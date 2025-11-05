Newsblog zur US-Politik Riesiges US-Kriegsschiff erreicht Karibik

Die "USS Gerald R. Ford" (Archivfoto): US-Präsident Trump hatte das größte Kriegsschiff der Welt vor drei Wochen in die Karibik entsandt. (Quelle: IMAGO/Gerard Bottino / SOPA Images)

Das größte Kriegsschiff der Welt liegt nun vor Venezuela. Ein Ende der Haushaltssperre in den USA wird wahrscheinlicher. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Dienstag, 11. November

US-Flugzeugträger "Gerald R. Ford" erreicht Lateinamerika

Fast drei Wochen nach seiner Entsendung durch US-Präsident Donald Trump hat der US-Flugzeugträger "USS Gerald R. Ford" Lateinamerika erreicht. Das Süd-Kommando der US-Seestreitkräfte (Southcom) erklärte am Dienstag, der Flugzeugträger sei in Begleitung dreier Zerstörer in seinem Einsatzgebiet angekommen, das Lateinamerika und die Karibik umfasst. Zuvor hatte die venezolanische Regierung vor dem Hintergrund der erhöhten US-Militärpräsenz in der Region eine landesweite Verstärkung des Militärs angekündigt.

Die "USS Gerald R. Ford", der größte Flugzeugträger der Welt, werde "die Fähigkeit der USA stärken, illegale Akteure und Aktivitäten, die die Sicherheit und den Wohlstand der Vereinigten Staaten und unsere Sicherheit in der westlichen Hemisphäre gefährden, aufzuspüren, zu überwachen und zu unterbinden", erklärte Pentagon-Sprecher Sean Parnell. Ziel sei es, "transnationale kriminelle Organisationen zu zerschlagen und sich dem Narkoterrorismus zu widersetzen", erklärte Southcom.

Trump hatte in den vergangenen Wochen mehrere Kriegsschiffe und Kampfflugzeuge in die Karibik entsandt. Anfang September begann die US-Armee mit Angriffen auf angebliche Drogenschmuggler-Boote in der Karibik, später wurden auch Boote im östlichen Pazifik attackiert. Bislang wurden bei mindestens 20 US-Angriffen in internationalen Gewässern nach US-Angaben mindestens 76 Menschen getötet. Die USA haben bislang keine Beweise dafür vorgelegt, dass die angegriffenen Boote tatsächlich Drogen beförderten.

Insider: Schweiz und USA kurz vor Zoll-Abkommen

Die USA und die Schweiz stehen Insiderangaben zufolge vor einem Abkommen zur Senkung von Zöllen. Eine Einigung könnte bereits am Donnerstag oder Freitag dieser Woche erzielt werden, sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Person aus der Schweiz der Nachrichtenagentur Reuters am Dienstag. Demnach könnten die Zölle auf 15 von derzeit 39 Prozent sinken. Die Vereinbarung sei jedoch erst dann sicher, wenn US-Präsident Donald Trump seine Zustimmung gegeben habe, hieß es weiter. Womöglich werde der Deal auch Anfang kommender Woche besiegelt.

Trump lobt Shutdown-Einigung – nächster Schritt steht fest