Newsblog zur US-Politik Trump wird von eigener Richterin in die Schranken gewiesen
Eine von Trump ernannte Richterin verbietet den Einsatz der Nationalgarde in Portland. Der US-Außenminister nennt seinen Favoriten für die US-Wahl 2028. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Inhaltsverzeichnis
- Richterin verbietet den Einsatz der Nationalgarde in Portland
- Hegseth: "Wir bauen für Sieg"
- Elite-Uni knickt vor Trump ein
- Rubio wünscht sich offenbar Vance als Kandidaten für 2028
- Verdächtiges Paket auf US-Regierungsflugplatz: Mehrere Menschen medizinisch betreut
- Amerikanische Bomber fliegen an Venezuelas Küste entlang
Samstag, 8. November
Richterin verbietet den Einsatz der Nationalgarde in Portland
In den juristischen Auseinandersetzungen um die Entsendung der Nationalgarde in US-Großstädte hat Präsident Donald Trump einen neuen Rückschlag erlitten. Die von Trump ernannte Bundesrichterin Karin Immergut bezeichnete die Entsendung der Nationalgarde nach Portland im Bundesstaat Oregon am Freitag (Ortszeit) als "rechtswidrig" und ordnete ihre dauerhafte Aussetzung an.
In ihrem Urteil, das der Nachrichtenagentur AFP vorliegt, kam sie zu dem Schluss, dass es in Portland weder einen Aufstand noch die Gefahr eines Aufstandes gebe, die den Einsatz der Nationalgarde zur Unterstützung der regulären Ordnungskräfte rechtfertigen würde. Gegen die Entscheidung kann Berufung eingelegt werden. Das Urteil ersetzt Immerguts einstweilige Verfügung, die den Einsatz in Portland temporär blockiert hatte.
Trump hat seine Entscheidung zur Entsendung der Nationalgarde nach Portland damit begründet, dass dort unkontrollierte Gewalt auf den Straßen herrsche – womit er sich in erster Linie auf die Proteste gegen seine harsche Einwanderungspolitik bezieht. Er bezeichnete die Stadt an der US-Nordwestküste als "vom Krieg verwüstet" – eine Zustandsbeschreibung, die von den örtlichen Verantwortlichen vehement zurückgewiesen wird.
Lebensmittelhilfen: Oberstes Gericht stoppt Anordnung
Der Oberste Gerichtshof hat am Freitag eine Anordnung eines untergeordneten Gerichts ausgesetzt, die die Trump-Regierung dazu verpflichtete, die Lebensmittelhilfeleistungen des Bundes für November vollständig zu finanzieren.
Die einstweilige Verfügung von Richterin Ketanji Brown Jackson verhindert, dass die Regierung einer Entscheidung des US-Bezirksrichters John McConnell in Rhode Island unverzüglich nachkommen muss, die die Trump-Regierung dazu verpflichtete, die Leistungen für November im Rahmen des Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) bis Freitag vollständig zu finanzieren.
Trump wirft Fleischfirmen Absprachen vor
US-Präsident Donald Trump wirft mehreren Fleischverarbeitungsbetrieben illegale Preisabsprachen zu Rindfleisch vor. Er habe das Justizministerium gebeten, umgehend eine Untersuchung einzuleiten, teilte der Republikaner auf der Plattform Truth Social mit. Belege für seine Vorwürfe legte er nicht vor. Die Firmen seien mehrheitlich in ausländischem Besitz und würden die Preise für Rindfleisch künstlich in die Höhe treiben. Wo genau die Betriebe ihren Sitz haben, ging aus dem Post Trumps nicht hervor.
Der US-Präsident drohte in einem weiteren Post auf Truth Social, wenn es sich um Straftaten handele, würden die Verantwortlichen einen "hohen Preis" dafür zahlen.
Lebensmittelgutscheine: Trump ruft Oberstes Gericht an
US-Präsident Donald Trump hat den Obersten Gerichtshof der Vereinigten Staaten darum gebeten, ein Urteil eines nachgeordneten Gerichts zu Lebensmittelmarken zu blockieren. Dieses verpflichtete die Regierung dazu, im November die vollen Leistungen des Lebensmittelmarkenprogramms (Food Stamps) für mehrere Millionen Amerikaner bereitzustellen.
Der Eilantrag an die Richter wurde nur wenige Stunden gestellt, nachdem ein Regierungsbeamter angekündigt hatte, man arbeite daran, dem Urteil nachzukommen. Dieses war am Vortag von US-Bezirksrichter John McConnell in Rhode Island erlassen worden und verpflichtet die Regierung zur vollständigen Finanzierung des Programms.
Trump droht mit Boykott von G20-Gipfel
US-Präsident Donald Trump droht Südafrika mit einem US-Boykott des G20-Gipfels in Johannesburg in diesem Monat. Der Republikaner warf dem Land in einem Post auf der Plattform Truth Social vor, weiße Bauern würden getötet und ihr Land werde illegal beschlagnahmt. Trump legte keine Belege vor und schrieb weiter: "Solange diese Menschenrechtsverletzungen andauern, wird kein Vertreter der US-Regierung teilnehmen." Trump bezeichnete es als "Schande", dass der G20-Gipfel in Südafrika stattfindet.
Der Gruppe der führenden Industrie- und Schwellenländer (G20) gehören 19 Staaten, die Europäische und die Afrikanische Union an. Zu den Ländern zählen die großen westlichen Demokratien wie die USA, Deutschland und Großbritannien, aber auch autoritär geführte Staaten wie Russland, China und Saudi-Arabien. Der Gipfel ist am 22. und 23. November geplant.
Freitag, 7. November
Hegseth: "Wir bauen für Sieg"
US-Verteidigungsminister Pete Hegseth hat umfassende Änderungen bei der Beschaffung von Waffen durch das Pentagon angekündigt. Sie sollen es dem Militär ermöglichen, schneller neue Technologien zu erwerben. "Auf meine Anweisung hin ist das Beschaffungssystem, wie Sie es kennen, heute Geschichte", sagte Hegesth. "Es ist jetzt das Beschaffungssystem für die Kriegsführung. Das ist nicht nur eine Namensänderung."
"Wir bauen nicht für Friedenszeiten", fuhr er fort. "Wir richten das Pentagon und unsere industrielle Basis auf Kriegszeiten aus. Wir bauen für den Sieg, sollten unsere Gegner FAFO [f*ck around and find out]." Die Umstrukturierung zielt darauf ab, das von Beamten oft als "inakzeptabel langsam" bezeichnete Beschaffungswesen durch den Abbau von Bürokratie im Verteidigungsministerium zu verbessern.
- Eigene Recherche
- Mit Material der Nachrichtenagenturen dpa, AFP und Reuters