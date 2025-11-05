Newsblog zur US-Politik Trump will Bürgern 2.000 Dollar "Dividende" zahlen
Seit 40 Tagen stehen große Teile der US-Regierung still. Nun berichten US-Medien von möglichen Fortschritten im Kongress. Trump will den Bürgern indes Geld zukommen lassen. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Montag, 10. November
Trump will Bürgern 2.000 Dollar "Dividende" zahlen
US-Präsident Donald Trump will den Bürgern pro Kopf eine "Dividende" in Höhe von mindestens 2.000 Dollar zahlen. Die Summe entspricht derzeit umgerechnet gut 1.700 Euro. Das kündigte er auf der Plattform Truth Social an. Ausgeschlossen sollen lediglich Bürger mit hohem Einkommen sein. Durch die Zölle würden "Billionen von Dollars" eingenommen, sodass bald auch damit begonnen werden könne, die enorm hohen Schulden des Landes abzubezahlen, so Trump. "Menschen, die gegen Zölle sind, sind NARREN!", schreibt Trump.
Der Präsident hatte schon vor Monaten die Idee einer Auszahlung an die US-Bürger öffentlich ins Spiel gebracht, jedoch nicht weiterverfolgt. Nach den jüngsten Siegen der Demokraten bei Gouverneurswahlen und bei der Bürgermeisterwahl in New York war aber auch aus den eigenen Reihen Kritik laut geworden, Trump kümmere sich zu wenig um seine Stammwählerschaft, denen er im Präsidentschaftswahlkampf einen Rückgang der Lebenshaltungskosten versprochen hatte.
Trump spricht in dem Post zwar von "fast keiner Inflation", allerdings erweist sich die Teuerung mit zuletzt 3,0 Prozent als hartnäckig. Hinzu kommen Sorgen über die Folgen des Booms bei der Künstlichen Intelligenz (KI) wie Massenentlassungen oder höhere Strompreise. In New York und anderen Großstädten sind auch die hohen Wohnkosten ein Thema. Zudem waren zuletzt Warnungen über eine KI-Blase an der Börse laut geworden – in den USA halten viele Bürger Aktien, was häufig auch im Zusammenhang mit der Altersversorgung steht. Trump betont jedoch "Rekordaktienpreise" und schreibt: "Rekordinvestitionen in den USA, überall sprießen Anlagen und Fabriken aus dem Boden."
US-Medien: Anzeichen von Bewegung im Shutdown-Streit
Im Streit über die Verabschiedung eines Haushalts in den USA gibt es Medienberichten zufolge möglicherweise Bewegung. Nach Informationen des Portals "Politico" zeigten sich mehrere Senatoren im Kongress optimistisch, dass es genügend Stimmen geben könnte, um in einer Verfahrensabstimmung einen aus dem Repräsentantenhaus stammenden Übergangsetat zur weiteren Beratung vorzubringen. Noch seien die Verhandlungen im Fluss, ein endgültiger Deal stehe erst mit einer Abstimmung. Ähnlich berichteten auch der Sender CNN und das Portal "Axios".
Bei den Verhandlungen kommt es auf Stimmen aus der demokratischen Fraktion an, die sich den Republikanern anschließen müssten. Öffentlich hat bislang niemand aus der Partei seine Haltung geändert, die Gespräche laufen dem "Politico"-Bericht zufolge jedoch weiter. Insgesamt wären die Stimmen von mindestens acht demokratischen Senatoren nötig.
Selbst bei einer erfolgreichen Verfahrensabstimmung wäre der Haushaltsstreit damit aber nicht sofort beendet, wie "Politico" betonte. Der aus dem Repräsentantenhaus stammende Entwurf würde im Senat voraussichtlich als Grundlage für ein erweitertes Kompromisspaket dienen – und müsste danach erneut vom Repräsentantenhaus beschlossen werden.
Sonntag, 9. November
US-Waffenexporte nach Europa im Milliardenwert gestoppt
Der wochenlange Stillstand der US-Regierung wirkt sich zunehmend auf internationale Rüstungsgeschäfte aus: Nach Angaben eines ranghohen US-Diplomaten verzögern sich derzeit Waffenexporte im Wert von über fünf Milliarden Dollar – betroffen sind unter anderem Nato-Staaten wie Dänemark, Kroatien und Polen. Auch indirekte Lieferungen aus diesen Ländern an die Ukraine könnten darunter leiden. Das berichtet das US-Medium "Axios".
Demnach fehlen in der zuständigen Behörde zahlreiche Mitarbeiter, die für die Genehmigung und Begleitung der Waffengeschäfte zuständig sind. Die Vorgänge gelten üblicherweise als unstrittig, müssen aber laut US-Recht vom Kongress geprüft werden – diese Abläufe sind durch den Haushaltsstreit deutlich verlangsamt. Betroffen sind sowohl direkte Regierungsverkäufe als auch Ausfuhrgenehmigungen für private Rüstungsunternehmen.
US-Politiker warnen vor sicherheitspolitischen Folgen: Während Länder wie China und Russland ihre Rüstungspolitik unbeirrt fortsetzten, sei die Handlungsfähigkeit westlicher Partner eingeschränkt, heißt es in einer Stellungnahme aus dem Außenministerium.
US-Minister warnt vor Shutdown-Folgen
US-Verkehrsminister Sean Duffy hat vor langfristigen Folgen des Shutdowns gewarnt. Der Flugverkehr werde noch lange nach dem Ende des Finanzierungsstopps leiden, erklärte Duffy im US-Sender CNN. Der Grund: Zu viele Fluglotsen kündigen, weil sie kein Gehalt mehr bekommen. Vor dem Shutdown hätte man bundesweit ungefähr vier Lotsen pro Tag verloren, aktuell seien es 15 bis 20.
Duffy warnte vor Flügen über die bevorstehenden Thanksgiving-Feiertage: "Eine große Anzahl von Amerikanern will nach Hause fliegen, die Familie sehen. Hören Sie mir zu: Viele von Ihnen werden es nicht an Bord eines Flugzeuges schaffen." Die Menge von Amerikanern, die ihre Familie nicht sehen kann, werde "substantiv" sein.
Trump wütet gegen Supreme Court
Auf seinem sozialen Netzwerk Truth Social hat US-Präsident Donald Trump eine Reihe von Posts abgesetzt, in denen er gegen den Obersten Gerichtshof der USA, den Supreme Court, wütet. Die neun Richter befassen sich aktuell mit der Frage, ob der US-Präsident ohne Zustimmung des Kongresses Zölle erlassen darf. Eine Entscheidung ist noch nicht gefallen. Allerdings hatten die Richter, auch die von Trump nominierten, dem Vertreter des US-Präsidenten bisher auffällig skeptische Fragen gestellt.
Trump schrieb unter anderem in einem Post: "Menschen, die gegen Zölle sind, sind TROTTEL!" Ob Zölle an sich sinnvoll oder zulässig sind, ist allerdings überhaupt nicht Teil der Frage, mit der sich die Richter auseinandersetzen. Trump schrieb in einem weiteren Post: "Das ist alles lächerlich! (...) Unternehmen kommen in die USA NUR WEGEN DER ZÖLLE. HAT MAN DEM SUPREME COURT NICHT DAVON ERZÄHLT??? WAS ZUR HÖLLE IST HIER LOS???Präsident DJT (sic!)" Mehr dazu lesen Sie hier.
Nach Trump-Deal: Zwergstaat sperrt abgeschobene Migranten ein
Die Trump-Regierung lässt Migranten in den afrikanischen Zwergstaat Eswatini abschieben. Die letzte absolute Monarchie auf dem afrikanischen Kontinent hat sich bereit erklärt, bis zu 160 aus den USA abgeschobene Migranten aufzunehmen – und erhält im Gegenzug 5,1 Millionen Dollar (rund 4,4 Millionen Euro) zur Sicherung seiner Grenzen. Die abgeschobenen Migranten – darunter Staatsbürger aus Vietnam, Jamaika und Kuba – werden in dem berüchtigten Hochsicherheitsgefängnis Matsapha ohne Anklage und ohne Zugang zu Anwälten eingesperrt, wie eine Recherche der Nachrichtenagentur AFP ergaben.
