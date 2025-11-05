Newsblog zur US-Politik Supreme Court stärkt Trump – Nur männlich oder weiblich im Pass
Donald Trump betont, dass es nur zwei Geschlechter gibt: männlich und weiblich. Das höchste US-Gericht bestärkt seine Politik gegen Transgender. Alle Entwicklungen im Newsblog.
- Amerikanische Bomber fliegen an Venezuelas Küste entlang
- Nur männlich oder weiblich im Pass – Gericht stärkt Trump
- Trump zeigt sich offen für Gespräche mit Iran über Aufhebung von Sanktionen
- Freispruch für den "Sandwich-Mann"
- Trump: Preise für Abnehmspritzen sollen sinken
- Republikaner wollen Anti-Mamdani Gesetz im Kongress verabschieden
- Nancy Pelosi verkündet Rückzug
- Trump will Musk-Vertrauten Isaacman nun doch als Nasa-Chef
Freitag, 7. November
US-Militär beschießt Schiff in der Karibik
Das US-Militär hat am Donnerstag ein Schiff in der Karibik angegriffen und dabei drei Menschen getötet, wie Verteidigungsminister Pete Hegseth mitteilte.
"Heute hat das Kriegsministerium auf Anweisung von Präsident Trump einen tödlichen Schlag gegen ein Schiff ausgeführt, das von einer als Terrororganisation eingestuften Gruppe betrieben wurde", schrieb Hegseth auf X. "Das Schiff war in den Drogenhandel in der Karibik verwickelt und wurde in internationalen Gewässern getroffen." Hegseth fügte hinzu, dass keine US-Soldaten bei dem Einsatz verletzt wurden.
Nach Angaben Washingtons hat das US-Militär bislang 70 Menschen bei 17 Angriffen getötet, in deren Verlauf 18 Boote zerstört wurden – Teil einer Kampagne, die darauf abzielt, den Drogenschmuggel in die Vereinigten Staaten einzudämmen.
Amerikanische Bomber fliegen an Venezuelas Küste entlang
Am Donnerstag sind zwei US-B-52-Bomber vor der Küste Venezuelas entlang geflogen. Wie auf dem Flugverkehr-Trackingportal Flightradar24 zu sehen war, flogen die beiden Flugzeuge parallel zur venezolanischen Küste, kreisten dann nordöstlich von Caracas, ehe sie entlang der Küste zurückflogen, nach Norden abdrehten und weiter aufs Meer hinausflogen. Es ist mindestens das vierte Mal seit Mitte Oktober, dass US-Militärflugzeuge in der Nähe von Venezuela flogen.
Die USA haben acht Kriegsschiffe und mehrere Kampfflugzeuge in die Karibik entsandt. Ziel des massiven US-Militäreinsatzes ist laut Präsident Donald Trump die Bekämpfung des Drogenschmuggels. Der US-Präsident wirft Venezuelas linksgerichtetem Staatschef Nicolás Maduro vor, Drogenbanden zu kontrollieren. Die venezolanische Führung weist dies zurück und beschuldigt ihrerseits die USA, die Regierung in Caracas stürzen zu wollen.
Keine Mitsprache des Kongresses bei Angriff auf Venezuela
Die Republikaner im US-Senat haben ein Mitspracherecht des Kongresses bei der Entscheidung über einen Angriff auf Venezuela verhindert. Eine entsprechende Resolution wurde am Donnerstag (Ortszeit) mit 51 zu 49 Stimmen blockiert. Tags zuvor hatten Regierungsvertreter noch erklärt, Washington plane derzeit keine Angriffe auf venezolanisches Territorium. Hintergrund der Resolution sind wochenlange US-Militärschläge gegen Boote vor der Küste Venezuelas. Dabei wurden seit Anfang September nach Angaben der US-Regierung mehr als 65 Menschen getötet.
Nur männlich oder weiblich im Pass – Gericht stärkt Trump
US-Präsident Donald Trump hat vor dem höchsten US-Gericht einen Zwischenerfolg bei seiner Anti-Transgender-Politik errungen. Der Supreme Court hob eine Blockade untergeordneter Gerichte auf, womit der Trump-Regierung untersagt wurde, in US-Pässen nur die Geschlechter männlich und weiblich zuzulassen.
Trump hatte damals versucht, zu erreichen, dass man das Geschlecht angeben muss, das einem bei Geburt zugeschrieben wurde. Transmenschen identifizieren sich jedoch nicht mit diesem Geschlecht. Das oberste Gericht verwies den Fall an die untere Instanz zurück. Damit ist der Fall noch nicht abgeschlossen.
Vor einigen Jahren war in den USA das Kürzel X im Pass eingeführt worden, damit Menschen, die sich weder als weiblich noch als männlich definieren, eine weitere Option hatten.
Trump zeigt sich offen für Gespräche mit Iran über Aufhebung von Sanktionen
Der Iran hat nach den Worten von US-Präsident Donald Trump um die Aufhebung von schweren US-Sanktionen gegen Teheran gebeten. "Offen gesagt hat der Iran gefragt, ob die Sanktionen aufgehoben werden könnten", sagte Trump am Donnerstag (Ortszeit). "Ich bin offen dafür, mir das anzuhören, und wir werden sehen, was passiert, aber ich wäre dafür offen."
Trump: Internationale Truppe wird "sehr bald" nach Gaza entsandt
Eine von den USA koordinierte internationale Stabilisierungstruppe wird nach der Einschätzung von US-Präsident Donald Trump "sehr bald" in den Gazastreifen entsandt. "Es wird sehr bald soweit sein", sagte Trump am Donnerstag (Ortszeit) im Weißen Haus. Die Truppe wird wahrscheinlich Militärvertreter aus Ägypten, Katar, der Türkei und den Vereinigten Arabischen Emiraten umfassen.
Freispruch für den "Sandwich-Mann"
Freispruch für den "Sandwich-Mann": In Washington musste sich der frühere Ministeriumsmitarbeiter Sean Dunn vor Gericht verantworten, weil er ein Sandwich auf Grenzschutzbeamte geschleudert hatte. "Nicht schuldig", lautete am Donnerstag das Urteil der Jury. Es fiel nach Angaben von US-Medien nach insgesamt siebenstündigen Beratungen über zwei Tage. Die Staatsanwaltschaft hatte Dunn Körperverletzung vorgeworfen. Die Geschworenen überzeugte dies jedoch nicht. Hier lesen Sie mehr.
Trump: Preise für Abnehmspritzen sollen sinken
US-Präsident Donald Trump will die Preise in den USA für die Abnehmspritzen Wegovy und Zepbound senken. Er schloss dazu eine Vereinbarung mit den Pharmakonzernen Eli Lilly und Novo Nordisk. Ob das Ganze Auswirkungen auf die Preisgestaltung für Abnehmmittel in Europa hat, ist unklar. Die Vereinbarung soll laut Trump Schluss mit überhöhten US-Medikamentenpreisen machen. Pharmafirmen würden in den USA deutlich höhere Preise verlangen als in Europa oder Asien. Tatsächlich gelten die USA bei vielen Medikamenten als einer der teuersten Märkte.
Die Medikamente, die unter anderem den Appetit regulieren und in Studien zu deutlichen Gewichtsverlusten führten, waren zuletzt stark nachgefragt. Eli Lilly und Novo Nordisk haben nun zugestimmt, die beiden Mittel zur Gewichtsreduktion zu an internationale Preise angepassten Listenpreisen zu verkaufen, um sich im Gegenzug über staatliche Programme wie Medicare – der staatlichen Krankenversicherung für Senioren – Millionen neuer Patienten erschließen und planbare Umsätze sichern zu können.
Auch Menschen ohne Versicherungsschutz sollen profitieren: Über ein neues Portal namens "TrumpRx" sollen Patienten die Mittel künftig direkt bei den Herstellern günstiger beziehen können. "Wir reden darüber, den Preis von rund 1350 Dollar (bei Wegovy) auf letztlich 250 Dollar pro Monat zu senken", sagte Trump. Zepbound soll von knapp 1000 Dollar auf 346 Dollar pro Monat reduziert werden. Künftige Tabletten-Versionen der Wirkstoffe sollen - bei Zulassung – nicht mehr als 149 Dollar (umgerechnet 130 Euro) im Monat kosten.
