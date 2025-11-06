US-Präsident poltert Mamdani erlaubt sich Scherz über Trump

06.11.2025

Trump hat nach dem Sieg Zohran Mamdanis bei der Bürgermeisterwahl in New York Konsequenzen angekündigt. "Wir werden uns darum kümmern", sagte der Präsident.

Über Zohran Mamdani spricht derzeit nicht nur halb Amerika. Doch Donald Trump erwähnte den neu gewählten Bürgermeister New Yorks zunächst nicht, als er am Mittwoch eine Rede vor Wirtschaftsvertretern in Miami im Bundesstaat Florida hielt. Als er es dann tat, sprach er seinen Namen falsch aus: "Mandami oder wie zum Teufel der heißt". Er nannte den 34-jährigen Demokraten, der künftig die Acht-Millionen-Metropole regiert, einen "Kommunisten".

Gleichzeitig räumte Trump allerdings ein, man habe "in New York ein wenig an Autorität eingebüßt". Als Reaktion darauf drohte der US-Präsident der Stadt mit Konsequenzen. "Wir werden uns darum kümmern", sagte Trump. Mit Mamdani hat Trump einen charismatischen Gegenspieler in New York, der schon am Wahlabend angekündigt hatte, Provokationen des Präsidenten entschieden begegnen zu wollen.

Zuletzt hatte Trump den Entzug von Bundesmitteln für New York und einen Einsatz der Nationalgarde angedeutet, sollte Mamdani die Wahl gewinnen. Auch anderen Städten, die von Demokraten regiert werden, hatte der Republikaner mit dem Einsatz der Nationalgarde gedroht, etwa Chicago, San Francisco oder Portland. In manchen Städten hatte der 79-Jährige seine Drohung bereits wahrgemacht, etwa in der Hauptstadt Washington, D.C. Gegen den Einsatz des Militärs im Inneren aus vermeintlich politischen Gründen gibt es erheblichen Protest – und verfassungsrechtliche Bedenken. Das scheint Trump nicht zu beirren.

Doch der Erdrutschsieg mehrerer demokratischer Politiker am Dienstag – neben New York gingen auch die Gouverneurswahlen in New Jersey und Virginia sowie ein wichtiges Referendum in Kalifornien deutlich zugunsten der Opposition aus – hat den bislang kaum angefochtenen Präsidenten erstmals in Bedrängnis gebracht. Umso drastischer klingen nun seine Reaktionen. "Die Entscheidung, vor der alle Amerikaner stehen, könnte nicht klarer sein: Wir haben die Wahl zwischen Kommunismus und gesundem Menschenverstand", sagte Trump unter Anspielung auf die Zwischenwahlen zum Kongress im kommenden Jahr.

Zentrales Versprechen: Senkung der Lebenshaltungskosten

Die Zwischenwahlen gelten als entscheidender Test für die Politik Trumps. Sollten er und seine Partei ihren Vorsprung in den beiden Kammern des US-Parlaments behalten, könnte Trump seine Linie fortsetzen. Falls die Demokraten in einer der Kammern die Mehrheit erlangen, dürfte das Regieren für Trump in den letzten beiden Jahren seiner vierjährigen Amtszeit ungleich schwerer werden.