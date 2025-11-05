Newsblog zur US-Politik Trump fordert: Dieses neue Stadion soll seinen Namen tragen

Donald Trump und Jim Mattis: Der US-Verteidigunsminister hat den US-Präsidenten in seinem Rücktrittsschreiben kritisiert. (Quelle: Jim Young/ Archivbild/reuters)

News folgen Artikel teilen

Das Flug-Chaos in den USA verschärft sich. Donald Trump will wohl, dass ein neues Stadion in Washington seinen Namen trägt. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Loading... Embed

Samstag, 8. November

Trump will, dass neues Stadion seinen Namen trägt

US-Präsident Donald Trump strebt offenbar an, dass das neue Stadion des Football-Teams Washington Commanders in der US-Hauptstadt seinen Namen tragen soll. Das berichtet der Sportsender ESPN unter Berufung auf mehrere anonyme Quellen im Umfeld des Weißen Hauses und des NFL-Clubs. Demnach habe es bereits Kontakt zwischen Regierungsvertretern und dem Eigentümerkonsortium der Commanders gegeben, um diesen Wunsch zu übermitteln. Eine Sprecherin des Weißen Hauses erklärte: "Es wäre ein wunderschöner Name." Eine Quelle aus dem Weißen Haus sagte dem Sender: "Der Präsident wünscht sich das, also wird es wahrscheinlich passieren."

Das rund 3,7 Milliarden Dollar teure Stadionprojekt soll auf dem Gelände des alten RFK-Stadions entstehen. Die Namensrechte liegen formell beim Team, das Stadion selbst wird jedoch vom Bezirk Washington D.C. gepachtet – auch die National Park Service ist als Grundstücksverwalter beteiligt. Eine alleinige Entscheidung des Vereins zur Namensgebung wäre laut ESPN daher nicht möglich. Ein Sprecher der Commanders wollte sich zu den Berichten nicht äußern. Trump plant laut dem Sender, am Sonntag ein Heimspiel der Commanders zu besuchen.

Der Republikaner hatte sich bereits in der Vergangenheit in die Stadiondebatte eingeschaltet. So drohte er im Juli öffentlich damit, das Bauprojekt zu blockieren, sollte der Klub nicht zu seinem früheren, inzwischen als rassistisch kritisierten Namen "Redskins" zurückkehren. Das neue Stadion soll 2030 eröffnen und ist Teil eines der größten städtebaulichen Vorhaben in Washingtons Geschichte.

Shutdown-Chaos: Flugverkehr in den USA weiter beeinträchtigt