Präsenz aufbauen wollen, bietet Zugang zu Teilen Südsyriens, die im Rahmen eines Nichtangriffspaktes zwischen Israel und Syrien zu einer entmilitarisierten Zone werden sollen. Die US-Regierung vermittelt bei dem Abkommen.
- Eigene Recherche
- Mit Material der Nachrichtenagenturen dpa, AFP und Reuters