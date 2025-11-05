Newsblog zur US-Politik "WAS ZUR HÖLLE????": Trump rastet online aus

Der US-Präsident rastet bei Truth Social aus. Die Trump-Regierung schiebt Migranten in ein berüchtigtes Hochsicherheitsgefängnis in Afrika ab. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Sonntag, 9. November

Trump wütet gegen Supreme Court

Auf seinem sozialen Netzwerk Truth Social hat US-Präsident Donald Trump eine Reihe von Posts abgesetzt, in denen er gegen den Obersten Gerichtshof der USA, den Supreme Court, wütet. Die neun Richter befassen sich aktuell mit der Frage, ob der US-Präsident ohne Zustimmung des Kongresses Zölle erlassen darf. Eine Entscheidung ist noch nicht gefallen. Allerdings hatten die Richter, auch die von Trump nominierten, dem Vertreter des US-Präsidenten bisher auffällig skeptische Fragen gestellt.

Trump schrieb unter anderem in einem Post: "Menschen, die gegen Zölle sind, sind TROTTEL!" Ob Zölle an sich sinnvoll oder zulässig sind, ist allerdings überhaupt nicht Teil der Frage, mit der sich die Richter auseinandersetzen. Trump schrieb in einem weiteren Post: "Das ist alles lächerlich! (...) Unternehmen kommen in die USA NUR WEGEN DER ZÖLLE. HAT MAN DEM SUPREME COURT NICHT DAVON ERZÄHLT??? WAS ZUR HÖLLE IST HIER LOS???Präsident DJT (sic!)"

Nach Trump Deal: Zwergstaat sperrt abgeschobene Migranten ein

Die Trump-Regierung lässt Migranten in den afrikanischen Zwergstaat Eswatini abschieben. Die letzte absolute Monarchie auf dem afrikanischen Kontinent hat sich bereit erklärt, bis zu 160 aus den USA abgeschobene Migranten aufzunehmen – und erhält im Gegenzug 5,1 Millionen Dollar (rund 4,4 Millionen Euro) zur Sicherung seiner Grenzen. Die abgeschobenen Migranten – darunter Staatsbürger aus Vietnam, Jamaika und Kuba – werden in dem berüchtigten Hochsicherheitsgefängnis Matsapha ohne Anklage und ohne Zugang zu Anwälten eingesperrt, wie eine Recherche der Nachrichtenagentur AFP ergaben.