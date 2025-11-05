Newsblog zur US-Politik Supreme Court stärkt Trump – Nur männlich oder weiblich im Pass
Donald Trump betont, dass es nur zwei Geschlechter gibt: männlich und weiblich. Das höchste US-Gericht bestärkt seine Politik gegen Transgender. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Inhaltsverzeichnis
- Verdächtiges Paket auf US-Regierungsflugplatz: Mehrere Menschen medizinisch betreut
- US-Militär beschießt Schiff in der Karibik
- Amerikanische Bomber fliegen an Venezuelas Küste entlang
- Nur männlich oder weiblich im Pass – Gericht stärkt Trump
- Trump zeigt sich offen für Gespräche mit Iran über Aufhebung von Sanktionen
Freitag, 7. November
Verdächtiges Paket auf US-Regierungsflugplatz: Mehrere Menschen medizinisch betreut
Auf dem von der US-Präsidentenmaschine Air Force One genutzten Militärflugplatz Joint Base Andrews bei Washington sind nach einem Zwischenfall mit einem verdächtigen Paket mehrere Menschen ärztlich behandelt worden. Der Vorfall habe sich am Donnerstag beim Öffnen des Pakets ereignet, erklärte die von Luftwaffe und Marine genutzte Joint Base Andrews.
Das Nachrichtenportal Axios berichtete unter Berufung auf einen Militärsprecher, dass "mehrere Personen" sich unwohl gefühlt hätten, medizinisch betreut und später entlassen worden seien. Der Nachrichtensender CNN meldete unter Berufung auf eine Erklärung des Militärs, an den Ort des Geschehens seien Ersthelfer geschickt worden, diese hätten "keine unmittelbare Gefahr festgestellt". Daraufhin hätten sich Sonderermittler an die Arbeit begeben.
Unter Berufung auf Militärkreise berichtete CNN weiter, in dem Paket hätten sich ein "unbekanntes" weißes Pulver sowie "politisches Propagandamaterial" befunden.
Interview mit dem Biografen von Milliardär Alex Karp: "Er war wütend, ungeheuer wütend"
Mit Palantir kontrolliert Alex Karp einen der mächtigsten Softwarekonzerne – und einen der umstrittensten. US-Autor Michael Steinberger erklärt, ob und wie Palantir einen Überwachungsstaat ermöglichen könnte. Gerade in Zeiten eines Donald Trump. Lesen Sie hier das gesamte t-online-Interview.
Trump will Abkommen über Beziehungen zu Israel ausweiten
Während im Libanon die Furcht vor einer neuen Eskalation des Konflikts zwischen Israel und der Hisbollah umgeht, bemühen sich die USA um eine Stabilisierung der Sicherheitslage im gesamten Nahen Osten. Den sogenannten Abraham-Abkommen für eine Normalisierung der diplomatischen Beziehungen zwischen Israel und mehreren arabischen Staaten schließt sich US-Präsident Donald Trump zufolge nun auch das muslimisch geprägte Kasachstan an. Kurz zuvor hob der UN-Sicherheitsrat die Sanktionen gegen Syriens Übergangspräsidenten Ahmed al-Scharaa auf, bevor dieser am Montag von Trump im Weißen Haus empfangen wird.
US-Militär beschießt Schiff in der Karibik
Das US-Militär hat am Donnerstag ein Schiff in der Karibik angegriffen und dabei drei Menschen getötet, wie Verteidigungsminister Pete Hegseth mitteilte.
"Heute hat das Kriegsministerium auf Anweisung von Präsident Trump einen tödlichen Schlag gegen ein Schiff ausgeführt, das von einer als Terrororganisation eingestuften Gruppe betrieben wurde", schrieb Hegseth auf der Plattform X. "Das Schiff war in den Drogenhandel in der Karibik verwickelt und wurde in internationalen Gewässern getroffen." Hegseth fügte hinzu, dass keine US-Soldaten bei dem Einsatz verletzt wurden.
Nach Angaben Washingtons hat das US-Militär bislang 70 Menschen bei 17 Angriffen getötet, in deren Verlauf 18 Boote zerstört wurden – Teil einer Kampagne, die darauf abzielt, den Drogenschmuggel in die Vereinigten Staaten einzudämmen.
Amerikanische Bomber fliegen an Venezuelas Küste entlang
Am Donnerstag sind zwei US-B-52-Bomber vor der Küste Venezuelas entlang geflogen. Wie auf dem Portal "Flightradar24" zu sehen war, flogen die beiden Flugzeuge parallel zur venezolanischen Küste, kreisten dann nordöstlich von Caracas, ehe sie entlang der Küste zurückflogen, nach Norden abdrehten und weiter aufs Meer hinausflogen. Es ist mindestens das vierte Mal seit Mitte Oktober, dass US-Militärflugzeuge in der Nähe von Venezuela flogen.
Die USA haben acht Kriegsschiffe und mehrere Kampfflugzeuge in die Karibik entsandt. Ziel des massiven US-Militäreinsatzes ist laut Präsident Donald Trump die Bekämpfung des Drogenschmuggels. Der US-Präsident wirft Venezuelas linksgerichtetem Staatschef Nicolás Maduro vor, Drogenbanden zu kontrollieren. Die venezolanische Führung weist dies zurück und beschuldigt ihrerseits die USA, die Regierung in Caracas stürzen zu wollen.
Keine Mitsprache des Kongresses bei Angriff auf Venezuela
Die Republikaner im US-Senat haben ein Mitspracherecht des Kongresses bei der Entscheidung über einen Angriff auf Venezuela verhindert. Eine entsprechende Resolution wurde am Donnerstag (Ortszeit) mit 51 zu 49 Stimmen blockiert. Tags zuvor hatten Regierungsvertreter noch erklärt, Washington plane derzeit keine Angriffe auf venezolanisches Territorium. Hintergrund der Resolution sind wochenlange US-Militärschläge gegen Boote vor der Küste Venezuelas. Dabei wurden seit Anfang September nach Angaben der US-Regierung mehr als 65 Menschen getötet.
Nur männlich oder weiblich im Pass – Gericht stärkt Trump
US-Präsident Donald Trump hat vor dem höchsten US-Gericht einen Zwischenerfolg bei seiner Anti-Transgender-Politik errungen. Der Supreme Court hob eine Blockade untergeordneter Gerichte auf, womit der Trump-Regierung untersagt wurde, in US-Pässen nur die Geschlechter männlich und weiblich zuzulassen.
Trump hatte damals versucht, zu erreichen, dass man das Geschlecht angeben muss, das einem bei Geburt zugeschrieben wurde. Transmenschen identifizieren sich jedoch nicht mit diesem Geschlecht. Das oberste Gericht verwies den Fall an die untere Instanz zurück. Somit ist der Fall noch nicht abgeschlossen.
Vor einigen Jahren war in den USA das Kürzel "X" im Pass eingeführt worden, damit sollten Menschen, die sich weder als weiblich noch als männlich definieren, eine weitere Option haben. Lesen Sie hier mehr dazu.
Trump zeigt sich offen für Gespräche mit Iran über Aufhebung von Sanktionen
Der Iran hat nach den Worten von US-Präsident Donald Trump um die Aufhebung von schweren US-Sanktionen gegen Teheran gebeten. "Offen gesagt hat der Iran gefragt, ob die Sanktionen aufgehoben werden könnten", sagte Trump am Donnerstag (Ortszeit). "Ich bin offen dafür, mir das anzuhören, und wir werden sehen, was passiert, aber ich wäre dafür offen."
- Eigene Recherche
- Mit Material der Nachrichtenagenturen dpa, AFP und Reuters