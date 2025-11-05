Newsblog zur US-Politik Freispruch für "Sandwich-Mann" – Ikone der Proteste gegen Trump

Demonstran am Weißen Haus mit einem Sandwich in der Hand: Sean Dean wurde zur Ikone für die Protestbewegung gegen Trump. (Quelle: IMAGO/Allison Bailey/imago)

News folgen Artikel teilen

Republikaner wollen New York Gelder streichen. Nancy Pelosi will sich zurrückziehen. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Freitag, 7. November

Freispruch für den "Sandwich-Mann": In Washington musste sich der frühere Ministeriumsmitarbeiter Sean Dunn vor Gericht verantworten, weil er ein Sandwich auf Grenzschutzbeamte geschleudert hatte. "Nicht schuldig", lautete am Donnerstag das Urteil der Jury. Es fiel nach Angaben von US-Medien nach insgesamt siebenstündigen Beratungen über zwei Tage. Die Staatsanwaltschaft hatte Dunn Körperverletzung vorgeworfen. Die Geschworenen überzeugte dies jedoch nicht.

Der frühere Bundesangestellte Dunn war im August festgenommen worden, nachdem er in einem belebten Viertel von Washington ein Sandwich auf einen Beamten der Zoll- und Grenzschutzpolizei CBP geschleudert hatte. Er wollte damit nach eigenen Worten ein Zeichen gegen die Einwanderungspolitik von Präsident Donald Trump setzen. Seinen Posten im US-Justizministerium verlor Dunn daraufhin. Der Wurf machte den "sandwich guy" allerdings zur Ikone der Protestbewegung. Hintergrund sind die von Trump angeordneten Massenfestnahmen von Einwanderern ohne Aufenthaltserlaubnis in den USA.

Empfohlener externer Inhalt X Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen X -Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren X -Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren. X-Inhalte immer anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.

In dem Prozess traten der Grenzschutzbeamte und ein weiterer Polizist als Zeugen auf. Die Geschworenen schauten sich zudem ein Handyvideo des Vorfalls an. Dunns Anwalt hielt den Prozess für politisch motiviert. Die Verteidigung argumentierte, er habe mit dem weichen Salamisandwich der Kette Subway ohnehin niemanden verletzen können. Vielmehr sollten mit dem Gerichtsverfahren Menschen eingeschüchtert werden, die Trump kritisch sehen.

Trump: Preise für Abnehmspritzen sollen sinken

US-Präsident Donald Trump will die Preise in den USA für die Abnehmspritzen Wegovy und Zepbound senken. Er schloss dazu eine Vereinbarung mit den Pharmakonzernen Eli Lilly und Novo Nordisk. Ob das Ganze Auswirkungen auf die Preisgestaltung für Abnehmmittel in Europa hat, ist unklar. Die Vereinbarung soll laut Trump Schluss mit überhöhten US-Medikamentenpreisen machen. Pharmafirmen würden in den USA deutlich höhere Preise verlangen als in Europa oder Asien. Tatsächlich gelten die USA bei vielen Medikamenten als einer der teuersten Märkte.