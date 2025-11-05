Newsblog zur US-Politik Trump zieht im Fall Carroll vor den Supreme Court
US-Präsident Donald Trump will das Urteil kippen, das ihn wegen sexuellen Missbrauchs und Verleumdung der Autorin E. Jean Carroll verurteilt. Nun ruft er den Supreme Court an. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Inhaltsverzeichnis
Embed
Dienstag, 11. November
Trump zieht im Fall Carroll vor den Supreme Court
US-Präsident Donald Trump hat den Obersten Gerichtshof der USA angerufen, um ein Urteil aufzuheben, das ihn wegen sexueller Übergriffe und Verleumdung der Journalistin E. Jean Carroll zu fünf Millionen Dollar Schadensersatz verurteilte. Ein Berufungsgericht bestätigte später das Urteil und sah keine Fehler im Verfahren, die eine Neuverhandlung rechtfertigen würden. Auch ein Antrag auf erneute Prüfung durch alle Richter des Berufungsgerichts war gescheitert.
In der an den Supreme Court gerichteten Beschwerde wirft Trump dem Vorsitzenden Richter Lewis Kaplan vor, der Jury unzulässige Beweise präsentiert zu haben – darunter die Aussagen zweier weiterer Frauen, die ihm sexuelle Übergriffe vorwarfen, sowie die berüchtigte "Access Hollywood"-Aufnahme von 2005, auf der Trump sich mit anzüglichen Bemerkungen über Frauen äußert. Es habe "keine Augenzeugen, keine Videoaufnahmen und keine polizeilichen Ermittlungen" gegeben. Carroll habe ihn erst Jahrzehnte später – nach seinem politischen Aufstieg – beschuldigt, um ihm zu schaden und daraus Profit zu schlagen.
Carroll hatte Trump beschuldigt, sie Mitte der 1990er Jahre in einem Kaufhaus sexuell attackiert zu haben. Trump wies die Anschuldigungen 2019 zurück, erklärte, Carroll sei "nicht sein Typ", und behauptete, sie habe die Geschichte erfunden, um ihr Buch zu bewerben – woraufhin Carroll Klage einreichte. Ob der Supreme Court die Berufung annimmt, ist noch offen.
Montag, 10. November
Trump droht Fluglotsen – und will "große Patrioten" belohnen
Wegen des Shutdown der US-Regierung werden Fluglotsen in den USA aktuell nicht bezahlt. Die Folge ist Chaos an den Flughäfen. Präsident Trump baut nun eine Drohkulisse auf.
USA verlängern Lockerungen bei Sanktionen gegen Syrien
Die USA halten an der Lockerung von Sanktionen gegen Syrien unter Übergangspräsident Ahmed al-Scharaa fest. Die Regierung um US-Präsident Donald Trump verlängerte die Aussetzung bestimmter Strafmaßnahmen um ein halbes Jahr, wie aus einem Dokument des Finanzministeriums hervorgeht. Zum Start dieser Verlängerung besuchte al-Scharaa Trump im Weißen Haus.
Die gelockerten Sanktionen betreffen den sogenannten Caesar Act - ein Paket, das 2019 mit dem Ziel verhängt worden war, die damalige Regierung des langjährigen Machthabers Baschar al-Assad zu schwächen. Es waren Wirtschaftssanktionen, aber auch direkte Sanktionen gegen die damalige Regierung, die vor bald einem Jahr gestürzt worden ist.
Die Sanktionen wurden bereits vor Monaten gelockert - nun folgte eine Verlängerung der Lockerung um ein weiteres halbes Jahr. Dass es kein längerer Zeitraum geworden ist, hängt nach Einschätzung von Beobachtern damit zusammen, dass eine Veränderung der Sanktionen im US-Kongress verhandelt werden muss. Wegen des teilweisen Regierungsstillstands durch den fehlenden Haushalt kommt es aber zu Verzögerungen in der Parlamentsarbeit.
Trump ruft "Woche des Antikommunismus" aus
US-Präsident Donald Trump hat am Montag eine "Woche des Antikommunismus" ausgerufen und seine politischen Gegner attackiert. Trump prangerte in seiner vom Weißen Haus veröffentlichten Erklärung den Kommunismus als "eine der zerstörerischsten Ideologien der Geschichte" an. "Heute wiederholen neue Stimmen alte Lügen und tarnen sie mit Begriffen wie 'soziale Gerechtigkeit' oder 'demokratischer Sozialismus'", fügte er hinzu. Die Botschaft der neuen Vertreter der Ideologie bleibe dieselbe, erklärte Trump: "Gebt eure Freiheiten auf, vertraut auf die Macht der Regierung und tauscht die Hoffnung auf Eigentum gegen den leeren Trost der Überwachung ein."
Trump schien sich in seiner Erklärung auf den linksgerichteten Demokraten Zohran Mamdani zu beziehen, der in der vergangenen Woche die Bürgermeisterwahl in New York gewonnen hatte und sich als "demokratischen Sozialisten" sieht. Der US-Präsident hatte Mamdani in der Vergangenheit als "Kommunisten" bezeichnet und nach dessen Wahl erklärt, die US-Bürger stünden vor der "Wahl zwischen Kommunismus und gesundem Menschenverstand".
Die nun am Montag eingeläutete "Woche des Antikommunismus" hat einen rein symbolischen Wert. Derartige Proklamationen werden von US-Präsidenten genutzt, um ihnen wichtige Themen für einen Tag oder eine Woche in den Vordergrund zu stellen.
USA attackieren angebliche Drogenboote – sechs Tote
Bei erneuten US-Angriffen auf angebliche Drogenboote sind im östlichen Pazifik sechs Menschen getötet worden. US-Verteidigungsminister Pete Hegseth erklärte am Montag im Onlinedienst X, es habe am Sonntag in internationalen Gewässern zwei Angriffe im östlichen Pazifik auf zwei Boote mit "Rauschgift" gegeben.
Jeweils drei Männer waren demnach an Bord. "Alle sechs wurden getötet. Keine US-Kräfte wurden verletzt", fügte Hegseth hinzu. Die Gesamtzahl der Toten durch Angriffe der US-Armee auf mutmaßliche Drogenhändler auf See stieg damit auf mindestens 76.
Die US-Armee hatte Anfang September mit Angriffen auf Boote vor allem in der Karibik begonnen, später wurden auch Boote im östlichen Pazifik attackiert. Die angegriffenen Boote sollen der US-Regierung zufolge Drogen transportiert haben. Die USA haben dafür jedoch in keinem der Fälle bislang Beweise vorgelegt. Wie in den Fällen zuvor nannte die US-Regierung keine Namen der angegriffenen Gruppen. Hegseth sprach aber von Mitgliedern von "Terrororganisationen".
Trump droht BBC mit Milliarden-Klage
Wegen einer Dokumentation über US-Präsident Donald Trump gerät die BBC unter Druck. Nun droht der Republikaner dem britischen Sender offenbar mit einer Milliarden-Klage. Laut seinen Anwälten setzt er der BBC eine Frist.
- Eigene Recherche
- Mit Material der Nachrichtenagenturen dpa, AFP und Reuters