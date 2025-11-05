Newsblog zur US-Politik Trump fordert: Dieses neue Stadion soll seinen Namen tragen
Das Flug-Chaos in den USA verschärft sich. Donald Trump will wohl, dass ein neues Stadion in Washington seinen Namen trägt. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Inhaltsverzeichnis
- Trump will, dass neues Stadion seinen Namen trägt
- Shutdown-Chaos: Flugverkehr in den USA weiter beeinträchtigt
- Elite-Uni knickt vor Trump ein
- Rubio wünscht sich offenbar Vance als Kandidaten für 2028
- Verdächtiges Paket auf US-Regierungsflugplatz: Mehrere Menschen medizinisch betreut
- Amerikanische Bomber fliegen an Venezuelas Küste entlang
Samstag, 8. November
Trump will, dass neues Stadion seinen Namen trägt
US-Präsident Donald Trump strebt offenbar an, dass das neue Stadion des Football-Teams Washington Commanders in der US-Hauptstadt seinen Namen tragen soll. Das berichtet der Sportsender ESPN unter Berufung auf mehrere anonyme Quellen im Umfeld des Weißen Hauses und des NFL-Clubs. Demnach habe es bereits Kontakt zwischen Regierungsvertretern und dem Eigentümerkonsortium der Commanders gegeben, um diesen Wunsch zu übermitteln. Eine Sprecherin des Weißen Hauses erklärte: "Es wäre ein wunderschöner Name." Eine Quelle aus dem Weißen Haus sagte dem Sender: "Der Präsident wünscht sich das, also wird es wahrscheinlich passieren."
Das rund 3,7 Milliarden Dollar teure Stadionprojekt soll auf dem Gelände des alten RFK-Stadions entstehen. Die Namensrechte liegen formell beim Team, das Stadion selbst wird jedoch vom Bezirk Washington D.C. gepachtet – auch die National Park Service ist als Grundstücksverwalter beteiligt. Eine alleinige Entscheidung des Vereins zur Namensgebung wäre laut ESPN daher nicht möglich. Ein Sprecher der Commanders wollte sich zu den Berichten nicht äußern. Trump plant laut dem Sender, am Sonntag ein Heimspiel der Commanders zu besuchen.
Der Republikaner hatte sich bereits in der Vergangenheit in die Stadiondebatte eingeschaltet. So drohte er im Juli öffentlich damit, das Bauprojekt zu blockieren, sollte der Klub nicht zu seinem früheren, inzwischen als rassistisch kritisierten Namen "Redskins" zurückkehren. Das neue Stadion soll 2030 eröffnen und ist Teil eines der größten städtebaulichen Vorhaben in Washingtons Geschichte.
Shutdown-Chaos: Flugverkehr in den USA weiter beeinträchtigt
Der Haushaltsstreit in den USA hat auch am Samstag zu erheblichen Einschränkungen im Flugverkehr des Landes geführt. Am zweiten Tag in Folge mussten Fluggesellschaften auf Anordnung der Behörden zahlreiche Verbindungen streichen. Die Luftfahrtbehörde FAA wies die Fluggesellschaften an, am Samstag vier Prozent der Flüge an 40 großen Flughäfen zu streichen. Weil die staatlichen Fluglotsen und Sicherheitsmitarbeiter wegen des Shutdowns nicht bezahlt werden, kamen viele nicht zur Arbeit.
Aufgrund des geringeren Flugaufkommens am Wochenende fielen die Kürzungen jedoch geringer aus als am Freitag. So strichen beispielsweise United Airlines 168 Flüge nach 184 am Vortag und Southwest Airlines knapp 100 nach 120 am Freitag. Die Kürzungen sollen am Dienstag auf sechs Prozent und bis zum 14. November auf zehn Prozent steigen.
Richterin verbietet den Einsatz der Nationalgarde in Portland
In den juristischen Auseinandersetzungen um die Entsendung der Nationalgarde in US-Großstädte hat Präsident Donald Trump einen neuen Rückschlag erlitten. Die von Trump ernannte Bundesrichterin Karin J. Immergut bezeichnete die Entsendung der Nationalgarde nach Portland im Bundesstaat Oregon am Freitag (Ortszeit) als "rechtswidrig" und ordnete ihre dauerhafte Aussetzung an.
In ihrem Urteil, das der Nachrichtenagentur AFP vorliegt, kam sie zu dem Schluss, dass es in Portland weder einen Aufstand noch die Gefahr eines Aufstandes gebe, die den Einsatz der Nationalgarde zur Unterstützung der regulären Ordnungskräfte rechtfertigen würde. Gegen die Entscheidung kann Berufung eingelegt werden. Das Urteil ersetzt Immerguts einstweilige Verfügung, die den Einsatz in Portland temporär blockiert hatte.
Trump hat seine Entscheidung zur Entsendung der Nationalgarde nach Portland damit begründet, dass dort unkontrollierte Gewalt auf den Straßen herrsche, womit er sich in erster Linie auf die Proteste gegen seine harsche Einwanderungspolitik bezieht. Er bezeichnete die Stadt an der US-Nordwestküste als "vom Krieg verwüstet" – eine Zustandsbeschreibung, die von den örtlichen Verantwortlichen vehement zurückgewiesen wird.
Lebensmittelhilfen: Oberstes Gericht stoppt Anordnung
Der Oberste Gerichtshof hat am Freitag eine Anordnung eines untergeordneten Gerichts ausgesetzt, die die Trump-Regierung dazu verpflichtete, die Lebensmittelhilfeleistungen des Bundes für November vollständig zu finanzieren.
Die einstweilige Verfügung von Richterin Ketanji Brown Jackson verhindert, dass die Regierung einer Entscheidung des US-Bezirksrichters John McConnell in Rhode Island unverzüglich nachkommen muss, die die Trump-Regierung dazu verpflichtete, die Leistungen für November im Rahmen des Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) bis Freitag vollständig zu finanzieren.
Trump wirft Fleischfirmen Absprachen vor
US-Präsident Donald Trump wirft mehreren Fleischverarbeitungsbetrieben illegale Preisabsprachen für Rindfleisch vor. Er habe das Justizministerium gebeten, umgehend eine Untersuchung einzuleiten, teilte der Republikaner auf der Plattform Truth Social mit. Belege für seine Vorwürfe legte er nicht vor. Die Firmen seien mehrheitlich in ausländischem Besitz und würden die Preise für Rindfleisch künstlich in die Höhe treiben. Wo genau die Betriebe ihren Sitz haben, ging aus dem Post Trumps nicht hervor.
Der US-Präsident drohte in einem weiteren Post auf Truth Social, wenn es sich um Straftaten handele, würden die Verantwortlichen einen "hohen Preis" dafür zahlen.
Lebensmittelgutscheine: Trump ruft Oberstes Gericht an
US-Präsident Donald Trump hat den Obersten Gerichtshof der Vereinigten Staaten darum gebeten, ein Urteil eines nachgeordneten Gerichts zu Lebensmittelmarken zu blockieren. Dieses verpflichtete die Regierung dazu, im November die vollen Leistungen des Lebensmittelmarkenprogramms (Food Stamps) für mehrere Millionen Amerikaner bereitzustellen.
Der Eilantrag an die Richter wurde nur wenige Stunden gestellt, nachdem ein Regierungsbeamter angekündigt hatte, man arbeite daran, dem Urteil nachzukommen. Dieses war am Vortag von US-Bezirksrichter John McConnell in Rhode Island erlassen worden und verpflichtet die Regierung zur vollständigen Finanzierung des Programms.
Trump droht mit Boykott von G20-Gipfel
US-Präsident Donald Trump droht Südafrika mit einem US-Boykott des G20-Gipfels in Johannesburg in diesem Monat. Der Republikaner warf dem Land in einem Post auf der Plattform Truth Social vor, weiße Bauern würden getötet und ihr Land werde illegal beschlagnahmt. Trump legte keine Belege vor und schrieb weiter: "Solange diese Menschenrechtsverletzungen andauern, wird kein Vertreter der US-Regierung teilnehmen." Trump bezeichnete es als "Schande", dass der G20-Gipfel in Südafrika stattfindet.
- Eigene Recherche
- Mit Material der Nachrichtenagenturen dpa, AFP und Reuters