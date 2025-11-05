Insider: US-Behörde will Anti-Diskriminierungsgesetz abschwächen

Eine US-Verbraucherschutzbehörde plant Insidern zufolge, ein zentrales Gesetz gegen die Diskriminierung bei der Kreditvergabe abzuschwächen. Die Verbraucherschutzbehörde für Finanzprodukte (CFPB) wolle in den kommenden Tagen einen entsprechenden Vorschlag vorlegen, sagten zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen am Dienstag. Die Änderungen am Gesetz zur Chancengleichheit bei der Kreditvergabe (ECOA) von 1974 folgen auf eine Anordnung von US-Präsident Donald Trump vom April. Darin wies er die Bundesbehörden an, aus seiner Sicht wirtschaftsfeindliche Vorschriften zurückzunehmen.

Kern der geplanten Änderung ist die sogenannte "Disparate Impact"-Doktrin. Diese Rechtsauffassung ermöglicht es, gegen Geschäftspraktiken vorzugehen, die zwar auf dem Papier neutral sind, in der Praxis jedoch Minderheiten wie Schwarze oder Bürger lateinamerikanischer Herkunft benachteiligen. Ein Beispiel wäre eine Bank, die eine Mindestkreditsumme festlegt. Auch wenn dies nicht die Absicht ist, könnte eine solche Regelung überproportional viele Antragsteller aus einkommensschwächeren Stadtteilen ausschließen, in denen oft mehrheitlich Minderheiten leben. Die US-Regierung nutzt diese Regelung seit Jahrzehnten, um gegen Diskriminierung etwa aufgrund von Hautfarbe oder Geschlecht vorzugehen. Die Trump-Regierung argumentiert, die Vorschrift belaste Unternehmen auf unfaire Weise. Verbraucherschützer und Demokraten sehen darin jedoch einen Schutz gegen strukturelle Benachteiligung.

Frankreich wirft USA Völkerrechtsbruch in der Karibik vor

Frankreich hat die US-Militäroperationen in der Karibik als völkerrechtswidrig kritisiert. Die Einsätze würden mit Sorge beobachtet, sagte Außenminister Jean-Noel Barrot am Dienstag am Rande des G7-Außenministertreffens in Niagara-on-the-Lake in Kanada. In den französischen Überseegebieten in der Region lebten mehr als eine Million französische Staatsbürger. Diese könnten von einer Instabilität betroffen sein, die durch eine Eskalation der Lage entstehen könnte.

Dem US-Militär zufolge wurden bislang mindestens 19 Angriffe auf mutmaßliche Drogenschiffe in der Karibik und vor der Pazifikküste Lateinamerikas ausgeführt, wobei mindestens 76 Menschen getötet wurden. US-Vertreter bestätigten am Dienstag die Verlegung des Flugzeugträgers "Gerald Ford" in die Region. Dort befinden sich bereits acht Kriegsschiffe, ein Atom-U-Boot und F-35-Kampfflugzeuge. Der venezolanische Präsident wirft den USA vor, mit dem Aufmarsch seinen Sturz herbeiführen zu wollen.

Kaliforniens Gouverneur: "Trump ist nur vorübergehend"

Der kalifornische Gouverneur Gavin Newsom hat auf der Weltklimakonferenz Menschen in aller Welt aufgefordert, sich nicht von US-Präsident Donald Trump einschüchtern zu lassen. "Trump ist nur vorübergehend. Und ich hoffe, dass die Menschen weltweit sich daran erinnern", sagte der demokratische Politiker im brasilianischen Belém. Trump sei rücksichtslos, chaotisch und launisch. "Aber die Menschen müssen sich wehren. Man muss sich gegen einen Tyrannen wehren. So geht man mit einem Tyrannen um."

Die USA sind unter Trump aus dem Pariser Klimaabkommen ausgestiegen und bei der Klimakonferenz nicht mehr dabei. Newsom appellierte an Staaten in aller Welt, sich nicht von Druck der Trump-Regierung von ihrem Kurs beim Klimaschutz abbringen zu lassen. Auch Kalifornien will - wie auch andere US-Bundesstaaten und Städte an Klimazielen festhalten.