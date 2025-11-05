Pressestimmen zu Mamdanis Wahlsieg "Irgendjemand muss dafür bezahlen"

Von dpa , sic 05.11.2025 - 11:22 Uhr Lesedauer: 5 Min.

Zohran Mamdani lässt sich auf seiner Wahlparty von Anhängern feiern: Die US-Medien sind in der Bewertung seines Wahlsiegs gespalten. (Quelle: IMAGO/Liri Agami/imago)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Zohran Mamdani ist neuer Bürgermeister von New York. Als linker Demokrat ist er hochumstritten. Das spiegelt sich in Kommentaren der US-Medien wider.

Der linke Demokrat Zohran Mamdani hat übereinstimmenden Hochrechnungen zufolge die auch landesweit bedeutsame Bürgermeisterwahl in der Millionenmetropole New York gewonnen. Der 34-Jährige lag nach Auszählung von mehr als 97 Prozent der Stimmen uneinholbar vorn, wie die Nachrichtenagentur AP und mehrere US-Fernsehsender auf Basis von Zahlen der New Yorker Wahlleitung meldeten.

An der Spitze der größten Stadt der USA und als erster Muslim in diesem Amt könnte der charismatische Newcomer zu einem gewichtigen Gegenspieler von US-Präsident Donald Trump werden. Trump hatte noch kurz vor der Wahl damit gedroht, Bundesmittel für die Stadt auf das absolute Minimum zu begrenzen, sollte Mamdani gewinnen.

Internationale Medien sind in der Bewertung des Wahlsiegs von Mamdani gespalten. Während manche in dem Demokraten eine Chance für New York sehen, warnen andere vor seinen Plänen für die Stadt und möglichen Herausforderungen für seine eigene Partei. t-online gibt einen Überblick über die Pressestimmen nach dem Politbeben in den USA.

Video | Mamdani macht Kampfansage an Trump Player wird geladen Quelle: t-online

"Mamdani hat die Chance, das nächste Kapitel dieser Geschichte zu schreiben"

Die "New York Times" schreibt, dass die Millionenmetropole an der Ostküste den Erfolg Mamdanis brauche – nicht zuletzt, weil sich viele Einwohner ein "gutes Leben" nicht mehr leisten könnten. "Die Richtung, die die Stadt einschlägt, ist gerade jetzt besonders wichtig, da Präsident Trump das Gesetz missachtet, um seine Macht zu festigen, und die größten Städte des Landes fälschlicherweise als außer Kontrolle geraten darstellt. Er hat bereits begonnen, Mamdani als Gegenspieler zu behandeln."

Mamdani könne zwar die wirtschaftliche Ungleichheit, "das Problem, das seine Kampagne beflügelt hat", nicht lösen. "Aber er kann Fortschritte erzielen", heißt es dort weiter. "Er kann mehr Wohnraum schaffen. Er kann das Angebot an Kinderbetreuung und guten Schulen ausbauen. Er kann die Geschwindigkeit von Bussen und U-Bahnen verbessern."

Die "New York Times" schreibt weiter: "Wenn er Erfolg hat, wird er eine Vorlage demokratischer Regierungsführung anbieten – in einer Zeit, in der viele Amerikaner der Partei skeptisch gegenüberstehen." Politisch Progressive könnten in den USA auf eine "stolze Tradition" zurückblicken, wenn es darum gehe, extreme Ungleichheit zu verringern und mehr US-Amerikanern ein gutes Leben zu ermöglichen. "Mamdani hat die Chance, das nächste Kapitel dieser Geschichte zu schreiben."

Mamdani mit Hammer und Sichel