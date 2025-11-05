Newsblog zur US-Politik Elite-Uni knickt vor Trump ein

Donald Trump: Der US-Präsident setzt die größten Universitäten des Landes unter Druck.

Die Cornell Universität kauft Forschungsgelder frei. Der US-Außenminister nennt seinen Favoriten für die US-Wahl 2028. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Freitag, 7. November

Elite-Uni knickt vor Trump ein

Die Cornell University hat sich mit der Regierung von Donald Trump auf eine Zahlung von insgesamt 60 Millionen Dollar geeinigt. Wie "Washington Post" und "CNN" berichten, wird die Ivy-League-Hochschule 30 Millionen Dollar an die Bundesregierung zahlen und weitere 30 Millionen in landwirtschaftliche Forschung investieren. Im Gegenzug werden alle Untersuchungen der Bundesregierung eingestellt und zuvor blockierte Fördergelder in Höhe von rund 250 Millionen Dollar fließen wieder.

Universitätspräsident Michael I. Kotlikoff betonte, die Vereinbarung sichere Cornells akademische Unabhängigkeit. Die Hochschule dürfe weiterhin selbst bestimmen, wen sie aufnimmt, einstellt und welche Inhalte sie lehrt. Zugleich verpflichtet sie sich, bestimmte anonymisierte Daten zu Studienzulassungen und zum Campusklima zu teilen – ein Zugeständnis an die Regierung, die den Universitäten mangelnde Transparenz vorwirft.

Das Weiße Haus sprach von einem "großen Sieg für amerikanische Studenten". Cornell ist bereits die vierte Eliteuniversität, die ein solches Abkommen mit der Trump-Regierung eingeht. Washington drängt seit Monaten auf strengere Regeln für Hochschulen, die Bundesmittel erhalten.

Verdächtiges Paket auf Trumps Flugplatz gefunden

Für seine Reisen im In- und Ausland fliegt der US-Präsident häufig von einem Flugplatz in Maryland ab. Dieser musste nun teilweise wegen eines Vorfalls evakuiert werden. Mehr dazu lesen Sie hier.

US-Außenminister Marco Rubio sieht in US-Vizepräsident JD Vance offenbar den am besten geeigneten republikanischen Kandidaten für die Präsidentschaftswahl in den USA im Jahr 2028. Das berichtet "Politico" und beruft sich dabei auf zwei Personen aus dem Umfeld der Regierung, die namentlich nicht genannt werden. Sollte Vance kandidieren, werde Rubio ihn unterstützen, habe der US-Außenminister demnach gesagt.

"Politico" zufolge seien die Äußerungen bezeichnend dafür, wie einige Republikaner bereits einen Machtkampf um die Nachfolge des US-Präsidenten Donald Trump durchspielen. Letzterer hatte im Sommer bereits selbst mitgeteilt, dass er Vance für einen geeigneten Nachfolger halte.

