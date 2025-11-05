Newsblog zur US-Politik Supreme Court stärkt Trump – Nur männlich oder weiblich im Pass

Trump mischt sich in den Wahlkampf ein. (Quelle: Manuel Balce Ceneta/AP/dpa/dpa-bilder)

Donald Trump betont, dass es nur zwei Geschlechter gibt: männlich und weiblich. Das höchste US-Gericht bestärkt seine Politik gegen Transgender. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Freitag, 7. November

Verdächtiges Paket auf US-Regierungsflugplatz: Mehrere Menschen medizinisch betreut

Auf dem von der US-Präsidentenmaschine Air Force One genutzten Militärflugplatz Joint Base Andrews bei Washington sind nach einem Zwischenfall mit einem verdächtigen Paket mehrere Menschen ärztlich behandelt worden. Der Vorfall habe sich am Donnerstag beim Öffnen des Pakets ereignet, erklärte die von Luftwaffe und Marine genutzte Joint Base Andrews.

Das Nachrichtenportal Axios berichtete unter Berufung auf einen Militärsprecher, dass "mehrere Personen" sich unwohl gefühlt hätten, medizinisch betreut und später entlassen worden seien. Der Nachrichtensender CNN meldete unter Berufung auf eine Erklärung des Militärs, an den Ort des Geschehens seien Ersthelfer geschickt worden, diese hätten "keine unmittelbare Gefahr festgestellt". Daraufhin hätten sich Sonderermittler an die Arbeit begeben.

Unter Berufung auf Militärkreise berichtete CNN weiter, in dem Paket hätten sich ein "unbekanntes" weißes Pulver sowie "politisches Propagandamaterial" befunden.

Interview mit dem Biografen von Milliardär Alex Karp: "Er war wütend, ungeheuer wütend"

Mit Palantir kontrolliert Alex Karp einen der mächtigsten Softwarekonzerne – und einen der umstrittensten. US-Autor Michael Steinberger erklärt, ob und wie Palantir einen Überwachungsstaat ermöglichen könnte. Gerade in Zeiten eines Donald Trump. Lesen Sie hier das gesamte t-online-Interview.

Trump will Abkommen über Beziehungen zu Israel ausweiten

Während im Libanon die Furcht vor einer neuen Eskalation des Konflikts zwischen Israel und der Hisbollah umgeht, bemühen sich die USA um eine Stabilisierung der Sicherheitslage im gesamten Nahen Osten. Den sogenannten Abraham-Abkommen für eine Normalisierung der diplomatischen Beziehungen zwischen Israel und mehreren arabischen Staaten schließt sich US-Präsident Donald Trump zufolge nun auch das muslimisch geprägte Kasachstan an. Kurz zuvor hob der UN-Sicherheitsrat die Sanktionen gegen Syriens Übergangspräsidenten Ahmed al-Scharaa auf, bevor dieser am Montag von Trump im Weißen Haus empfangen wird.

US-Militär beschießt Schiff in der Karibik

Das US-Militär hat am Donnerstag ein Schiff in der Karibik angegriffen und dabei drei Menschen getötet, wie Verteidigungsminister Pete Hegseth mitteilte.