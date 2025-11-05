Der US-Präsident drohte in einem weiteren Post auf Truth Social, wenn es sich um Straftaten handele, würden die Verantwortlichen einen "hohen Preis" dafür zahlen.

Lebensmittelgutscheine: Trump ruft Oberstes Gericht an

US-Präsident Donald Trump hat den Obersten Gerichtshof der Vereinigten Staaten darum gebeten, ein Urteil eines nachgeordneten Gerichts zu Lebensmittelmarken zu blockieren. Dieses verpflichtete die Regierung dazu, im November die vollen Leistungen des Lebensmittelmarkenprogramms (Food Stamps) für mehrere Millionen Amerikaner bereitzustellen.

Der Eilantrag an die Richter wurde nur wenige Stunden gestellt, nachdem ein Regierungsbeamter angekündigt hatte, man arbeite daran, dem Urteil nachzukommen. Dieses war am Vortag von US-Bezirksrichter John McConnell in Rhode Island erlassen worden und verpflichtet die Regierung zur vollständigen Finanzierung des Programms.

Trump droht mit Boykott von G20-Gipfel

US-Präsident Donald Trump droht Südafrika mit einem US-Boykott des G20-Gipfels in Johannesburg in diesem Monat. Der Republikaner warf dem Land in einem Post auf der Plattform Truth Social vor, weiße Bauern würden getötet und ihr Land werde illegal beschlagnahmt. Trump legte keine Belege vor und schrieb weiter: "Solange diese Menschenrechtsverletzungen andauern, wird kein Vertreter der US-Regierung teilnehmen." Trump bezeichnete es als "Schande", dass der G20-Gipfel in Südafrika stattfindet.

Der Gruppe der führenden Industrie- und Schwellenländer (G20) gehören 19 Staaten, die Europäische und die Afrikanische Union an. Zu den Ländern zählen die großen westlichen Demokratien wie die USA, Deutschland und Großbritannien, aber auch autoritär geführte Staaten wie Russland, China und Saudi-Arabien. Der Gipfel ist am 22. und 23. November geplant.

Gericht untersagt Entsendung von Nationalgarde nach Portland

Ein Bundesrichter in Oregon hat eine einstweilige Verfügung erlassen, die es der Trump-Regierung untersagt, die Nationalgarde auf den Straßen von Portland einzusetzen. "Dieses Gericht kommt zu dem notwendigen Schluss, dass es weder eine 'Rebellion oder Gefahr einer Rebellion‘ gab, noch dass der Präsident 'mit den regulären Sicherheitskräften nicht in der Lage war, die Gesetze der Vereinigten Staaten‘ in Oregon durchzusetzen, als er die Föderalisierung und den Einsatz der Nationalgarde anordnete", schrieb die US-Bezirksrichterin Karin J. Immergut, in ihrer Entscheidung. Die Trump-Regierung kann gegen das Urteil Berufung einlegen.

Freitag, 7. November

Hegseth: "Wir bauen für Sieg"

US-Verteidigungsminister Pete Hegseth hat umfassende Änderungen bei der Beschaffung von Waffen durch das Pentagon angekündigt. Sie sollen es dem Militär ermöglichen, schneller neue Technologien zu erwerben. "Auf meine Anweisung hin ist das Beschaffungssystem, wie Sie es kennen, heute Geschichte", sagte Hegesth. "Es ist jetzt das Beschaffungssystem für die Kriegsführung. Das ist nicht nur eine Namensänderung."