Newsblog zur US-Politik "WAS ZUR HÖLLE????": Trump rastet online aus
Der US-Präsident rastet bei Truth Social aus. Die Trump-Regierung schiebt Migranten in ein berüchtigtes Hochsicherheitsgefängnis in Afrika ab. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Inhaltsverzeichnis
- Trump wütet gegen Supreme Court
- Nach Trump Deal: Zwergstaat sperrt abgeschobene Migranten ein
- Bei DHS-Razzia in Chicago fallen Schüsse
- Trump will offenbar, dass neues Stadion seinen Namen trägt
- Shutdown-Chaos: Flugverkehr in den USA weiter beeinträchtigt
- Elite-Uni knickt vor Trump ein
- Rubio wünscht sich offenbar Vance als Kandidaten für 2028
- Verdächtiges Paket auf US-Regierungsflugplatz: Mehrere Menschen medizinisch betreut
- Amerikanische Bomber fliegen an Venezuelas Küste entlang
Sonntag, 9. November
Trump wütet gegen Supreme Court
Auf seinem sozialen Netzwerk Truth Social hat US-Präsident Donald Trump eine Reihe von Posts abgesetzt, in denen er gegen den Obersten Gerichtshof der USA, den Supreme Court, wütet. Die neun Richter befassen sich aktuell mit der Frage, ob der US-Präsident ohne Zustimmung des Kongresses Zölle erlassen darf. Eine Entscheidung ist noch nicht gefallen. Allerdings hatten die Richter, auch die von Trump nominierten, dem Vertreter des US-Präsidenten bisher auffällig skeptische Fragen gestellt.
Trump schrieb unter anderem in einem Post: "Menschen, die gegen Zölle sind, sind TROTTEL!" Ob Zölle an sich sinnvoll oder zulässig sind, ist allerdings überhaupt nicht Teil der Frage, mit der sich die Richter auseinandersetzen. Trump schrieb in einem weiteren Post: "Das ist alles lächerlich! (...) Unternehmen kommen in die USA NUR WEGEN DER ZÖLLE. HAT MAN DEM SUPREME COURT NICHT DAVON ERZÄHLT??? WAS ZUR HÖLLE IST HIER LOS???Präsident DJT (sic!)"
Nach Trump Deal: Zwergstaat sperrt abgeschobene Migranten ein
Die Trump-Regierung lässt Migranten in den afrikanischen Zwergstaat Eswatini abschieben. Die letzte absolute Monarchie auf dem afrikanischen Kontinent hat sich bereit erklärt, bis zu 160 aus den USA abgeschobene Migranten aufzunehmen – und erhält im Gegenzug 5,1 Millionen Dollar (rund 4,4 Millionen Euro) zur Sicherung seiner Grenzen. Die abgeschobenen Migranten – darunter Staatsbürger aus Vietnam, Jamaika und Kuba – werden in dem berüchtigten Hochsicherheitsgefängnis Matsapha ohne Anklage und ohne Zugang zu Anwälten eingesperrt, wie eine Recherche der Nachrichtenagentur AFP ergaben.
Das Gefängnis dient in dem südafrikanischen Zwergstaat seit Jahrzehnten zur Unterdrückung inhaftierter Regierungskritiker. Die ersten fünf aus den USA abgeschobenen Migranten kamen im Juli nach Matsapha – einer von ihnen wurde von dort bereits in seine Heimat Jamaika zurückgeführt. Zehn weitere Abgeschobene wurden dort im Oktober inhaftiert, wie die Regierung Eswatinis bestätigte, die über kurz oder lang alle Häftlinge in ihre Länder zurückschicken will.
"Es ist wie ein Dschungel", sagt ein ehemaliger Häftling der Nachrichtenagentur AFP über das Gefängnis. Eine Inhaftierung in Matsapha wünsche er "nicht einmal seinem schlimmsten Feind". Der in Eswatini lebende Menschenrechtsanwalt Sibusiso Nhlabatsi wirft der Regierung Profitgier vor: "Ich glaube, dass sich das Land auf finanzielle Gewinne konzentriert und dabei alle Aspekte des Völkerrechts außer Acht gelassen hat." Das kleine Eswatini mit 1,2 Millionen Einwohnern leidet unter Armut und Arbeitslosigkeit – geschätzt 58 Prozent der Jugendlichen sind ohne Job. Der autokratisch regierende König Wswati III. ist bereits seit 39 Jahren an der Macht und stellt seinen Reichtum mit einem verschwenderischen Lebensstil offen zur Schau.
Bei DHS-Razzia in Chicago fallen Schüsse
Bei einer Razzia im Chicagoer Stadtteil Little Village sind Schüsse auf Bundesbeamte abgegeben worden, teilte das Heimatschutzministerium (DHS) mit. Den Behörden zufolge begann der Vorfall in der Nähe der South Sawyer Avenue und der 26. Straße West. Als Grenzschutzbeamte Kontrollen durchführten, habe laut DHS ein Mann in einem schwarzen Jeep Schüsse auf sie abgegeben und sei dann davongefahren, berichtete der Sender NBC News Chicago. Offenbar wurde niemand verletzt.
Ein gegen Mittag entlang der 26. Straße aufgenommenes Handyvideo zeigt, wie es zu Zusammenstößen zwischen Beamten und Anwohnern kam. Dabei sei Tränengas eingesetzt wurde. Das Video zeigte auch den Chef der Grenzpolizei, Gregory Bovino, am Tatort, der offenbar eine Tränengasgranate in der Hand hielt.
Senat setzt Sondersitzung zu Shutdown an
Im Haushaltsstreit in den USA ist auch am Samstag nach 39 Tagen eines teilweisen Stillstands der Regierungsgeschäfte keine Lösung erzielt worden. Der Senat will nun bei einer seltenen Sitzung am Sonntag (Ortszeit) einen neuen Versuch starten. Der Arbeitstag endete ohne die Ankündigung parteiübergreifender Vereinbarungen und ohne die Veröffentlichung der vollständigen Finanzierungsgesetze für das gesamte Jahr.
Zuvor hatte der Mehrheitsführer der Republikaner im Senat, John Thune, noch von einer positiven Wendung bei den parteiübergreifenden Gesprächen gesprochen. Man arbeite an Vereinbarungen, um die Regierung vorübergehend wieder zu öffnen. Zudem sollen drei längerfristige Finanzierungsgesetze für einige Behörden verabschiedet werden. Durch den Shutdown sind viele Bundesbedienstete im Zwangsurlaub. Zudem beeinträchtigt dies unter anderem Lebensmittelhilfen und den Flugverkehr.
Samstag, 8. November
Trump will offenbar, dass neues Stadion seinen Namen trägt
US-Präsident Donald Trump strebt offenbar an, dass das neue Stadion des Footballteams Washington Commanders in der US-Hauptstadt seinen Namen tragen soll. Das berichtet der Sportsender ESPN unter Berufung auf mehrere anonyme Quellen im Umfeld des Weißen Hauses und des NFL-Clubs. Demnach habe es bereits Kontakt zwischen Regierungsvertretern und dem Eigentümerkonsortium der Commanders gegeben, um diesen Wunsch zu übermitteln. Eine Sprecherin des Weißen Hauses erklärte: "Es wäre ein wunderschöner Name." Eine Quelle aus dem Weißen Haus sagte dem Sender: "Der Präsident wünscht sich das, also wird es wahrscheinlich passieren."
Das rund 3,7 Milliarden Dollar teure Stadion soll auf dem Gelände des alten RFK-Stadions entstehen. Die Namensrechte liegen formell beim Team, das Stadion selbst wird jedoch vom Bezirk Washington D.C. gepachtet – auch die National Park Service ist als Grundstücksverwalter beteiligt. Eine alleinige Entscheidung des Vereins zur Namensgebung wäre laut ESPN daher nicht möglich. Ein Sprecher der Commanders wollte sich zu den Berichten nicht äußern. Trump plant laut dem Sender, am Sonntag ein Heimspiel der Commanders zu besuchen.
Der Republikaner hatte sich bereits in der Vergangenheit in die Stadiondebatte eingeschaltet. So drohte er im Juli öffentlich damit, das Bauprojekt zu blockieren, sollte der Klub nicht zu seinem früheren, inzwischen als rassistisch kritisierten Namen "Redskins" zurückkehren. Das neue Stadion soll 2030 eröffnen und ist Teil eines der größten städtebaulichen Vorhaben in Washingtons Geschichte.
Shutdown-Chaos: Flugverkehr in den USA weiter beeinträchtigt
Der Haushaltsstreit in den USA hat auch am Samstag zu erheblichen Einschränkungen im Flugverkehr des Landes geführt. Am zweiten Tag in Folge mussten Fluggesellschaften auf Anordnung der Behörden zahlreiche Verbindungen streichen. Die Luftfahrtbehörde FAA wies die Fluggesellschaften an, am Samstag vier Prozent der Flüge an 40 großen Flughäfen zu streichen. Weil die staatlichen Fluglotsen und Sicherheitsmitarbeiter wegen des Shutdowns nicht bezahlt werden, kamen viele nicht zur Arbeit.
Aufgrund des geringeren Flugaufkommens am Wochenende fielen die Kürzungen jedoch geringer aus als am Freitag. So strichen beispielsweise United Airlines 168 Flüge nach 184 am Vortag und Southwest Airlines knapp 100 nach 120 am Freitag. Die Kürzungen sollen am Dienstag auf sechs Prozent und bis zum 14. November auf zehn Prozent steigen.
- Eigene Recherche
- Mit Material der Nachrichtenagenturen dpa, AFP und Reuters