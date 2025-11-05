Newsblog zur US-Politik Republikaner drohen New York mit Anti-Mamdani-Gesetz
Republikaner wollen New York Gelder streichen. Nancy Pelosi will sich zurrückziehen. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Inhaltsverzeichnis
- Republikaner wollen Anti-Mamdani Gesetz im Kongress verabschieden
- Nancy Pelosi verkündet Rückzug
- Shutdown: US-Verkehrsminister warnt vor Reise-Chaos an Feiertagen
- Trump bekräftigt Plan für US-Atomwaffentests
- Mamdani-Sieg: Israelischer Minister fordert Juden zu Auswanderung auf
- US-Einwanderungsbehörde schlägt in Kita zu
- Trump will Musk-Vertrauten Isaacman nun doch als Nasa-Chef
Donnerstag, 6. November
Republikaner wollen Anti-Mamdani Gesetz im Kongress verabschieden
Der republikanische Kongressabgeordnete Buddy Carter aus dem Bundesstaat Georgia will ein Gesetz in den Kongress einbringen, das New York von allen staatlichen Geldern abschneidet. Das Gesetz mit dem Namen "Moving American Money Distant from Anti-National Interests Act" (zu deutsch: Gesetz zur Entfernung amerikanischen Geldes von anti-nationalen Interessen) oder kurz "MAMDANI Act" sieht vor, dass für die Amtszeit des neugewählten Bürgermeisters Zohran Mamdani keine staatlichen Finanzmittel für die Stadt aufgebracht werden sollen.
Zur Begründung erklärte er: "Wenn die New Yorker Kommunismus wollen, sollten wir ihnen ihren Wunsch erfüllen und sie nicht künstlich durch unser erfolgreiches kapitalistisches System stützen". Weiterhin sprach er eine Einladung an alle Bewohner der Stadt aus: "Jeder New Yorker mit gesundem Menschenverstand ist herzlich eingeladen, in den großartigen, FREIEN Bundesstaat Georgia zu ziehen."
Schon vor dem Wahlsieg des sehr weit links stehenden Mamdani hatte Donald Trump erklärt, New York den Geldhahn abzudrehen, sollte sich der Demokrat durchsetzen. Kurz vor der Wahl rief Trump seine Unterstützer auf, ihre Stimme dem ebenfalls demokratischen Gegenkandidaten Andrew Cuomo zugeben.
Nancy Pelosi verkündet Rückzug
Die US-Spitzenpolitikerin Nancy Pelosi hat ihren Rückzug aus dem Kongress angekündigt. Sie habe das Privileg gehabt, San Francisco über Jahrzehnte im Repräsentantenhaus zu vertreten, sagte die 85 Jahre alte Demokratin in einer Videobotschaft auf der Plattform X. "Deshalb möchte ich, dass Sie, meine Mitbürgerinnen und Mitbürger aus San Francisco, als Erste davon erfahren: Ich werde nicht erneut für den Kongress kandidieren." Mehr dazu lesen Sie hier.
Shutdown: US-Verkehrsminister warnt vor Reise-Chaos an Feiertagen
Die US-Luftfahrtbehörde FAA hat angekündigt, die Flugkapazitäten an 40 großen Flughäfen im Land um bis zu zehn Prozent zu verringern. Wie ABC News berichtet, reagieren die Behörden damit auf den anhaltenden Stillstand der US-Regierung durch den Shutdown und die damit verbundenen Engpässe beim Personal in der Flugsicherung. Der Verkehrsminister warnte vor Reisen besonders an den Feiertagen. Mehr dazu lesen Sie hier.
USA arbeiten an Militärpräsenz in Syrien
Die USA bereiten Insidern zufolge ihre Präsenz auf einem Luftwaffenstützpunkt bei Damaskus vor. Dadurch solle ein von Washington vermittelter Sicherheitspakt zwischen Syrien und Israel unterstützt werden, sagten sechs mit der Angelegenheit vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters. Die Pläne wurden kurz vor dem Besuch des syrischen Präsidenten Ahmed al-Scharaa bei US-Präsident Donald Trump am Montag im Weißen Haus bekannt.
Die Pläne für die Präsenz in der syrischen Hauptstadt wären ein Zeichen für die strategische Annäherung Syriens an die USA. Der langjährige Machthaber Baschar al-Assad, der im vergangenen Jahr gestürzt wurde, war ein Verbündeter des Iran. Während des Bürgerkriegs wurde er zudem von Russlands Staatschef Wladimir Putin unterstützt.
Der Stützpunkt, an dem die USA ihre Präsenz aufbauen wollen, bietet Zugang zu Teilen Südsyriens, die im Rahmen eines Nichtangriffspaktes zwischen Israel und Syrien zu einer entmilitarisierten Zone werden sollen. Die US-Regierung vermittelt bei dem Abkommen.
Trump bekräftigt Plan für US-Atomwaffentests
Donald Trump hat seine Ankündigung bekräftigt, erneut Atomwaffentests durchführen zu lassen. Der Republikaner sagte in einer Videobotschaft auf seiner Plattform Truth Social: "Dieser Prozess wird sofort beginnen." Als Begründung führte Trump erneut an, dass andere Länder Testprogramme hätten und man daher auf gleicher Basis testen werde.
Der US-Präsident hatte sich vor einer Woche bereits exakt so geäußert und damit weltweit für Aufsehen gesorgt, zumal es für den Test von Atomwaffen seit Jahrzehnten ein Moratorium gibt. Die USA hatten ihren letzten Test 1992 durchgeführt.
Am Mittwoch war bekanntgeworden, dass der russische Präsident Wladimir Putin seine Regierung anwies, die Zweckmäßigkeit möglicher Atomwaffentests zu prüfen. Putin beauftragte bei einer Sitzung des Sicherheitsrates die Ministerien für Verteidigung und Äußeres, die Geheimdienste, aber auch die zivilen Ministerien, dafür Informationen zu sammeln. Das ging aus der Kreml-Mitschrift der Sitzung hervor. Die Informationen sollten in Vorschläge für mögliche Vorbereitungen für Atomwaffentests münden, sagte Putin demnach.
Mamdani-Sieg: Israelischer Minister fordert Juden zu Auswanderung auf
Der für Diaspora-Fragen und den Kampf gegen Antisemitismus zuständige israelische Minister Amichai Chikli hat die jüdischen New Yorker nach dem Wahlsieg des linksgerichteten demokratischen Bürgermeisterkandidaten Zohran Mamdani zur Auswanderung nach Israel aufgerufen. "Die Stadt, die einst als Symbol für globale Freiheit stand, hat ihre Schlüssel einem Hamas-Anhänger übergeben", schrieb Chikli am Mittwoch im Onlinedienst X. "Ich lade die Juden von New York ein, ernsthaft darüber nachzudenken, sich in Israel eine neue Heimat aufzubauen." In New York leben rund 1,3 Millionen Jüdinnen und Juden - die größte jüdische Gemeinschaft außerhalb Israels. Die Stadt werde nach der Wahl Mamdanis "nie mehr dieselbe sein, insbesondere nicht für seine jüdische Gemeinschaft", erklärte Chikli.
Mamdani hatte am Dienstag die Bürgermeisterwahl in New York gewonnen. Der 34-jährige "demokratische Sozialist" setzte sich deutlich gegen den von Trump unterstützten Kandidaten Andrew Cuomo durch. Mamdani gehört dem linken Flügel der Demokratischen Partei an. Er ist der erste Muslim in dem Amt.
Zwar bekannte sich Mamdani kurz vor der Wahl nach scharfer Kritik demonstrativ zum Existenzrecht Israels, mit seinen kontroversen Äußerungen über Israel stieß er aber viele New Yorker Juden vor den Kopf. So wirft Mamdani Israel bei seinem Vorgehen im Gazastreifen einen "Völkermord" an den Palästinensern vor. Zur islamistischen Hamas, die mit ihrem Überfall auf Israel den Gaza-Krieg ausgelöst hatte, äußerte er sich jedoch nicht.
US-Einwanderungsbehörde schlägt in Kita zu
Die US-Einwanderungsbehörde ICE treibt den von Präsident Donald Trump geforderten, verschärften Kurs gegen Einwanderer massiv voran. Am Mittwoch stürmte sie eine Kindertagesstätte in Chicago und nahm eine Erzieherin fest, wie Reuters von der Belegschaft der Kita erfuhr. Der Vorfall in einem Wohnviertel im Norden der Stadt löste demnach Panik bei Mitarbeitern und Eltern von Säuglingen, Kleinkindern und Vorschulkindern aus.
- Eigene Recherche
- Mit Material der Nachrichtenagenturen dpa, AFP und Reuters