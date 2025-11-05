Trump ruft "Woche des Antikommunismus" aus

Jeweils drei Männer waren demnach an Bord. "Alle sechs wurden getötet. Keine US-Kräfte wurden verletzt", fügte Hegseth hinzu. Die Gesamtzahl der Toten durch Angriffe der US-Armee auf mutmaßliche Drogenhändler auf See stieg damit auf mindestens 76.

Die US-Armee hatte Anfang September mit Angriffen auf Boote vor allem in der Karibik begonnen, später wurden auch Boote im östlichen Pazifik attackiert. Die angegriffenen Boote sollen der US-Regierung zufolge Drogen transportiert haben. Die USA haben dafür jedoch in keinem der Fälle bislang Beweise vorgelegt. Wie in den Fällen zuvor nannte die US-Regierung keine Namen der angegriffenen Gruppen. Hegseth sprach aber von Mitgliedern von "Terrororganisationen".

Trump droht BBC mit Milliarden-Klage

Wegen einer Dokumentation über US-Präsident Donald Trump gerät die BBC unter Druck. Nun droht der Republikaner dem britischen Sender offenbar mit einer Milliarden-Klage. Laut seinen Anwälten setzt er der BBC eine Frist.

Trump begnadigt dutzende Verbündete

US-Präsident Donald Trump hat zahlreiche seiner Verbündeten begnadigt, die ihn dabei unterstützt hatten, das Ergebnis der US-Wahl im Jahr 2020 anzufechten. Das geht aus einer Liste hervor, die sein Anwalt Ed Martin auf der Plattform X veröffentlichte.

Zu denjenigen, die eine "vollständige, umfassende und bedingungslose" Begnadigung erhielten, gehört unter anderem der US-Anwalt und Republikaner Rudy Giuliani. Er übte maßgeblichen Druck aus, um Joe Bidens Siege in wichtigen Swing States zu kippen. Außerdem begnadigt wurden der ehemalige Stabschef des Weißen Hauses Mark Meadows, die Anwälte Sidney Powell, John Eastman und Boris Epshteyn sowie 72 weitere Personen.

Empfohlener externer Inhalt X Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen X -Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren X -Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren. X-Inhalte immer anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.

US-Regierung nimmt Fettleibige ins Visier

Die US-Regierung unter Präsident Donald Trump hat die Regelungen für die Vergabe von Visa verschärft. Wie mehrere Medien übereinstimmend berichten, können Menschen, die ein Visum für die USA beantragen, nun auch aufgrund von Fettleibigkeit oder Diabetes abgelehnt werden.

Mögliches Shutdown-Ende: US-Senat nimmt erste Hürde

Erstmals seit Beginn des erbitterten Haushaltsstreits in den USA haben Republikaner und Demokraten einen konkreten Schritt zur Beendigung des Teilstillstands der Regierungsgeschäfte getan. Der Senat votierte am späten Sonntagabend (Ortszeit) mit Stimmen der Demokraten dafür, über einen aus dem Repräsentantenhaus stammenden Übergangsetat zu beraten. Damit ist eine erste wichtige Hürde im Parlament zur Beendigung des längsten Shutdowns in der Geschichte der Vereinigten Staaten überwunden. Hier lesen Sie mehr.