Newsblog zur US-Politik Newsom: "So geht man mit einem Tyrannen um"
Das größte Kriegsschiff der Welt liegt nun vor Venezuela. Hunderte demonstrieren gegen Bauprojekt von Trump-Schwiegersohn. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Inhaltsverzeichnis
- Oberstes US-Gericht erlaubt weitere Kürzung von Lebensmittelhilfen
- Kaliforniens Gouverneur: "Trump ist nur vorübergehend"
- Hunderte demonstrieren gegen Bauprojekt von Trump-Schwiegersohn
- US-Flugzeugträger "Gerald R. Ford" erreicht Lateinamerika
- Trump lobt Shutdown-Einigung – nächster Schritt steht fest
- Shutdown-Ende wahrscheinlicher: US-Senat beschließt Haushalt
- Trump zieht im Fall Carroll vor den Supreme Court
Embed
Mittwoch, 12. November
Oppositionelle US-Abgeordnete krtisiert unhaltbare Zustände in Migrantenlager
Die oppositionelle Abgeordnete im US-Repräsentantenhaus Veronica Escobar wirft der Regierung von Präsident Donald Trump unmenschliche Zustände im größten Lager der USA für Migranten vor. In einem Brief an Heimatschutzministerin Kristi Noem beklagte die Demokratin auf Grundlage von Aussagen von Insassen ungenießbares Trinkwasser, verdorbenes Essen und eine unzureichende medizinische Versorgung in dem Lager in El Paso im Bundesstaat Texas. Die Lage habe sich seit früheren Beschwerden nicht gebessert. Das Heimatschutzministerium hatte im September die Vorwürfe zurückgewiesen und erklärt, alle Insassen erhielten angemessene Mahlzeiten und medizinische Behandlung.
Escobar zufolge haben sich die Bedingungen in dem "Camp East Montana" genannten Zeltlager seit dessen Eröffnung im August nicht verbessert. Das 1,2 Milliarden Dollar teure Lager befindet sich auf dem Gelände des Militärstützpunkts Fort Bliss und soll bis zu 5000 in Zelten untergebrachte Menschen aufnehmen. Das Lager ist Teil der von Präsident Trump verschärften Einwanderungspolitik und steht im Zentrum der Kritik von demokratischen Abgeordneten und Bürgerrechtsorganisationen. Trump hat Abschiebungen von Migranten in noch nie dagewesenen Dimensionen angekündigt.
Oberstes US-Gericht erlaubt weitere Kürzung von Lebensmittelhilfen
Der Oberste Gerichtshof der USA hat der Regierung von Präsident Donald Trump am Dienstag gestattet, die Auszahlung von Lebensmittelhilfen für 42 Millionen Amerikaner mit geringem Einkommen weiterhin auszusetzen. Mit ihrer Entscheidung verlängerten die Richter die Aussetzung eines früheren Gerichtsurteils, das die Regierung zur vollständigen Finanzierung des Programms verpflichtet hätte. Die Kürzung um rund vier Milliarden Dollar findet im Zuge des Haushaltsstreits und des daraus resultierenden "Government Shutdown" statt. Die Entscheidung des Gerichts dürfte jedoch nur von kurzer Dauer sein, da der US-Senat bereits einem Kompromiss zur Beendigung des Regierungsstillstands zugestimmt hat.
Das Ernährungshilfeprogramm Snap, besser bekannt als "Food Stamps" (Lebensmittelmarken), ist eine der wichtigsten Sozialleistungen in den USA. Die Zahlungen waren Anfang des Monats zum ersten Mal in der 60-jährigen Geschichte des Programms ausgesetzt worden. Empfänger der Hilfen waren daraufhin gezwungen, sich an überlastete Tafeln zu wenden oder auf Medikamente zu verzichten, um über die Runden zu kommen.
Insider: US-Behörde will Anti-Diskriminierungsgesetz abschwächen
Eine US-Verbraucherschutzbehörde plant Insidern zufolge, ein zentrales Gesetz gegen die Diskriminierung bei der Kreditvergabe abzuschwächen. Die Verbraucherschutzbehörde für Finanzprodukte (CFPB) wolle in den kommenden Tagen einen entsprechenden Vorschlag vorlegen, sagten zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen am Dienstag. Die Änderungen am Gesetz zur Chancengleichheit bei der Kreditvergabe (ECOA) von 1974 folgen auf eine Anordnung von US-Präsident Donald Trump vom April. Darin wies er die Bundesbehörden an, aus seiner Sicht wirtschaftsfeindliche Vorschriften zurückzunehmen.
Kern der geplanten Änderung ist die sogenannte "Disparate Impact"-Doktrin. Diese Rechtsauffassung ermöglicht es, gegen Geschäftspraktiken vorzugehen, die zwar auf dem Papier neutral sind, in der Praxis jedoch Minderheiten wie Schwarze oder Bürger lateinamerikanischer Herkunft benachteiligen. Ein Beispiel wäre eine Bank, die eine Mindestkreditsumme festlegt. Auch wenn dies nicht die Absicht ist, könnte eine solche Regelung überproportional viele Antragsteller aus einkommensschwächeren Stadtteilen ausschließen, in denen oft mehrheitlich Minderheiten leben. Die US-Regierung nutzt diese Regelung seit Jahrzehnten, um gegen Diskriminierung etwa aufgrund von Hautfarbe oder Geschlecht vorzugehen. Die Trump-Regierung argumentiert, die Vorschrift belaste Unternehmen auf unfaire Weise. Verbraucherschützer und Demokraten sehen darin jedoch einen Schutz gegen strukturelle Benachteiligung.
Frankreich wirft USA Völkerrechtsbruch in der Karibik vor
Frankreich hat die US-Militäroperationen in der Karibik als völkerrechtswidrig kritisiert. Die Einsätze würden mit Sorge beobachtet, sagte Außenminister Jean-Noel Barrot am Dienstag am Rande des G7-Außenministertreffens in Niagara-on-the-Lake in Kanada. In den französischen Überseegebieten in der Region lebten mehr als eine Million französische Staatsbürger. Diese könnten von einer Instabilität betroffen sein, die durch eine Eskalation der Lage entstehen könnte.
Dem US-Militär zufolge wurden bislang mindestens 19 Angriffe auf mutmaßliche Drogenschiffe in der Karibik und vor der Pazifikküste Lateinamerikas ausgeführt, wobei mindestens 76 Menschen getötet wurden. US-Vertreter bestätigten am Dienstag die Verlegung des Flugzeugträgers "Gerald Ford" in die Region. Dort befinden sich bereits acht Kriegsschiffe, ein Atom-U-Boot und F-35-Kampfflugzeuge. Der venezolanische Präsident wirft den USA vor, mit dem Aufmarsch seinen Sturz herbeiführen zu wollen.
Kaliforniens Gouverneur: "Trump ist nur vorübergehend"
Der kalifornische Gouverneur Gavin Newsom hat auf der Weltklimakonferenz Menschen in aller Welt aufgefordert, sich nicht von US-Präsident Donald Trump einschüchtern zu lassen. "Trump ist nur vorübergehend. Und ich hoffe, dass die Menschen weltweit sich daran erinnern", sagte der demokratische Politiker im brasilianischen Belém. Trump sei rücksichtslos, chaotisch und launisch. "Aber die Menschen müssen sich wehren. Man muss sich gegen einen Tyrannen wehren. So geht man mit einem Tyrannen um."
Die USA sind unter Trump aus dem Pariser Klimaabkommen ausgestiegen und bei der Klimakonferenz nicht mehr dabei. Newsom appellierte an Staaten in aller Welt, sich nicht von Druck der Trump-Regierung von ihrem Kurs beim Klimaschutz abbringen zu lassen. Auch Kalifornien will - wie auch andere US-Bundesstaaten und Städte an Klimazielen festhalten.
Kalifornien ist Teil der sogenannten Under2Coalition, in der sich Bundesstaaten und Regionen zusammengeschlossen haben - nicht nur aus den USA, sondern auch international, so gehört aus Deutschland etwa auch Baden-Württemberg dazu. Die Mitglieder bekennen sich zu ehrgeizigen Klimazielen, im Fall der US-Bundesstaaten setzen sie sich damit dem Rückzug der Trump-Regierung aus der Klimapolitik entgegen.
Behörden in Panama stellen Boot mit Tonnen von Kokain an Bord sicher
Die Behörden in Panama haben ein Boot mit mehreren Tonnen Kokain an Bord aufgehalten, das auf dem Weg in die USA war. Bei dem Einsatz am Montag seien etwa zwölf Tonnen der Droge sichergestellt und zehn Menschen festgenommen worden, erklärte der Staatsanwalt Julio Villareal am Dienstag. Es handele sich um einen der größten Drogenfunde in panamaischen Gewässern jemals. Unter den Festgenommenen befänden sich Staatsangehörige aus Venezuela, Ecuador und Nicaragua, teilte Villareal mit. Das Boot war ihm zufolge in Kolumbien gestartet.
Panama ist ein wichtiger Umschlagplatz für Kokain aus Südamerika, vor allem aus Kolumbien, das von dort in die USA weiter geschmuggelt wird. Im Jahr 2023 stellten die Behörden in Panama insgesamt 119 Tonnen Drogen sicher.
Zuletzt hatten lateinamerikanische Staaten sich zunehmend bemüht, ihre Anstrengungen in der Bekämpfung des Drogenhandels zu demonstrieren. Seit Wochen attackiert die US-Armee angebliche Drogenschmuggler-Boote in der Karibik. Bislang wurden bei mindestens 20 US-Angriffen in internationalen Gewässern nach US-Angaben mindestens 76 Menschen getötet.
Hunderte demonstrieren gegen Bauprojekt von Trump-Schwiegersohn
In Belgrad haben hunderte Menschen gegen den Abriss des einstigen Armee-Hauptquartiers zugunsten eines vom Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump vorangetriebenen Luxus-Hotelprojekts protestiert. Die Ganze Geschichte lesen Sie hier.
- Eigene Recherche
- Mit Material der Nachrichtenagenturen dpa, AFP und Reuters