Von dpa , sic Aktualisiert am 05.11.2025 - 09:47 Uhr Lesedauer: 4 Min.

Die US-Demokraten haben am Dienstag gleich drei Wahlen gewonnen. Präsident Donald Trump schäumt. Linke Demokraten wittern Aufwind für ihre Positionen.

In den USA spielt sich an diesem Mittwoch ein Polit-Beben ab. Der linke Demokrat Zohran Mamdani hat übereinstimmenden Hochrechnungen zufolge die Bürgermeisterwahl in New York gewonnen. Der 34-Jährige lag nach Auszählung von mehr als 97 Prozent der Stimmen uneinholbar vorn. Die Abstimmungen gelten als landesweit bedeutsam. An der Spitze der größten Stadt der USA und als erster Muslim in diesem Amt könnte der charismatische Newcomer zu einem gewichtigen Gegenspieler von US-Präsident Donald Trump werden.

In seiner Siegesrede ging Mamdani dann auch sogleich auf Konfrontationskurs zum 79-jährigen Republikaner. "Wenn jemand einer von Donald Trump betrogenen Nation zeigen kann, wie man ihn besiegt, dann ist es die Stadt, die ihn groß gemacht hat", sagte Mamdani im New Yorker Stadtteil Brooklyn. "In diesem Moment der politischen Dunkelheit wird New York das Licht sein."

Er wisse, dass Trump seine Rede verfolge, so der Wahlsieger – und wandte sich dann direkt an den US-Präsidenten, dessen Regierung zuletzt drastisch gegen Menschen vorgegangen war, die illegal ins Land gekommen waren. New York werde eine Stadt der Einwanderer bleiben, betonte Mamdani. "Um an einen von uns zu kommen, müssen Sie an allen von uns vorbei." Mamdani hat sich selbst einmal als Trumps "schlimmsten Albtraum" bezeichnet.

Neben der Abstimmung in New York fanden am Dienstag auch Gouverneurswahlen in den Bundesstaaten Virginia und New Jersey statt. Dort gingen mit Abigail Spanberger und Mikie Sherrill Demokratinnen siegreich hervor. Die drei Abstimmungen galten als wichtiger Stimmungstest für Trump, rund ein Jahr nach seiner Wiederwahl zum Präsidenten und ein Jahr vor den Zwischenwahlen zum Kongress.

Trump räumt Wahlniederlagen ein

Donald Trump selbst räumte in einem kurzen Beitrag auf seiner Plattform Truth Social die Niederlagen seiner Republikaner ein. Dabei äußerte er sich jedoch explizit zu keiner Wahl, auch nicht zu den Provokationen von Mamdani. Der US-Präsident schrieb lediglich in Versalien: "'Trump stand nicht auf dem Stimmzettel, das und der Shutdown waren die beiden Gründe, warum die Republikaner heute Abend die Wahlen verloren haben', so die Meinungsforscher."