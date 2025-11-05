Newsblog zur US-Politik Newsom: "So geht man mit einem Tyrannen um"
Das größte Kriegsschiff der Welt liegt nun vor Venezuela. Hunderte demonstrieren gegen Bauprojekt von Trump-Schwiegersohn. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Mittwoch, 12. November
Kaliforniens Gouverneur: "Trump ist nur vorübergehend"
Der kalifornische Gouverneur Gavin Newsom hat auf der Weltklimakonferenz Menschen in aller Welt aufgefordert, sich nicht von US-Präsident Donald Trump einschüchtern zu lassen. "Trump ist nur vorübergehend. Und ich hoffe, dass die Menschen weltweit sich daran erinnern", sagte der demokratische Politiker im brasilianischen Belém. Trump sei rücksichtslos, chaotisch und launisch. "Aber die Menschen müssen sich wehren. Man muss sich gegen einen Tyrannen wehren. So geht man mit einem Tyrannen um."
Die USA sind unter Trump aus dem Pariser Klimaabkommen ausgestiegen und bei der Klimakonferenz nicht mehr dabei. Newsom appellierte an Staaten in aller Welt, sich nicht von Druck der Trump-Regierung von ihrem Kurs beim Klimaschutz abbringen zu lassen. Auch Kalifornien will - wie auch andere US-Bundesstaaten und Städte an Klimazielen festhalten.
Kalifornien ist Teil der sogenannten Under2Coalition, in der sich Bundesstaaten und Regionen zusammengeschlossen haben - nicht nur aus den USA, sondern auch international, so gehört aus Deutschland etwa auch Baden-Württemberg dazu. Die Mitglieder bekennen sich zu ehrgeizigen Klimazielen, im Fall der US-Bundesstaaten setzen sie sich damit dem Rückzug der Trump-Regierung aus der Klimapolitik entgegen.
Behörden in Panama stellen Boot mit Tonnen von Kokain an Bord sicher
Die Behörden in Panama haben ein Boot mit mehreren Tonnen Kokain an Bord aufgehalten, das auf dem Weg in die USA war. Bei dem Einsatz am Montag seien etwa zwölf Tonnen der Droge sichergestellt und zehn Menschen festgenommen worden, erklärte der Staatsanwalt Julio Villareal am Dienstag. Es handele sich um einen der größten Drogenfunde in panamaischen Gewässern jemals. Unter den Festgenommenen befänden sich Staatsangehörige aus Venezuela, Ecuador und Nicaragua, teilte Villareal mit. Das Boot war ihm zufolge in Kolumbien gestartet.
Panama ist ein wichtiger Umschlagplatz für Kokain aus Südamerika, vor allem aus Kolumbien, das von dort in die USA weiter geschmuggelt wird. Im Jahr 2023 stellten die Behörden in Panama insgesamt 119 Tonnen Drogen sicher.
Zuletzt hatten lateinamerikanische Staaten sich zunehmend bemüht, ihre Anstrengungen in der Bekämpfung des Drogenhandels zu demonstrieren. Seit Wochen attackiert die US-Armee angebliche Drogenschmuggler-Boote in der Karibik. Bislang wurden bei mindestens 20 US-Angriffen in internationalen Gewässern nach US-Angaben mindestens 76 Menschen getötet.
Hunderte demonstrieren gegen Bauprojekt von Trump-Schwiegersohn
In Belgrad haben hunderte Menschen gegen den Abriss des einstigen Armee-Hauptquartiers zugunsten eines vom Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump vorangetriebenen Luxus-Hotelprojekts protestiert. Die Ganze Geschichte lesen Sie hier.
Dienstag, 11. November
US-Flugzeugträger "Gerald R. Ford" erreicht Lateinamerika
Fast drei Wochen nach seiner Entsendung durch US-Präsident Donald Trump hat der US-Flugzeugträger "USS Gerald R. Ford" Lateinamerika erreicht. Das Süd-Kommando der US-Seestreitkräfte (Southcom) erklärte am Dienstag, der Flugzeugträger sei in Begleitung dreier Zerstörer in seinem Einsatzgebiet angekommen, das Lateinamerika und die Karibik umfasst. Zuvor hatte die venezolanische Regierung vor dem Hintergrund der erhöhten US-Militärpräsenz in der Region eine landesweite Verstärkung des Militärs angekündigt.
Die "USS Gerald R. Ford", der größte Flugzeugträger der Welt, werde "die Fähigkeit der USA stärken, illegale Akteure und Aktivitäten, die die Sicherheit und den Wohlstand der Vereinigten Staaten und unsere Sicherheit in der westlichen Hemisphäre gefährden, aufzuspüren, zu überwachen und zu unterbinden", erklärte Pentagon-Sprecher Sean Parnell. Ziel sei es, "transnationale kriminelle Organisationen zu zerschlagen und sich dem Narkoterrorismus zu widersetzen", erklärte Southcom.
Trump hatte in den vergangenen Wochen mehrere Kriegsschiffe und Kampfflugzeuge in die Karibik entsandt. Anfang September begann die US-Armee mit Angriffen auf angebliche Drogenschmuggler-Boote in der Karibik, später wurden auch Boote im östlichen Pazifik attackiert. Bislang wurden bei mindestens 20 US-Angriffen in internationalen Gewässern nach US-Angaben mindestens 76 Menschen getötet. Die USA haben bislang keine Beweise dafür vorgelegt, dass die angegriffenen Boote tatsächlich Drogen beförderten.
Insider: Schweiz und USA kurz vor Zoll-Abkommen
Die USA und die Schweiz stehen Insiderangaben zufolge vor einem Abkommen zur Senkung von Zöllen. Eine Einigung könnte bereits am Donnerstag oder Freitag dieser Woche erzielt werden, sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Person aus der Schweiz der Nachrichtenagentur Reuters am Dienstag. Demnach könnten die Zölle auf 15 von derzeit 39 Prozent sinken. Die Vereinbarung sei jedoch erst dann sicher, wenn US-Präsident Donald Trump seine Zustimmung gegeben habe, hieß es weiter. Womöglich werde der Deal auch Anfang kommender Woche besiegelt.
Trump lobt Shutdown-Einigung – nächster Schritt steht fest
Der US-Senat hat den Weg für ein Ende der längsten Haushaltssperre in der Geschichte der USA freigemacht. Die Vorlage geht nun an das von den Republikanern kontrollierte Repräsentantenhaus und muss anschließend von Präsident Donald Trump unterzeichnet werden. Trump nannte die Einigung "sehr gut".
Der Präsident des Repräsentantenhauses, der Republikaner Mike Johnson, will seine Kammer bereits am Mittwoch über die Vorlage des Senats abstimmen lassen. Er habe das Repräsentantenhaus bereits darüber informiert, dass alle Abgeordneten nach Washington zurückkehren müssten, sagte Johnson. "Ich möchte, dass wir bereits am Mittwoch darüber abstimmen. Das wäre der schnellste Weg, um es zu bearbeiten, wenn der Senat seine Arbeit macht", sagte Johnson dem Sender Fox Business. "Ich denke, wir werden es im Repräsentantenhaus verabschieden und dem Präsidenten zur Unterzeichnung vorlegen."
