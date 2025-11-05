Newsblog zur US-Politik USA attackieren angebliche Drogenboote – sechs Tote
Die USA greifen erneut angebliche Drogenboote an. Donald Trump begnadigt zahlreiche seiner Verbündeten. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Montag, 10. November
USA attackieren angebliche Drogenboote – sechs Tote
Bei erneuten US-Angriffen auf angebliche Drogenboote sind im östlichen Pazifik sechs Menschen getötet worden. US-Verteidigungsminister Pete Hegseth erklärte am Montag im Onlinedienst X, es habe am Sonntag in internationalen Gewässern zwei Angriffe im östlichen Pazifik auf zwei Boote mit "Rauschgift" gegeben.
Jeweils drei Männer waren demnach an Bord. "Alle sechs wurden getötet. Keine US-Kräfte wurden verletzt", fügte Hegseth hinzu. Die Gesamtzahl der Toten durch Angriffe der US-Armee auf mutmaßliche Drogenhändler auf See stieg damit auf mindestens 76.
Die US-Armee hatte Anfang September mit Angriffen auf Boote vor allem in der Karibik begonnen, später wurden auch Boote im östlichen Pazifik attackiert. Die angegriffenen Boote sollen der US-Regierung zufolge Drogen transportiert haben. Die USA haben dafür jedoch in keinem der Fälle bislang Beweise vorgelegt. Wie in den Fällen zuvor nannte die US-Regierung keine Namen der angegriffenen Gruppen. Hegseth sprach aber von Mitgliedern von "Terrororganisationen".
Trump droht BBC mit Milliarden-Klage
Wegen einer Dokumentation über US-Präsident Donald Trump gerät die BBC unter Druck. Nun droht der Republikaner dem britischen Sender offenbar mit einer Milliarden-Klage. Laut seinen Anwälten setzt er der BBC eine Frist.
Trump begnadigt dutzende Verbündete
US-Präsident Donald Trump hat zahlreiche seiner Verbündeten begnadigt, die ihn dabei unterstützt hatten, das Ergebnis der US-Wahl im Jahr 2020 anzufechten. Das geht aus einer Liste hervor, die sein Anwalt Ed Martin auf der Plattform X veröffentlichte.
Zu denjenigen, die eine "vollständige, umfassende und bedingungslose" Begnadigung erhielten, gehört unter anderem der US-Anwalt und Republikaner Rudy Giuliani. Er übte maßgeblichen Druck aus, um Joe Bidens Siege in wichtigen Swing States zu kippen. Außerdem begnadigt wurden der ehemalige Stabschef des Weißen Hauses Mark Meadows, die Anwälte Sidney Powell, John Eastman und Boris Epshteyn sowie 72 weitere Personen.
US-Regierung nimmt Fettleibige ins Visier
Die US-Regierung unter Präsident Donald Trump hat die Regelungen für die Vergabe von Visa verschärft. Wie mehrere Medien übereinstimmend berichten, können Menschen, die ein Visum für die USA beantragen, nun auch aufgrund von Fettleibigkeit oder Diabetes abgelehnt werden.
Mögliches Shutdown-Ende: US-Senat nimmt erste Hürde
Erstmals seit Beginn des erbitterten Haushaltsstreits in den USA haben Republikaner und Demokraten einen konkreten Schritt zur Beendigung des Teilstillstands der Regierungsgeschäfte getan. Der Senat votierte am späten Sonntagabend (Ortszeit) mit Stimmen der Demokraten dafür, über einen aus dem Repräsentantenhaus stammenden Übergangsetat zu beraten. Damit ist eine erste wichtige Hürde im Parlament zur Beendigung des längsten Shutdowns in der Geschichte der Vereinigten Staaten überwunden. Hier lesen Sie mehr.
Trump will Bürgern 2.000 Dollar "Dividende" zahlen
US-Präsident Donald Trump will den Bürgern pro Kopf eine "Dividende" in Höhe von mindestens 2.000 Dollar zahlen. Die Summe entspricht derzeit umgerechnet gut 1.700 Euro. Das kündigte er auf der Plattform Truth Social an. Ausgeschlossen sollen lediglich Bürger mit hohem Einkommen sein. Durch die Zölle würden "Billionen von Dollars" eingenommen, sodass bald auch damit begonnen werden könne, die enorm hohen Schulden des Landes abzubezahlen, so Trump. "Menschen, die gegen Zölle sind, sind NARREN!", schreibt Trump.
Der Präsident hatte schon vor Monaten die Idee einer Auszahlung an die US-Bürger öffentlich ins Spiel gebracht, jedoch nicht weiterverfolgt. Nach den jüngsten Siegen der Demokraten bei Gouverneurswahlen und bei der Bürgermeisterwahl in New York war aber auch aus den eigenen Reihen Kritik laut geworden, Trump kümmere sich zu wenig um seine Stammwählerschaft, denen er im Präsidentschaftswahlkampf einen Rückgang der Lebenshaltungskosten versprochen hatte.
Trump spricht in dem Post zwar von "fast keiner Inflation", allerdings erweist sich die Teuerung mit zuletzt 3,0 Prozent als hartnäckig. Hinzu kommen Sorgen über die Folgen des Booms bei der Künstlichen Intelligenz (KI) wie Massenentlassungen oder höhere Strompreise. In New York und anderen Großstädten sind auch die hohen Wohnkosten ein Thema. Zudem waren zuletzt Warnungen über eine KI-Blase an der Börse laut geworden – in den USA halten viele Bürger Aktien, was häufig auch im Zusammenhang mit der Altersversorgung steht. Trump betont jedoch "Rekordaktienpreise" und schreibt: "Rekordinvestitionen in den USA, überall sprießen Anlagen und Fabriken aus dem Boden."
US-Medien: Anzeichen von Bewegung im Shutdown-Streit
Im Streit über die Verabschiedung eines Haushalts in den USA gibt es Medienberichten zufolge möglicherweise Bewegung. Nach Informationen des Portals "Politico" zeigten sich mehrere Senatoren im Kongress optimistisch, dass es genügend Stimmen geben könnte, um in einer Verfahrensabstimmung einen aus dem Repräsentantenhaus stammenden Übergangsetat zur weiteren Beratung vorzubringen. Noch seien die Verhandlungen im Fluss, ein endgültiger Deal stehe erst mit einer Abstimmung. Ähnlich berichteten auch der Sender CNN und das Portal "Axios".
Bei den Verhandlungen kommt es auf Stimmen aus der demokratischen Fraktion an, die sich den Republikanern anschließen müssten. Öffentlich hat bislang niemand aus der Partei seine Haltung geändert, die Gespräche laufen dem "Politico"-Bericht zufolge jedoch weiter. Insgesamt wären die Stimmen von mindestens acht demokratischen Senatoren nötig.
Selbst bei einer erfolgreichen Verfahrensabstimmung wäre der Haushaltsstreit damit aber nicht sofort beendet, wie "Politico" betonte. Der aus dem Repräsentantenhaus stammende Entwurf würde im Senat voraussichtlich als Grundlage für ein erweitertes Kompromisspaket dienen – und müsste danach erneut vom Repräsentantenhaus beschlossen werden.
Sonntag, 9. November
