Newsblog zur US-Politik Elite-Uni knickt vor Trump ein
Die Cornell Universität kauft Forschungsgelder frei. Der US-Außenminister nennt seinen Favoriten für die US-Wahl 2028. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Inhaltsverzeichnis
- Elite-Uni knickt vor Trump ein
- Rubio wünscht sich offenbar Vance als Kandidaten für 2028
- Verdächtiges Paket auf US-Regierungsflugplatz: Mehrere Menschen medizinisch betreut
- US-Militär beschießt Schiff in der Karibik
- Amerikanische Bomber fliegen an Venezuelas Küste entlang
- Nur männlich oder weiblich im Pass – Gericht stärkt Trump
Freitag, 7. November
Elite-Uni knickt vor Trump ein
Die Cornell University hat sich mit der Regierung von Donald Trump auf eine Zahlung von insgesamt 60 Millionen Dollar geeinigt. Wie "Washington Post" und "CNN" berichten, wird die Ivy-League-Hochschule 30 Millionen Dollar an die Bundesregierung zahlen und weitere 30 Millionen in landwirtschaftliche Forschung investieren. Im Gegenzug werden alle Untersuchungen der Bundesregierung eingestellt und zuvor blockierte Fördergelder in Höhe von rund 250 Millionen Dollar fließen wieder.
Universitätspräsident Michael I. Kotlikoff betonte, die Vereinbarung sichere Cornells akademische Unabhängigkeit. Die Hochschule dürfe weiterhin selbst bestimmen, wen sie aufnimmt, einstellt und welche Inhalte sie lehrt. Zugleich verpflichtet sie sich, bestimmte anonymisierte Daten zu Studienzulassungen und zum Campusklima zu teilen – ein Zugeständnis an die Regierung, die den Universitäten mangelnde Transparenz vorwirft.
Das Weiße Haus sprach von einem "großen Sieg für amerikanische Studenten". Cornell ist bereits die vierte Eliteuniversität, die ein solches Abkommen mit der Trump-Regierung eingeht. Washington drängt seit Monaten auf strengere Regeln für Hochschulen, die Bundesmittel erhalten.
Verdächtiges Paket auf Trumps Flugplatz gefunden
Für seine Reisen im In- und Ausland fliegt der US-Präsident häufig von einem Flugplatz in Maryland ab. Dieser musste nun teilweise wegen eines Vorfalls evakuiert werden. Mehr dazu lesen Sie hier.
Rubio wünscht sich offenbar Vance als Kandidaten für 2028
US-Außenminister Marco Rubio sieht in US-Vizepräsident JD Vance offenbar den am besten geeigneten republikanischen Kandidaten für die Präsidentschaftswahl in den USA im Jahr 2028. Das berichtet "Politico" und beruft sich dabei auf zwei Personen aus dem Umfeld der Regierung, die namentlich nicht genannt werden. Sollte Vance kandidieren, werde Rubio ihn unterstützen, habe der US-Außenminister demnach gesagt.
"Politico" zufolge seien die Äußerungen bezeichnend dafür, wie einige Republikaner bereits einen Machtkampf um die Nachfolge des US-Präsidenten Donald Trump durchspielen. Letzterer hatte im Sommer bereits selbst mitgeteilt, dass er Vance für einen geeigneten Nachfolger halte.
Verdächtiges Paket auf US-Regierungsflugplatz: Mehrere Menschen medizinisch betreut
Auf dem von der US-Präsidentenmaschine Air Force One genutzten Militärflugplatz Joint Base Andrews bei Washington sind nach einem Zwischenfall mit einem verdächtigen Paket mehrere Menschen ärztlich behandelt worden. Der Vorfall habe sich am Donnerstag beim Öffnen des Pakets ereignet, erklärte die von Luftwaffe und Marine genutzte Joint Base Andrews.
Das Nachrichtenportal Axios berichtete unter Berufung auf einen Militärsprecher, dass "mehrere Personen" sich unwohl gefühlt hätten, medizinisch betreut und später entlassen worden seien. Der Nachrichtensender CNN meldete unter Berufung auf eine Erklärung des Militärs, an den Ort des Geschehens seien Ersthelfer geschickt worden, diese hätten "keine unmittelbare Gefahr festgestellt". Daraufhin hätten sich Sonderermittler an die Arbeit begeben.
Unter Berufung auf Militärkreise berichtete CNN weiter, in dem Paket hätten sich ein "unbekanntes" weißes Pulver sowie "politisches Propagandamaterial" befunden.
Interview mit dem Biografen von Milliardär Alex Karp: "Er war wütend, ungeheuer wütend"
Mit Palantir kontrolliert Alex Karp einen der mächtigsten Softwarekonzerne – und einen der umstrittensten. US-Autor Michael Steinberger erklärt, ob und wie Palantir einen Überwachungsstaat ermöglichen könnte. Gerade in Zeiten eines Donald Trump. Lesen Sie hier das gesamte t-online-Interview.
Trump will Abkommen über Beziehungen zu Israel ausweiten
Während im Libanon die Furcht vor einer neuen Eskalation des Konflikts zwischen Israel und der Hisbollah umgeht, bemühen sich die USA um eine Stabilisierung der Sicherheitslage im gesamten Nahen Osten. Den sogenannten Abraham-Abkommen für eine Normalisierung der diplomatischen Beziehungen zwischen Israel und mehreren arabischen Staaten schließt sich US-Präsident Donald Trump zufolge nun auch das muslimisch geprägte Kasachstan an. Kurz zuvor hob der UN-Sicherheitsrat die Sanktionen gegen Syriens Übergangspräsidenten Ahmed al-Scharaa auf, bevor dieser am Montag von Trump im Weißen Haus empfangen wird.
US-Militär beschießt Schiff in der Karibik
Das US-Militär hat am Donnerstag ein Schiff in der Karibik angegriffen und dabei drei Menschen getötet, wie Verteidigungsminister Pete Hegseth mitteilte.
"Heute hat das Kriegsministerium auf Anweisung von Präsident Trump einen tödlichen Schlag gegen ein Schiff ausgeführt, das von einer als Terrororganisation eingestuften Gruppe betrieben wurde", schrieb Hegseth auf der Plattform X. "Das Schiff war in den Drogenhandel in der Karibik verwickelt und wurde in internationalen Gewässern getroffen." Hegseth fügte hinzu, dass keine US-Soldaten bei dem Einsatz verletzt wurden.
Nach Angaben Washingtons hat das US-Militär bislang 70 Menschen bei 17 Angriffen getötet, in deren Verlauf 18 Boote zerstört wurden – Teil einer Kampagne, die darauf abzielt, den Drogenschmuggel in die Vereinigten Staaten einzudämmen.
Amerikanische Bomber fliegen an Venezuelas Küste entlang
Am Donnerstag sind zwei US-B-52-Bomber vor der Küste Venezuelas entlang geflogen. Wie auf dem Portal "Flightradar24" zu sehen war, flogen die beiden Flugzeuge parallel zur venezolanischen Küste, kreisten dann nordöstlich von Caracas, ehe sie entlang der Küste zurückflogen, nach Norden abdrehten und weiter aufs Meer hinausflogen. Es ist mindestens das vierte Mal seit Mitte Oktober, dass US-Militärflugzeuge in der Nähe von Venezuela flogen.
- Eigene Recherche
- Mit Material der Nachrichtenagenturen dpa, AFP und Reuters